Trumpova "strategie" opakuje chybu z roku 1950
12. 12. 2025
Dlouho očekávaná Národní bezpečnostní strategie (NSS) administrativy Donalda Trumpa minulý týden přistála s hlasitým duněním.
Poněkud zkrácený dokument je zvláštní kombinací triumfalismu ve stylu sociálních médií a snahy položit strategický povrch na často chaotické a protichůdné politiky administrativy. Dokument však jasně vyjadřuje pohled America-First na svět, kombinaci izolacionismu a americké nadvlády, která staví spojence a partnery téměř na dno žebříčku priorit.
Velká část pozornosti je věnována útoku na Evropu a odmítnutí jak aliance NATO, tak evropské jednoty ve prospěch podpory pravicového etnonacionalismu. Na počest 19. století má americká kontrola západní polokoule – pod záminkou "Trumpova doplňku" k Monroeově doktríně – regionální prioritu.
V Asii však NSS nabízí zvláštní spojení dvou historických momentů, které jsou stále kontroverzní.
Jednou z nich je nechvalně známá Achesonova linie, odkaz na projev tehdejšího ministra zahraničí Deana Achesona v lednu 1950, který vytyčil americkou obrannou linii podél ostrovního řetězce od Aljašky přes Japonsko až na Filipíny, přičemž výrazně vyloučil Korejský poloostrov a Tchaj-wan. Bylo to prohlášení, které mnozí považují za to, co přesvědčilo Stalina, aby dal zelenou Kim Ir-senovi k invazi do Jižní Koreje a rozpoutání korejské války.
Trumpova NSS popisuje novou Achesonovu linii, tzv. První ostrovní řetězec, která je prezentována jako první obranná linie v Pacifiku.
Podivně neobsahuje žádnou zmínku ani o Severní Koreji a jejím jaderném arzenálu, ani o Korejském poloostrově.
To je spojeno s oživením stejně nechvalně známé Guamské doktríny prezidenta Richarda Nixona. Uprostřed posledních dnů války ve Vietnamu řekl Nixon novinářům během cesty po Asii v roce 1969, že ačkoliv je region důležitý pro Spojené státy z hlediska vojenské obrany, "Spojené státy budou podporovat a mají právo očekávat, že tento problém bude řešen a odpovědnost za něj převezmou samotné asijské národy."
Jedním z výsledků této doktríny bylo stažení 7. pěší divize z Jižní Koreje, což otřáslo důvěrou v bezpečnostní závazek USA.
Poselství této NSS odráží Nixona. Vyžaduje nejen výrazně zvýšení výdajů na obranu od Jižní Koreje a Japonska, stejně jako od dalších partnerů, jako jsou Tchaj-wan a Austrálie, ale také jejich převzetí rolí, které Spojené státy v současnosti hrají při obraně regionální bezpečnosti, nyní definované jako První ostrovní řetězec.
Jejich vlastní obrana není zmíněna. Jak uvádí NSS: "Vzhledem k tomu, že prezident Trump trvá na zvýšeném sdílení zátěže mezi Japonskem a Jižní Koreou, musíme tyto země vyzvat ke zvýšení výdajů na obranu, se zaměřením na schopnosti – včetně nových – nezbytné k odstrašení protivníků a ochraně Prvního ostrovního řetězce."
NSS jasně dává najevo, že Spojené státy ustoupí a požádají své spojence, aby se ujali úkolu obrany Pacifiku a Evropy. "Dny, kdy Spojené státy držely celý světový řád jako Atlas, jsou pryč," prohlašuje dokument. Spojené státy nyní požádají "spojence, aby převzali primární odpovědnost za své regiony", přičemž pravděpodobně zůstanou závislí na rozmarech a přání Spojených států.
Jak minulý týden uvedl ministr obrany Pete Hegseth, Trump dává přednost "zemím, které si pomáhají samy... místo závislostí." Ti, kdo utrácejí více, jsou "vzorní spojenci" – prozatím je na tomto seznamu Jižní Korea, ale Japonsko nikoliv. Ale "spojenci, kteří tak nečiní, spojenci, kteří stále neplní svou část příspěvků pro kolektivní obranu, budou čelit následkům." Nebylo to výslovně řečeno, ale stažení amerických bezpečnostních záruk se zdá být na stole.
Ústup od hodnot a strategické soutěže
Dvě předchozí strategie národní bezpečnosti, jedna vydaná během první Trumpovy administrativy a druhá administrativou Joea Bidena, byly formovány kolem konceptu strategické soutěže s Čínou a Ruskem. Nový dokument téměř úplně opouští tuto hnací myšlenku.
Místo toho "upřednostňuje hrozby na západní polokouli, úpadek evropské civilizace, nadměrnou regulaci a obchodní deficity – ale nic neříká o ruské hrozbě pro zájmy USA a Čínu téměř výhradně vnímá prizmatem ekonomické bezpečnosti," argumentoval Thomas Wright, bývalý úředník pro národní bezpečnost za Bidenovy administrativy.
