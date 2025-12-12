Ruskou špionku, která měla léta přístup do kruhů NATO v Itálii, prozradila kočka

12. 12. 2025

Ruská špionka, která žila v Itálii, byla odhalena díky své kočce. To oznámil na svém YouTube kanálu 8. prosince investigativní novinář Christo Grozev.

Žena, která byla po mnoho let "neaktivní agentkou", žila pod fiktivním jménem María Adela Kufeldt Rivera. Více než 10 let žila v Itálii, předtím na Maltě. Podařilo se jí navázat několik romantických vztahů s lidmi spojenými s velitelstvím NATO v Neapoli. Také se spřátelila s manželkami generálů a mohla mít přístup k některým tajemstvím, řekl Grozev.

Novinář uvedl, že v určitém okamžiku zmizela z Itálie a jak se ukázalo, vrátila se, a její pravou identitu nedokázal zjistit celý rok. Její mazlíček jí k tomu pomáhal. Všichni její přátelé v Itálii říkali, že velmi miluje kočku jménem Louise. Vyšetřovatelé rozhodli, že ji mohla přenést z jejího "falešného života" do toho skutečného. Měsíce se snaží zvíře sledovat, protože každé zvíře, které překročí hranici, musí být očipováno.

Vyšetřovatelé našli číslo Louiseina mikročipu a začali toto číslo hledat v ruských datech, která byla dostupná díky únikům. Ukázalo se, že kočka s takovým číslem byla registrována na jedné z ruských klinik. Na sociální síti VKontakte našli ženu jménem Olga Kolobova, která je přihlášena na stránku kliniky. Na jejím profilu byly fotky kočky. "Všechno ostatní bylo snadné," řekl Grozev.

