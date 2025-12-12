Polsko diskutuje o předání vyřazených MiGů-29 na Ukrajinu výměnou za dronovou technologii

12. 12. 2025

Polsko a Ukrajina vyjednávají o předání partie stíhaček MiG-29 ukrajinské armádě, uvedl polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Podle ministra jsou polské MiG-29 blízko konce své životnosti a brzy budou zcela vyřazeny z bojové služby. Dosáhly hranic modernizace a jejich další využití je ekonomicky i technicky neopodstatněné.

Na oplátku Polsko očekává, že získá od Ukrajiny přístup k řadě slibných technologií souvisejících s bezpilotními letouny a raketovými systémy. Polský generální štáb konstatuje, že tato spolupráce umožní oběma zemím posílit vlastní vojensko-průmyslové kompetence a vyvinout vysoce technologicky náročná řešení.

Po vyřazení MiGu-29 budou jejich úkoly v polském letectvu převedeny na víceúčelové stíhačky F-16 a lehké stíhačky FA-50. Polská armáda uvádí, že obnova flotily je již plánována a otevírá příležitosti pro předání starých letadel. Podle polské agentury PAP má ukrajinské letectvo asi čtyřicet MiGů-29. Od začátku plnohodnotné ruské invaze Ukrajina již obdržela 27 letounů tohoto typu – z Polska a Slovenska. Od roku 2023 začaly země NATO předávat stíhačky F-16 na Ukrajinu a školit ukrajinské piloty.