Evans Revere, bývalý hlavní tajemník náměstka ministra zahraničí pro záležitosti východní Asie a Pacifiku, nabídl toto ostré shrnutí NSS:
"Nejde ani tak o dokument národní bezpečnostní strategie, jako spíše o výlev, který říká americkým spojencům, partnerům, přátelům a protivníkům, že Spojené státy, které kdysi znali, jsou pryč.
Pryč jsou priority, principy, přesvědčení a předpoklady, které tvořily americkou strategii a diplomacii po většinu posledních 80 let jak za demokratické, tak za republikánské administrativy.
Už není v USA ukotvený mezinárodní ekonomický a bezpečnostní řád založený na americké převaze, moci, aliancích a obranných závazcích.
A zmizela víra, kdysi hluboce sdílená všemi předchozími americkými administrativami, že osudem Ameriky je prosazovat základní soubor hodnot, včetně demokracie, svobody a spravedlnosti, ve spolupráci se stejně smýšlejícími spojenci a partnery."
Média v Jižní Koreji a Japonsku tyto obavy sdílí.
"Trumpova administrativa formalizuje strategii izolacionismu založenou na zájmech USA," zněl komentář v progresivním Hankyoreh v Soulu.
Redaktor významných japonských novin autorovi řekl, že NSS bere "jako další prohlášení Ameriky v ústupu", které "znovu potvrzuje, že celý národní základní zájem USA je definován jako obchodní prospěch".
Redaktor argumentoval, že Trumpova administrativa zřejmě věří, že "autoritářství může být přijatelné ve jménu suverenity a efektivní zahraniční politiku vede pouze silné vedení" nebo "siláci" jako prezidenti Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin.
"Opouštění americké pozice lídra svobodného světa je v tomto NSS zřejmé," poznamenal japonský redaktor.
Čínská otázka
Někteří nacházejí útěchu v tom, že zatímco NSS upřednostňuje domovinu a západní polokouli, věnuje určitý prostor diskusi o Číně. Jsou zde prvky tradičních přístupů a kontinuity politiky, zejména přijetí vojenského odstrašení a potvrzení podpory pro status quo v Tchajwanském průlivu.
Celá část o Číně se však zaměřuje na ekonomické a obchodní vztahy, s jasným náznakem, že obě země mohou dosáhnout spravedlivějšího rozdělení globální ekonomiky a pravděpodobně i obchodních výhod.
"Přehodnotíme americké ekonomické vztahy s Čínou, přičemž budeme upřednostňovat reciprocitu a spravedlnost, abychom obnovili americkou ekonomickou nezávislost," uvádí NSS. "Obchod s Čínou by měl být vyvážený a zaměřen na necitlivé faktory."
"Trumpova administrativa věří v možnost vzájemně výhodného ekonomického vztahu s Čínou," napsal Michael Sobolik, seniorní vědecký pracovník konzervativního Hudson Institute, 5. prosince.
Trumpova NSS nezmiňuje válku proti Ukrajině ani čínskou podporu ruské agrese, natož čínské konvenční a jaderné zbrojení. Severní Korea nejenže mizí z národní bezpečnostní politiky, ale celý cíl denuklearizace je také pryč, což možná odráží rostoucí přijetí Severní Koreje jako jaderného státu.
I když Tchaj-wan zaujímá článek Prvního ostrovního řetězce, pozornost je téměř výhradně kladena na zachování jeho role v dodavatelském řetězci elektroniky. "Asie je důležitá kvůli rostoucímu HDP a Tchaj-wan musí být bráněn kvůli polovodičům a námořním trasám," napsal zkušený japonský novinář, který je citován výše.
Dvě nedávné události se zdají tento pohled na Asii potvrzovat.
Jednou z nich bylo zjevné Trumpovo rozhodnutí efektivně ignorovat stále agresivnější reakci Číny – včetně vojenských střetů na obloze – na výroky japonské premiérky Sanae Takajči ohledně možného dopadu krize na Tchaj-wanu na bezpečnost Japonska. Financial Times i Wall Street Journal dokonce informovaly, že Trump po rozhovoru s Siem mohl Takajči nabádat, aby ustoupila.
Možná ještě důležitější je, že Trump otevřel cestu k dramatickému uvolnění vývozních kontrol prodeje výkonných polovodičů Nvidia do Číny, čímž efektivně upřednostnil obchod před bezpečností. Ironií je, že NSS také vyzývá spojence jako Jižní Korea a Japonsko, aby upřednostnili obchod se Spojenými státy před Čínou.
"V Evropě se obáváme, že Amerika Donalda Trumpa nás možná zradí Rusku," napsal bývalý šéfredaktor Economistu Bill Emmott. "V Japonsku, kde jsem právě byl, panuje strach, že je Trump prodá Číně."
Zdroj v angličtině: ZDE
