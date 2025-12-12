Americkému Kongresu byl předložen návrh zákona o vystoupení z NATO
Iniciativa se nazývá Zákon o nedůvěryhodné organizaci. Text dokumentu uvádí, že Severoatlantická aliance je pozůstatkem studené války, protože byla vytvořena jako protiváha proti SSSR, který se rozpadl před 30 lety. Od té doby stála účast USA v NATO americké daňové poplatníky biliony dolarů, uvádí předloha.
"Naše ústava nepovolovala neustálou účast na vnějších konfliktech, jak nás varovali Otcové zakladatelé. Amerika by neměla být ochráncem světa, zvlášť když bohaté země odmítají platit za vlastní obranu," tvrdí Massie. Pokud bude zákon přijat, prezident USA bude muset do 30 dnů oznámit Severoatlantické alianci odchod země z bloku. Také bude zakázáno používat prostředky amerických daňových poplatníků na financování rozpočtů NATO. Masseyho kolega ze strany, senátor z Utahu Mike Lee, předložil návrh zákona do amerického Senátu.
Dříve americký prezident Donald Trump opakovaně hrozil vystoupením země z NATO. Kritizoval spojence v bloku za nedostatečnou úroveň výdajů na obranu. Poté se země aliance zavázaly zvýšit výdaje na obranu na 5 % HDP do roku 2035. Současně za Joea Bidena schválil Kongres zákon, který zakazuje jakémukoli americkému prezidentovi vystoupit z NATO. Spoluautorem této iniciativy byl současný šéf ministerstva zahraničí Marco Rubio. Jak však napsalo Politico, Trump se může pokusit zákaz obejít využitím prezidentových pravomocí v oblasti zahraniční politiky.
Nová americká strategie národní bezpečnosti, která byla přijata za Trumpa, hovoří o nutnosti zabránit vnímání NATO jako "neustále se rozšiřující aliance". Dokument také poznamenal, že Washington už nebude "jako Atlant držet celý světový řád".
Zdroj v angličtině: ZDE
