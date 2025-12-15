Syrskyj: Rusko postupuje po celé frontové linii, počet bitev dosahuje maxima od začátku války
15. 12. 2025
Ruská federace ve válce proti Ukrajině provádí útočné operace téměř podél celé kontaktní linii. Oznámení bylo 13. prosince zveřejněno na Facebooku vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandrem Syrským.
"V některé dny dosahuje počet bojových střetů 300 – nejvíce od začátku války. Ukrajinská armáda však zadržuje tlak, ničí plány Kremlu, neopouští taktiku aktivní obrany a efektivně ji využívá," napsal vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny.
Podle Syrského dosahuje počet ruské bojové skupiny už dlouho asi 710 tisíc. lidí.
Současně Rusové nedokážou tento počet zvýšit, přestože v Ruské federaci jsou aktivní nábory, neboť obranné síly denně ničí tisíc okupantů zabitých a zraněných, dodal vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny.
"Ano, za cenu obrovských ztrát se nepříteli podařilo v listopadu ovládnout některá naše území. Nicméně tvrzení ruské propagandy o rychlosti postupu ruských vojsk nejsou pravdivá. Navíc v některých důležitých směrech vedeme vlastní aktivní akce a čistíme osady od nepřítele," zdůraznil Syrskyj.
Zejména obranné síly pokračují v aktivních akcích v okolí aglomerace Pokrovsk-Myrnohrad.
"V samotném Pokrovsku jsme v posledních týdnech dokázali znovu získat kontrolu nad asi 16 km² v severní části města. Logistika v Myrnohradu je obtížná, ale pokračuje," řekl vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny.
Současně ve směrech Kupjansk, Kosťantynivka a Dnipro nedošlo k žádným ztrátám území, poznamenal Syrskyj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
