Právo je podle paní Vesecké využívání mezer v zákoně
14. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Skvělé bylo, že se shodla s paní odcházející ministryní spravedlnosti Decroix (ODS), že velký problém České republiky je vymáhání práva. Decroix hned dala příklad: soudy rozhodly, že Andrej Babiš byl jako premiér ve střetu zájmů, a tak nyní je třeba dostat ty miliardy od Agrofertu zpět. Co se stane, kdy soudy za několik let rozhodnou, že tomu tak je i nyní? Podle Vesecké jde odpovědnost za úředníky, kteří dotace udělují. Podle Decroix není jasné, zda stát má nástroje na vymáhání práva. Moderátor byl překvapen, že ODS chce silnější stát, dokonce snad i nový úřad, nota bene pro vymáhání práva. Decroix navrhla, že by třeba o tom, kdo povede slepý fond, mohl rozhodovat soud. Bylo jasné, že Decroix i poslankyně Kovářová (STAN), na kterou bych nerad zapomněl, se shodují, že střet zájmů je problém, protože někdo může soukromý zájem nadřadit nad ten veřejný. Asi proto ty zákony po čtyřech letech jejich vlády vypadají tak, jak vypadají.
Jisté je, a na tom byla shoda, že český právní řád Babišem navržené řešení nezná. A není jasné, co se stane. Paní senátorka Vildumetzová (ANO) samozřejmě Babišovi věří a bylo zjevné, že pro ni je základní argument, dokonce i proti případnému angažování Evropské komise, spokojenost prezidenta republiky. Pokud je prezident spokojen, je věcí naší suverenity, aby se do toho nikdo nemíchal. Nevím, jestli by v rámci budování plné suverenity nechtěla zrušit i soudy. Paní Vesecká paní Vildumetzové snad vysvětlí, že mezery v zákonech stačí. Vesecká ostatně ujistila veřejnost, že nějaké měnění zákona o střetu zájmů nepřichází v úvahu. Asi je tam dost mezer. Tak proč se znepokojovat? Ostatně nikdo ve studiu neměl tak dobrou náladu jako paní Vesecká. Asi ji to nenapadlo ani ve snu, že se dostane jednou tak daleko.
Možná by ale někdo označil za vrchol pořadu konec první hodiny. Jednak paní Vildumetzová zmínila, co všechno nová vláda v úterý vyřeší. Je toho tolik, že podle mě pak už rok dva nebude mít co dělat. V březnu, tipuji, bychom mohli být nejlepší místo k životu na planetě, jak premiér veřejně slíbil. Komplikovanější situace ve studiu nastala v souvislosti s tím, zda na ministerstvu spravedlnosti chybí peníze. Moderátor se snažil dotlačit Decroix k tomu, zda konkrétní částky ve stovkách milionů, které podle Tejce, brzy nového ministra spravedlnosti, na rezortu chybějí na platy soudců, jsou pravdivý údaj. Decroix řekla, že Tejc nelže, ale žádné peníze nechybí. Nic nechybí, ale jakékoli zvýšení peněz pro rezort se tam neztratí. A tak dokola. Nemám doma televizi, ale řeknu, že ji mám, takže přece nelžu, protože by se hodila. Prý jde o politické priority a každý ministr by chtěl více a vláda přerozdělí peníze podle priorit. Ty částky tam prostě nechybí, ale když Tejc říká, že chybí, tak nelže. Decroix mu drží palce.
