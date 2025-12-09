Premiér Tusk se ve svém apelu na Spojené státy fatálně mýlí
9. 12. 2025 / Boris Cvek
9. 12. 2025 / Boris Cvek
Tak čtu, že vzkaz polského premiéra Tuska Američanům je globálně nejčtenější zprávou. Dobře, Tusk to říká velmi dobře. Spojené státy a Evropa (západní Evropa!) byly 80 let nejbližšími spojenci. Spojené státy byly garantem bezpečnosti západní Evropy.
A moc, moc bych si přál, aby tomu tak bylo navždy, a abychom my byli součástí té západní Evropy. Ne suverénní stát jsme nikdy nebyli, svobodní a bez koncentráků můžeme být ale jen jako součást západní Evropy.
Vraťme se k dějinám. Jakmile došlo k pádu sovětského bloku, k západní Evropě se přidala ta východní. Tedy ještě jednou: Česko, Polsko atd. rozhodně nebyly 80 let nejbližším spojencem Spojených států. Byly naopak během studené války součástí bloku, který byl úhlavním nepřítelem USA. Dobře, to už asi chápeme.
Ano, my samozřejmě rozumíme demokracii nejlépe, protože jsme zažili komunismus. To se u nás v Česku opakuje pořád dokola jako mantra různými zasloužilými mudrlanty. Rusové zažili komunismus ještě déle než my, ergo jsou naprosto imunní proti totalitě. Vždyť vidíte tu skvělou demokracii, jakou tam mají, ne? Tocqueville by zíral! No a tak jsme poučovali a peskovali ten Západ, až se postupně začal podobat stále více tomu našemu mafiánskému Východu.
Nyní to došlo tak daleko, že reálné zájmy mafiána Trumpa a mafiána Putina splývají. Trump by se dokonale vyjímal jako plod Husákovy normalizace nebo Brežněvova donbaského klanu. Jak se urodil v USA, to je zajímavá a ještě více děsivá otázka. Nicméně v roce 2020 byl jasně poražen (proto ty volby taky neuznává a pokusil se o puč) a v roce 2024 prohrál jasně ve velkých městech, dokonce i v Texasu. Harris proti Trumpovi volila i naprostá většina (přes 70 procent podle exit polls) těch, kdo nepocítili dopad inflace (bohatí lidé). Možná ještě je naděje, že americkou demokracii úplně nezničí. Co ale bude s naší demokracií?
Pokud jde o dnešní Polsko, už dříve jsem měl velké pochyby, zda mu zbrojení a spoléhání se na USA k něčemu bude. Dnes kosa padla na kámen. Nejlepší pro nás (Česko, Polsko atd.) by bylo, kdybychom byli jeden federální stát s Německem a Francií. Ale bohužel i tam hrozí nástup fašistů (v Německu jsou jejich hlavní bašty v bývalé NDR, ale ani tam zatím nemají velká města). Ostatně polský krajně pravicový prezident nám v Karolinu nedávno vysvětlil, že největší zlo je Brusel. V dnešní době, v době, kdy na Ukrajině jsou vraždění lidé denně – a světě div se, ne Bruselem! Ostatně z polských prezidentských voleb přišla velmi mrazivá zpráva: největší podporu má v Polsku krajní pravice mezi mladými lidmi. Možná Polsko samo padne Putinovi do náručí. Neměli bychom se zabývat velmi akutně tímto rizikem, tedy jak by demokraté zase vyhrávali volby a jak se konečně integrovat do západní Evropy?
