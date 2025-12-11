Volební sjezd Socdem: Snaha o očistu strany v. pokračování smrtelných křečí

Prohlášení iniciativy SOS SOCDEM
22. 8. 2025Milé přítelky
Šance Socdem spočívají paradoxně v tom, že "pes jitrničku sežral"
11. 12. 2025 / Bohumil Kartous, Richard F. Vlasák
Česká Socdem má v sobotu sjezd. Upřímně, s ohledem na stav této strany, záleží na tom dnes někomu? Není ta strana považována za mrtvou? Někteří by ji tak rádi viděli. Zejména šíbři a kmotři, kteří ji ovládají a těší se na prodej realit v centru Prahy a Hradce Králové. O oligarchii typu Babiš, Tykač, Křetínský a spol. ani nemluvě. Zkrátka demokratická levice má mnoho nepřátel. Ale v nastávajícím boji o sociální stát, ekologické přežití a demokracii v ČR se bez Sociální demokracie neobejdeme. Už výsledek voleb s vítězství fašistů a populistů je příznačný. První otázka byla záměrně ostře položená, protože bavíme-li se o Socdem, nemůžeme pominout ostudnout roli Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka, a s nimi zřejmě nemalé části strany, tedy lidí, kteří souhlasili s tím, že Socdem přijme roli jakéhosi přílepku antievropského, proruského, dezinformačně těžce postiženého, krajně populistického uskupení Stačilo. Do jaké míry tato skutečnost stranu vnitřně poškodila? Navenek je ta škoda zjevná poměrně hmatatelně… Byla to poslední rána hned ze tří důvodů: Za prvé rozštěpila stranu na ty, kteří kandidovali a podporovali Janu Maláčovou až do hořkého konce a na ty, kteří byli proti spojení se Stačilo. První skupina si nyní neumí přiznat chybu. Zbytek už stranu buď opustil, nebo je šikanován. Za druhé, Maláčová dokonala dílo zkázy ve stranických strukturách a - za třetí - ekonomicky stranu zlikvidovala: Šmardou ušetřené peníze vložila do loterie jménem Stačilo, nyní nemá sociální demokracie nárok na příspěvek od státu. Z čeho se budou financovat komunální a senátní volby nevím. Myslíš si, že Socdem může prožít nějakou formu renesance? Ať už s ohledem na ten výše zmíněný akt sebezáhuby, nebo - a to je možná důležitější - na zjevný úpadek politické levice v Česku? Kdybych o tom nebyl přesvědčen, nepodporoval bych ji a nevstoupil před pár měsíci do jejich řad. Myslím si, že až kmotři zjistí, že “pes jitrničku sežral, sežral celičkou”, tak bude prostor pro obyčejné poctivé lidi z regionů, občanských iniciativ a odborů, dalších stran, aby sociální demokracii obnovili jako platformu demokratické levice v ČR, levicové občanské fórum. Řekněme, že zde existuje plausibilní scénář pro reinkarnaci Socdem, nebo levice obecně. Jak by sis takový scénář představoval? Jaké nutné podmínky musí naplnit? Scénáře jsou, abych parafrázoval V. Špidlu. Podívej se na volby v New Yorku nebo blíže nám v Německu, tamější die Linke představila program i způsob, jak s málem začít a pak vyhrát. Je potřeba vytvářet komunity, kterou budou lidem na místech pomáhat nejen s občanským odporem, stávkami, nebo akcemi na záchranu památek či cenných lokalit, ale i s problémy v nezaměstnanosti, bydlením, vytvářet síť občanských poraden. Důležité je hledat osobnosti z občanského života, a samozřejmě finanční podporu u podnikatelů, kteří pochopili, že sociální smír a spolupráce jsou důležité pro rozvoj demokracie. I takoví jsou…Nu a z Německa, Rakouska i Švýcarska mám zprávy o pořpravenosti podpořit obnovu sociální demokracie finančně i politicky. Jen si nesmíme zvolit idioty, kteří nás přivedli do téhle lapálie. Řekněme, že levice v Česku může žít a být politicky úspěšná. Jakým programem může oslovit voliče a jak ho má komunikovat? Ptám se proto, že program v digitální éře ustoupil často zcela iracionálnímu politickému marketingu, což stranám se seriozním programem nesvědčí… Programem rozkročeným od středu doleva: na jednu stranu musíme bránit demokracii, pravidla hry, na druhou k tomu patří i budování sociálního moderního státu, typu Švédska nebo Švýcarska. Naše republika je na druhém místě, co se týče vlivu oligarchie hned za Ruskem, média ovládá novodobá šlechta - právní stát je podmínkou budoucnosti, ale boj s korupcí je otázkou charakteru každého z nás. Naše země má obrovský lidský potenciál, investujeme do lidí, jejich vzdělání, rozvoje. To vše se dá dělat hospodárně, promyšleně, se strategií na dlouhá léta dopředu. To tu chybí… Dočasnou variantu vedení strany reprezentuje Vladimír Špidla, nepochybně respektovaný sociální demokrat s velkým intelektuálním přesahem, oddaností sociálně demokratické politice, politickými zkušenostmi z role premiéra, evropského komisaře i předsedy strany a zároveň příjemnou civilností, která nemá mezi bývalými českými premiéry obdoby. Je sice obdivuhodné, že se Vladimír Špidla k tomuto kroku rozhodl, ale není přeci jen důkazem určité bezvýchodnosti, že má stranu z nejhlubší krize v polistopadových dějinách vyvést člověk, který už je relativně dlouho v politickém důchodu? Kde jsou - jsou-li - mladí sociální demokraté? Vidím kolem sebe plno mladých lidí, šikovných i vzdělaných. Znám šikovné a poctivé starosty i hejtmany. Současné vedení Mladých sociálních demokratů potřebuje obměnu, aby opět reprezentovalo studentky a studenty, mladé lidi na vsích i ve městech, pomáhalo i s jejich starostmi, dávalo jim hlas i podporu. Otázka samozřejmě je, jestli vůbec Špidla bude zvolen. Podle dostupných informací se v Socdem i přes tu hlubinou krizi odehrávají mocenské boje, zejména ze strany zastánců dosavadního vedení, které stranu úplně zruinovalo. Těžko říct, o co jim jde. O co jim jde? Prachy. Pocit důležitosti - ego. Lidé i sociální demokracie jsou u nich až na posledním místě. Když se ještě vrátíme k levicové politice jako takové, vidíme, že vznikla strana Levice, vznikla strana Budoucnost, jsou tu Zelení, částečně některé levicové body kopírují Piráti. Je vlastně v této konstelaci možné znovu navrátit Socdem k nějaké významnější roli? Když i ostatní - mimo Pirátů - de facto paběrkují? Přesně jsi to vystihl. Takhle paběrkujeme, hrajeme si na předsedy už léta, ale to voliče, tedy zaměstnance nebo i malé podnikatele nezajímá. Sociální demokracie je první mezi rovnými má otevřít své kandidátky i představitelům jiných stran a hnutí, občanské společnosti. Vytvořme levicové Občanské fórum, ale bez naivity. Co bys Socdem do budoucnosti přál? Budoucnost, charakter a odvahu.
