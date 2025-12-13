Gaza: Bouře Byron pominula, ale v Gaze trvá utrpení po 14 mrtvých
13. 12. 2025
Izraelské úřady nadále blokují dovoz základních materiálů pro stavbu přístřeší, paliva a vodohospodářské infrastruktury, čímž vystavují obyvatele Gazy „zcela zbytečnému nebezpečí“ po bouři Byron, uvádí organizace Oxfam.
Bouře se v posledních několika dnech přehnala přes pásmo Gazy a podle ministerstva vnitra a národní bezpečnosti Gazy zabila nejméně 14 lidí a další zranila, když silný vítr, neúprosný déšť a padající budovy zavalily rodiny, které již byly vysídleny izraelským ničivým útokem na enklávu.
Děti se zraněními a nedostatky jsou po bouři vystaveny zvýšenému riziku: MSF
Caroline Seguin, koordinátorka pro mimořádné situace v Gaze pro organizaci Lékaři bez hranic, známou pod francouzskou zkratkou MSF, říká, že podmínky v enklávě byly strašné poté, co déšť začal pronikat do stanů lidí.
„MSF je velmi, velmi znepokojena příštím měsícem, kdy přichází zima a silné deště,“ řekla Seguin.
Uvedla, že loni organizace zaznamenala „obrovský nárůst respiračních infekcí“ u dětí, stejně jako průjmů.
Zranění Palestinci žijící ve stanech budou mít také velké potíže s hojením svých ran, řekla Seguin a dodala, že u těchto lidí pravděpodobně dojde k nárůstu infekcí a rizik.
„Během posledních dvou let války máme mnoho lidí [s amputacemi], kteří mají invalidní vozíky. Je tedy téměř nemožné žít v těchto podmínkách,“ řekla.
„Je to také velmi těžké pro novorozence, protože víme, že v důsledku posledního hladomoru se narodilo mnoho dětí s nízkou porodní hmotností, takže jsou velmi, velmi křehké. Začít život v těchto podmínkách pod plachtami, které plavou, je pro ně velmi obtížné a může to ohrozit i jejich život.“
„Voda nemá kam odtékat“ v Gaze, kde je infrastruktura zničená a stroje zablokované
Déšť donutil humanitární organizaci Anera uzavřít zdravotnické zařízení a kuchyni v Gaze. Klinika byla po velkých obtížích znovu otevřena, ale kuchyně nikoli.
Since the ceasefire, Anera has delivered for #Gaza:— Anera (@AneraOrg) December 12, 2025
• 4,015,484 gallons of water
• 9,266 produce parcels
• 598,025 hot meals
• 44,053 food parcels + 17,968 bags of flour
Clinics treated 27,192 patients.
Thank you for your support. 🙏
Full press release:… pic.twitter.com/6Ewu5o7fpu
„Naše kuchyně nemohla být znovu otevřena kvůli povodním v Deir el-Balah, což znamená, že lidé, kteří trpí silnými dešti, také nemohou dostat vařené jídlo,“ řekla zástupkyně ředitele organizace Anera Fidah Mousa z Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.
„Déšť přestal, ale voda tam stále je, protože není žádná infrastruktura ani stroje, které by ji odvedly.“
Řekla, že rodiče a rodinní příslušníci se snaží svým blízkým pomoci, ale je to marné, protože voda nemá kam odtékat.
Kromě toho se ve vodě pohybuje velké množství neupraveného odpadu, což zvyšuje riziko nemocí.
„Lidé v ní žijí, pohybují se v ní, používají deky a kuchyňské potřeby, které byly touto vodou znečištěny,“ řekla Mousa a dodala, že organizace Anera zaznamenala případy zápalu plic a dalších nemocí.
Řekla, že izraelské úřady zablokovaly velkou část humanitární pomoci směřující do enklávy, takže mnoho lidí stále nemá přístup k potřebným zdrojům, včetně stanů a přikrývek, během zimní bouře.
Izraelští vojáci včera pozdě v noci zahájili sérii násilných razií na okupovaném Západním břehu, jak informovaly místní zdroje, včetně zpravodajské agentury Wafa:
Izraelské síly vtrhly do Tubasu, rozptýlily se po několika čtvrtích a provedly razie v domech.
Izraelské úřady zasáhly el-Bireh a vesnici severovýchodně od Ramalláhu, přičemž nebyly hlášeny žádné zatýkání.
Zasažen byl také uprchlický tábor Aqbat Jabr a několik čtvrtí města Jericho, kde izraelští vojáci stříleli slzným plynem.
Další razie se odehrála v Tammunu, ležícím jihovýchodně od Tubasu.
Cílem útoků se stalo také Betlém, kde izraelské síly vtrhly do města Tuqu a střílely zvukové bomby a slzný plyn.
