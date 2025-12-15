Boje v Kambodži a Thajsku pokračují i poté, co Trump vyhlásil příměří

Thajci bombardují tři kambodžská pohraniční kasina považovaná za vojenskou hrozbu
Thajsko a Kambodža také kopou zákopy, rozvíjejí ostnatý drát a zapojují se do drsných střetů zákop proti zákopu, píše Richard Ehrlich.
Obnovené hraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem vstoupily v neděli do druhého týdne poté, co Bangkok popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bylo dohodnuto příměří k zastavení smrtících bojů.
Konflikt, který vychází z koloniálního sporu o vymezení hranic podél osmisetkilometrové hranice, vysídlil přibližně 800 000 lidí, uvedli představitelé.
"Jsem tu už šest dní a je mi líto, že boje pokračují," řekl třiašedesátiletý Sean Leap agentuře AFP v evakuačním centru v kambodžské pohraniční provincii Banteay Meanchey v neděli.
"Chci, aby to přestalo," řekl a dodal, že má obavy o svůj domov a dobytek.
Nejméně 25 lidí bylo zabito, včetně 14 thajských vojáků, jednoho thajského civilisty a 11 kambodžských civilistů, uvedli představitelé.
Každá strana viní druhou z podněcování střetů, tvrdí, že se bránila a vyměňuje si obvinění z útoků na civilisty.
Trump, který dříve podpořil příměří a následnou dohodu, v pátek uvedl, že sousedé z jihovýchodní Asie souhlasili s ukončením bojů.
Thajští představitelé však později uvedli, že nebyla uzavřena dohoda o příměří, a obě vlády uvedly, že v neděli ráno stále probíhají střety.
Mluvčí thajského ministerstva obrany Surasant Kongsiri uvedl, že Kambodža přes noc ostřelovala a bombardovala několik pohraničních provincií.
Mluvčí kambodžského ministerstva obrany Maly Socheata mezitím uvedla, že Thajsko od půlnoci nadále střílí minomety a bombarduje pohraniční oblasti.
Poté co Trumpovo slíbené příměří nebylo splněno, Kambodža v sobotu uzavřela hraniční přechody s Thajskem, čímž nechala migrující pracovníky uvězněné.
Pod provizorním stanem na evakuačním místě v kambodžském Banteay Meanchey řekla Cheav Sokun agentuře AFP, že její manžel v Thajsku chce jít domů.
Ona a její syn opustili Thajsko spolu s desítkami tisíc dalších kambodžských migrujících pracovníků během červencových smrtících střetů, ale její manžel zůstal pracovat jako zahradník se svým "dobrým thajským šéfem".
"Požádal mě, abych se vrátila první. Poté byla hranice uzavřena, takže se nemůže vrátit," řekla osmatřicetiletá žena.
"Mám o něj strach, ale říkám mu, ať nechodí kolem... Bojíme se, že pokud zjistí, že jsme Kambodžané, zaútočí na nás," řekla.
Za hranicemi v thajské provincii Surin řekl učitel hudby Watthanachai Kamngam, 38 let, agentuře AFP, že v neděli sledoval několik raket, jak se řítí po temné ranní obloze, než v dálce uslyšel exploze.
Watthanachai maluje barevné scény tanků, thajských vlajek a vojáků nesoucích raněné na stěnách betonových bunkrů od červencových střetů, při nichž zahynuly desítky lidí.
"Když prožívám boj, chci jen zaznamenat tento okamžik – ukázat, že tohle je opravdu naše realita," řekl minulý týden agentuře AFP.
Uprostřed bojů thajská armáda zavedla noční zákaz vycházení od 19:00 do 5:00 (12:00 až 22:00 GMT) v částech provincií Sa Kaeo a Trat.
Spojené státy, Čína a Malajsie, jako předseda regionálního bloku ASEAN, zprostředkovaly příměří v červenci.
V říjnu Trump podpořil následné společné prohlášení Thajska a Kambodže, v němž propagoval nové obchodní dohody poté, co se dohodli na prodloužení příměří.
Thajsko však dohodu následující měsíc pozastavilo poté, co byli thajští vojáci zraněni minami na hranici.
Trump minulý týden slíbil, že "uskuteční pár telefonátů", aby se dříve zprostředkované příměří vrátilo na správnou kolej.
Thajský premiér Anutin Charnvirakul však v sobotu novinářům řekl, že Trump "během pátečního telefonátu nezmínil, zda bychom měli uzavřít příměří".
Anutin uvedl, že "nejsou žádné známky", že by Trump spojil další obchodní jednání mezi USA a Thajskem s hraničním konfliktem, ale také uvedl, že americký prezident zaručil, že Thajsko získá "lepší výhody než jiné země".
