Evropská komise připravuje nový postup pro zmrazení ruských aktiv
12. 12. 2025
EU se snaží dosáhnout dohody o dalším zmrazení ruských aktiv prostřednictvím "nouzových pravomocí" již v pátek. Tato otázka se stala hlavní v snaze EU poskytnout Ukrajině financování ve výši 105 miliard dolarů.
V současnosti musí všech 27 členských států EU obnovovat zmrazení aktiv každých šest měsíců, což vytváří riziko veta ze strany jednotlivých států, včetně Maďarska. Nový návrh počítá s zachováním šestiměsíčního cyklu, ale s možností schválení pouze kvalifikovanou většinou, což zaručí zachování přibližně 210 miliard eur ruských aktiv v EU.
Podle zdrojů Bloombergu plánuje EU podepsat dohodu o "reparacích" na setkání v Bruselu 18. prosince.
Úvěrový plán, který EK představila minulý týden, počítá s tím, že zmrazené ruské prostředky budou v příštích dvou letech převedeny na Ukrajinu na pokrytí základních veřejných služeb, stejně jako ekonomických a vojenských potřeb země. Další financování může být přiděleno v roce 2028 a později.
