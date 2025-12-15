Merz: Éra americké nadvlády nad Evropou je u konce

15. 12. 2025

Evropané se musí připravit na "zásadní změny v transatlantických vztazích," řekl německý kancléř Friedrich Merz na sjezdu strany CDU/CSU 13. prosince.

"Desetiletí Pax Americana jsou pro nás v Evropě i v Německu z velké části pryč," řekl Merz.

Termín Pax Americana označuje transatlantický světový řád vytvořený po 2. světové válce, v rámci kterého se Spojené státy cítily odpovědné za bezpečnost svých evropských spojenců jako nejsilnější mocnost v rámci vojenské aliance NATO.

"Tento Pax Americana už není takový, jaký jsme znali," řekl Merz. Podle něj je jedním z jeho cílů v této obtížné zahraničněpolitické situaci zachovat alianci NATO co nejdéle.

Merz také varoval, aby se po skončení funkčního období současného prezidenta Donalda Trumpa nepočítalo s další změnou v kurzu americké zahraniční politiky. Zdůraznil, že Trump se neobjevil okamžitě a tato americká politika okamžitě nezmizí. Je možné, že situace se s jeho nástupcem ještě více zkomplikuje, domnívá se německý kancléř.

"Američané nyní velmi, velmi agresivně prosazují své vlastní zájmy, a to může znamenat jen jednu odpověď, kromě toho, že nyní budeme také prosazovat své zájmy," dodal Merz.

Zdroj v němčině: ZDE

