Polsko diskutuje o předání vyřazených MiGů-29 na Ukrajinu výměnou za dronovou technologii
12. 12. 2025
Informujemy, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MIG-29. Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. Informujemy… pic.twitter.com/35obeH37rP— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 9, 2025
Na oplátku Polsko očekává, že získá od Ukrajiny přístup k řadě slibných technologií souvisejících s bezpilotními letouny a raketovými systémy. Polský generální štáb konstatuje, že tato spolupráce umožní oběma zemím posílit vlastní vojensko-průmyslové kompetence a vyvinout vysoce technologicky náročná řešení.
Po vyřazení MiGu-29 budou jejich úkoly v polském letectvu převedeny na víceúčelové stíhačky F-16 a lehké stíhačky FA-50. Polská armáda uvádí, že obnova flotily je již plánována a otevírá příležitosti pro předání starých letadel. Podle polské agentury PAP má ukrajinské letectvo asi čtyřicet MiGů-29. Od začátku plnohodnotné ruské invaze Ukrajina již obdržela 27 letounů tohoto typu – z Polska a Slovenska. Od roku 2023 začaly země NATO předávat stíhačky F-16 na Ukrajinu a školit ukrajinské piloty.
Diskuse