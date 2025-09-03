Dánsko navrhuje kontrolovat veškerý plyn ohledně ruského původu
3. 9. 2025
Dánský dokument zdůrazňuje: "Zemní plyn vstupující do Unie přes hranice nebo spojovací body mezi EU a Ruskem nebo Běloruskem, jakož i přes bod Strandža-2/Malkoklar (Turecký proud), se považuje za přímo nebo nepřímo vyvezený z Ruské federace, pokud není předložen jednoznačný důkaz o opaku."
Navrhované změny odrážejí obavy, že by ruský plyn mohl vstoupit na evropský trh i po uvalení embarga. Přesná identifikace místa výroby je obtížná, zejména s ohledem na to, že plyn na cestě ke konečným spotřebitelům je často smíchán s jinými dodávkami, píše agentura.
Dle projektu musí být dodávky v rámci stávajících krátkodobých smluv (na dobu kratší než jeden rok) zastaveny nejpozději do 17. června 2026, s výjimkou vnitrozemských států – například Maďarska a Slovenska. U dlouhodobých smluv zákaz vstoupí v platnost do konce roku 2027.
Dánsko očekává, že do října 2025 dosáhne koordinace iniciativy s ostatními zeměmi EU. Poté bude nutné jednat s Evropským parlamentem, aby bylo možné do konce tohoto roku dosáhnout konečné dohody.
Odmítání ruského plynu se od začátku války na Ukrajině stalo jednou z klíčových oblastí energetické politiky EU. Do roku 2022 zajišťovalo Rusko přibližně 45 % dovozu plynu do EU, ale do roku 2024 se jeho podíl snížil na 19 %, a to především kvůli dodávkám přes Turecký proud a ve formě LNG. Podle plánu Evropské komise by do konce roku 2025 mělo toto číslo klesnout na 13 %.
Zároveň, jak již dříve napsala agentura Reuters, Evropský parlament projednává iniciativy k urychlení úplného zákazu dovozu ruského plynu – k posunutí termínu z ledna 2028, jak se původně předpokládalo, na začátek roku 2027.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse