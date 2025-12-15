Merz: Éra americké nadvlády nad Evropou je u konce
15. 12. 2025
"Desetiletí Pax Americana jsou pro nás v Evropě i v Německu z velké části pryč," řekl Merz.
Termín Pax Americana označuje transatlantický světový řád vytvořený po 2. světové válce, v rámci kterého se Spojené státy cítily odpovědné za bezpečnost svých evropských spojenců jako nejsilnější mocnost v rámci vojenské aliance NATO.
"Tento Pax Americana už není takový, jaký jsme znali," řekl Merz. Podle něj je jedním z jeho cílů v této obtížné zahraničněpolitické situaci zachovat alianci NATO co nejdéle.
Merz také varoval, aby se po skončení funkčního období současného prezidenta Donalda Trumpa nepočítalo s další změnou v kurzu americké zahraniční politiky. Zdůraznil, že Trump se neobjevil okamžitě a tato americká politika okamžitě nezmizí. Je možné, že situace se s jeho nástupcem ještě více zkomplikuje, domnívá se německý kancléř.
"Američané nyní velmi, velmi agresivně prosazují své vlastní zájmy, a to může znamenat jen jednu odpověď, kromě toho, že nyní budeme také prosazovat své zájmy," dodal Merz.
