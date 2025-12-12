Ruskou špionku, která měla léta přístup do kruhů NATO v Itálii, prozradila kočka
12. 12. 2025
Žena, která byla po mnoho let "neaktivní agentkou", žila pod fiktivním jménem María Adela Kufeldt Rivera. Více než 10 let žila v Itálii, předtím na Maltě. Podařilo se jí navázat několik romantických vztahů s lidmi spojenými s velitelstvím NATO v Neapoli. Také se spřátelila s manželkami generálů a mohla mít přístup k některým tajemstvím, řekl Grozev.
Novinář uvedl, že v určitém okamžiku zmizela z Itálie a jak se ukázalo, vrátila se, a její pravou identitu nedokázal zjistit celý rok. Její mazlíček jí k tomu pomáhal. Všichni její přátelé v Itálii říkali, že velmi miluje kočku jménem Louise. Vyšetřovatelé rozhodli, že ji mohla přenést z jejího "falešného života" do toho skutečného. Měsíce se snaží zvíře sledovat, protože každé zvíře, které překročí hranici, musí být očipováno.
Vyšetřovatelé našli číslo Louiseina mikročipu a začali toto číslo hledat v ruských datech, která byla dostupná díky únikům. Ukázalo se, že kočka s takovým číslem byla registrována na jedné z ruských klinik. Na sociální síti VKontakte našli ženu jménem Olga Kolobova, která je přihlášena na stránku kliniky. Na jejím profilu byly fotky kočky. "Všechno ostatní bylo snadné," řekl Grozev.
