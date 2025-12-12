Dánsko poprvé zařadilo Spojené státy na seznam hrozeb
Proto nyní Spojené státy představují potenciální hrozbu, mimo jiné kvůli svým nárokům na Grónsko, podle výroční zprávy zveřejněné ve středu.
"Spojené státy využívají ekonomickou sílu, včetně hrozeb vysokých cel, k prosazení své vůle a již nevylučují použití vojenské síly ani proti spojencům," uvedla dánská rozvědka a poznamenala, že zájem USA o Arktidu v oblasti bezpečnosti v posledních letech výrazně vzrostl. Trump opakovaně prohlásil, že chce převzít kontrolu nad Grónskem, a ani nevyloučil použití vojenské síly k dosažení tohoto cíle.
Stejně vážné hrozby pro Evropu obecně a Dánsko zvlášť představují Rusko a Čína, které také chtějí hrát důležitější roli v Arktidě, uvádí zpráva. Rusko pokračuje v posilování zbrojení a Čína pracuje na tom, aby mohla v regionu plout na ponorkách a hladinových lodích. Rusko jí v tom pomůže a ona ho podpoří i ve válce proti Ukrajině, věří dánští zpravodajští důstojníci.
Podle jejich názoru bude ruský vojensko-průmyslový komplex v nadcházejících letech stále produkovat více než ten evropský, ale ruské zdroje v roce 2026 pravděpodobně budou stále směřovány k vedení války na Ukrajině. Současně Putinův režim, který je v konfliktu s NATO, zvýší hybridní a kybernetické útoky, aby získal výhody v případě války se zeměmi aliance. To je také usnadněno "nejistotou ohledně role Spojených států jako garanta bezpečnosti Evropy," podle dánských zpravodajských důstojníků.
Nová americká Národní bezpečnostní strategie, zveřejněná minulý týden, uvádí, že Evropě údajně hrozí "civilizační zánik" kvůli přílivu migrantů, oslabení její ekonomiky a neochotě zajistit vlastní ochranu. Washington má v úmyslu zasáhnout do evropských záležitostí, aby situaci změnil, ale zároveň odmítá rozšiřovat NATO a plánuje obnovit vztahy s Ruskem.
Dánsko bylo jednou z prvních zemí, jejichž zpravodajské služby před asi dvěma lety oznámily, že Rusko by mohlo být připraveno na válku s NATO do konce desetiletí. Nyní už nehrozí přímý ruský útok na Dánsko, ale vojenská hrozba od něj bude růst, říkají zpravodajští důstojníci.
