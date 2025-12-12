Čína poprvé vynesla do vzduchu obrovský "dronový letadlový křižník"
12. 12. 2025
Čínský víceúčelový dron, který je dlouhý 16,35 m a má rozpětí křídel 25 m, vzlétl ve městě Pchu-čcheng v provincii Šen-si na severozápadě Číny.
Toto letadlo má maximální vzletovou hmotnost 16 tun a nosnost šest tun. Podle vývojáře AVIC může zůstat ve vzduchu až 12 hodin a má letový dosah 7 tisíc kilometrů.
UAV je navržen k plnění různých civilních úkolů. Jeho modulární systém nákladu umožňuje využití pro různé účely, od přesného doručování těžkých nákladů do odlehlých oblastí až po nouzovou komunikaci a pomoc při katastrofách, stejně jako pro geografické a mapovací zdroje.
Podle Bloombergu je zařízení označováno za největší "mateřský dron" na světě. Má osm zavěšovacích bodů pro naváděné bomby, střely vzduch-vzduch a protilodní střely, stejně jako pro kamikadze drony. V dolním prostoru může zařízení pojmout více než 100 malých dronů pro hromadné vypouštění pomocí "roje" navrženého k přetížení nepřátelských protivzdušných obranných systémů.
Model byl poprvé představen na letecké show v Ču-chaji vloni. Odborníci upozorňují, že velká velikost může snížit stealth parametry zařízení.
