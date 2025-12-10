Starostové a nezávislí: Místo jednoznačné podpory Ukrajiny adorace Donalda Trumpa.
Na dnešním jednání sněmovního zahraničního výboru neprošlo usnesení poslankyně Starostů Barbory Urbanové, které mj. konstatuje, že pro bezpečnost Česka je zásadní i nadále podporovat Ukrajinu, a vyzývá k dodržování našich závazků. Naopak si zástupci vládnoucí většiny prohlasovali usnesení, ve kterém se hlásí k podpoře mírového plánu Donalda J. Trumpa. Již podruhé tak sněmovní výbory pod taktovkou vznikající vládní koalice odmítly podpořit Ukrajinu. Minulý týden obdobné usnesení neprošlo výborem pro obranu.
Usnesení na zahraničním výboru budoucí koalice odmítla
„V posledních letech jsme všichni byli nuceni přijmout fakt, že válečné konflikty se neodehrávají pouze na druhé straně planety, někde daleko. A naopak jsme museli a musíme pochopit, že naše bezpečnost není samozřejmost a že pasivita může být fatální chybou. I proto jsem předložila zahraničnímu výboru usnesení, které jasně konstatuje, že další podpora Ukrajiny je nezbytnou investicí do naší vlastní národní bezpečnosti. Poslanci vládní většiny však opět a znovu dokazují, že jim vůbec nejde o věc, tentokrát o napadenou zemi agresorem a o to, abychom plnili závazky výdajů na obranu. Tito politici se rozhodují na základě toho, kdo daný návrh předložil, ne nad jeho obsahem. Pomoc Ukrajině je pro nás zásadní - s ohledem na to, že Ukrajina je naším štítem před expanzí ruského vlivu. Její podpora je v dlouhodobém zájmu bezpečnosti Česka i Evropy,” shrnula členka sněmovního zahraničního výboru Urbanová.
„Jak už bylo zmíněno, pro zachování národní bezpečnosti České republiky je zásadní nadále podporovat Ukrajinu v jejím spravedlivém boji proti agresi Ruské federace. Proč je tedy podle zástupců nově vznikající vlády v pořádku se agresorovi vzdát a nechat mu Ukrajinu na pospas?” doplnila poslankyně Starostů a členka téhož výboru Anežka Nedomová.
Oproti tomu sněmovní zahraniční výbor přijal protinávrh jeho předsedy z hnutí ANO Radka Vondráčka. Text oceňuje mírové snahy prezidenta USA Donalda J. Trumpa a vyslovuje podporu jeho mírovému plánu, naopak v něm chybí jasná podpora napadené Ukrajině. „Zahraničně-politické směřování Česka by mělo vycházet ze suverénní politiky, která je založená na sebevědomí a prosazování vlastní vize. Adorace Donalda Trumpa, který mění svoje názory a postoje podle toho, s kým zrovna vyjednává, by neměla být stěžejním bodem české zahraniční politiky. Česko má být v mezinárodní politice sebevědomým hráčem, ne jen roztleskávačkou, která čeká na pokyny,” dodala Urbanová.
