Ilham Alijev: Ani jedno dobré slovo o Rusku
3. 9. 2025
V ázerbájdžánský politik obvinil Moskvu nejen z nedávného ochlazení vztahů po sestřelení ázerbájdžánského letadla a smrti ázerbájdžánských aktivistů v Ruské federaci, ale také z problémů své země, které se datují od 20. let 20. století, kdy Rudá armáda obsadila Ázerbájdžán a učinila z něj součást Sovětského svazu.
Slovy, která připomínají slova ázerbájdžánské demokratické opozice mnohem více než jeho otce Hejdara Ilham Alijev obvinili Moskvu z potlačování ázerbájdžánské demokracie a překreslení hranic tak, aby se vlastní Ázerbájdžán oddělil od jeho exklávy Nachičevan, čímž od té doby vytváří problém pro Baku.
Téměř stejně děsivé pro ruské komentátory byla Alijevova vřelá slova na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Takový jazyk není jen zřejmou hudbou pro uši amerického vůdce, ale představuje zatím nejostřejší obrat Ázerbájdžánem od Ruska směrem k Západu.
Navíc Alijev znovu potvrdil úzké vazby Ázerbájdžánu s Tureckem a tvrdí, že tyto vztahy vytvářejí nové mocenské centrum na jihu Ruska, které by zahrnovalo všechny turkické země regionu a zahrnulo jej spíše než kohokoli jiného do středu diskusí o budoucnosti tohoto regionu a Blízkého východu.
Ze všech těchto důvodů představuje Alijevův rozhovor pro Al-Arabíja zásadní obrat ve vztazích nejen mezi Ázerbájdžánu a Moskvy, ale i dalšími neruskými postsovětskými zeměmi.