Palestinský muž zastřelen izraelskými silami v Jabalii na severu Gazy
Izraelské síly zastřelily 19letého Muhammada Sabriho Al-Adhama v oblasti Jabalia na severu Gazy, podle lékařských zdrojů citovaných agenturou Wafa.
Navzdory pokračujícímu příměří Izrael pokračuje v leteckých náletech na oblasti ve čtvrti Tuffah ve východní části města Gaza a severně od Rafahu v jižní Gaze. Palestinské domy jsou také demolovány východně od Khan Younis v jižní Gaze.
Od uzavření příměří 10. října bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito nejméně 383 lidí a 1 002 dalších bylo zraněno.
Palestinci požadují mobilní domy a přívěsné mobilní domovy, protože stany jsou zničené
Lidé nyní požadují mobilní domy a přívěsné mobilní domovy. Už nechtějí stany.
Říkají, že o stany žádali poslední dva roky, že poslední dva roky žili pod stejnými plastovými plachtami a celtami, které jsou již zničené.
Izrael až dosud omezuje všechny typy mobilních domů a přívěsných vozů, takže Palestinci se stále cítí bez domova, přestože již dva roky žijí ve stanech, ale tato zimní bouře je připravila o vše, co měli.
Palestinci nechtějí jen mobilní domy, ale také základní životní potřeby. Deky, zimní oblečení, bundy a boty. V Gaze chodí mnoho bosých dětí.
Palestinci nevědí, kam se po bouři, která zaplavila stany, přestěhovat
Izrael za poslední dva roky zcela zničil infrastrukturu Gazy, a téměř všechny ulice Gazy jsou zaplaveny, i když déšť již přestal.
Není možné tuto vodu nijak odvést a lidé ve stanech se doslova topí. Přestože déšť přestal, vše je stále velmi mokré, jejich oblečení, stany, deky, pokud je samozřejmě mají.
Většina Palestinců neví, kam se přestěhovat.
Nejméně 14 Palestinců zemřelo v důsledku této bouře, 13 budov se zřítilo a mluvíme o stovkách dalších domů, které hrozí zřícením každou chvíli.
Vysídlení Palestinci vyprávějí o utrpení po bouři Byron, která zpustošila válkou zničený pásmo Gazy
Vysídlený Palestinec Hamdi Al Bahtiti (43), otec čtyř dětí, říká, že jeho rodina viděla, jak dešťová voda „zaplavila“ jejich stan.
„Všechny naše matrace a oblečení jsou promočené. Dva roky trpíme válkou a právě když bylo konečně dosaženo příměří, postihlo nás také utrpení zimy,“ řekl Al Bahtiti.
Sarah Daoud Ghanem (34), matka čtyř dětí, se podělila o podobnou zkušenost s bouří.
„Jak vidíte, voda dosáhla až do poloviny stanu. Namočila oblečení a ložní prádlo. Ani jsme nemohli vidět, jestli nám něco zbylo. Jsme jako toulaví psi, neustále se stěhujeme z jednoho místa na druhé,“ řekla.
Povodně v Gaze jsou důsledkem „systematického bránění pomoci“, říká Oxfam
Bushra Khalidi, vedoucí politiky Oxfam na okupovaném palestinském území, říká, že Palestinci „brodí se splaškami, blátem a troskami“ kvůli pokračující bouři.
„Nejde o selhání připravenosti nebo kapacity; je to přímý důsledek systematického bránění pomoci,“ řekla Khalidi.
„Izraelské úřady nadále blokují dovoz základních materiálů pro stavbu přístřeší, paliva a vodovodní infrastruktury, čímž vystavují lidi zcela zbytečnému nebezpečí. Když je přístup odepřen, bouře se stávají smrtícími. Toto utrpení je způsobeno politikou, ne počasím,“ dodala.
Valné shromáždění OSN přijalo návrh rezoluce, v níž požaduje, aby Izrael umožnil plný humanitární přístup do Gazy, protože během bouře blokoval dodávky materiálů na stany a dalších životně důležitých zdrojů. Česká republika se - ostudně - zdržela hlasování.
Izraelská armáda zahájila sérii masivních leteckých útoků v Libanonu, čímž opět porušila příměří, a tvrdila, že zasáhla infrastrukturu Hizballáhu.
Mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese uvedl, že pokračující izraelské útoky na okupovaném Západním břehu mají „devastující“ účinky, Izrael schválil 19 nových nelegálních osad v této oblasti.
Soudci a žalobci Mezinárodního trestního soudu (ICC) jsou odříznuti od globálního finančního systému a čelí dalším výzvám poté, co jim USA uvalily sankce za vyšetřování Izraele.
