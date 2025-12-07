Musíme děkovat, že nemáme v politice jen samý tupý erár
7. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 4 minuty
Ministr Vlček (STAN) v demisi označil Babiše za nedůvěryhodného systematicky, ve všem, Babišovo řešení označil za veřejné sdělení závěti, rozhodně sdělil, že on, Vlček, bude hájit hodnoty hnutí STAN (naštěstí nepadl dozimetr) – a prý věří tomu, že nová vláda bude pokračovat v dobývání miliard, které Babišův Agrofert podle soudů získal neprávem ze státních dotací. Čtyři roky byly pro Fialovu vládu málo, ale ta Babišova to asi zvládne. Vondra (ODS) naopak smekl před Babišem klobouk za jeho řešení střetu zájmů, jen je prý třeba bdít nad tím, jak to bude reálně provedeno. Nacher k tomu podotkl, že Babiš postupuje jako Reagan, Carter atd. A budoucí ministr sportu, poslanec Šťastný (motoristé) veřejnost ujistil, že se vlastního byznysu nezbavil, protože nebere dotace, a tedy není ve střetu zájmů.
Zákon o střetu zájmů je podle Šťastného třeba vykládat podle litery, ne excesivně. To sdělil ve velmi špatně srozumitelné debatě o tom, jak je u nás střet zájmů vlastně ošetřen. Vondra souhlasil s tím, že je ve veřejném zájmu mít v politice lidi, kteří jsou úspěšní byznysmeni, tedy kteří prý nežili jen z eráru a něco v životě dokázali. Říkal jsem si, že pokud nežili z eráru, nemusejí brát žádné dotace. Nebo jak to vlastně je? Téma, kdo vlastně bere, kdo nebere, dotace právem, je rozhodně velmi komplikované. Až překvapivě. Podle Šťastného smyslem zákona o střetu zájmů a jeho úprav je dostat Babiše a podnikatele z politiky. Že se to skvěle podařilo, že? Ono když v životě člověk něco dokázal, tak umí kdeco, nejlépe se uplatnit v politice. To není jen nějaký tupý erár, kde se z vědy přehazují peníze na kuchařky ve školách. Obojí, věda i školství, je samozřejmě priorita vlády. Naprostá. Čím méně peněz, tím větší priorita. Co by ti tupci chtěli? Co dokázali? Vařit oběd pro děti? Ať se stydí vedle Vondry, Nachera, Šťastného… ti opravdu něco dokázali. Vy to nevidíte!? Jste slepí?
V Otázkách V. Moravce se dnes samozřejmě řešilo i složení nové vlády (a rozpočet… o tom, že nás USA hodily přes palubu, ani slovo), tedy hlavně Filip Turek. Pořád dokola: může prezident odmítnout kandidáta na ministra, kterého mu předloží premiér, a jak to dělal Zeman atd. Kdo má více hlasů od voličů: sněmovní většina, Pavel, Zeman? Tak jako tak Vondra chválil prezidenta, jak to zařídil s Babišem.
Čerstvá data z průzkumu veřejného mínění ukázala, jak jsme viděli právě v Otázkách V. Moravce, že podle naprosté většiny respondentů prezident může odmítnout kandidáta na ministra a že by Filip Turek ministrem být neměl. Motoristé ale na Turkovi trvají. Kdyby prezident odmítl jej jmenovat, sejde se prý, podle Šťastného, koaliční rada. Motoristé podle něj jiného kandidáta nemají. Co mě zaujalo, to bylo Vondrovo tvrzení, asi docela příčetné, že i kdyby v tom rozhodoval Ústavní soud, nebude to univerzální odpověď do budoucnosti. Ve studiu byla shoda, že kompetenční žaloba není cesta. Pokud ji chce prezident, řekl Nacher, má ji podat sám na sebe. Moderátor kontroval, že prezident není šílený.
