Berlín odmítá kritiku USA vůči Evropě
10. 12. 2025
Německá vláda odmítla kritiku Evropy obsaženou v nové americké strategii národní bezpečnosti a uvedla, že nadále považuje Rusko za hrozbu pro svou bezpečnost.
Strategický dokument, zveřejněný minulý týden, kritizoval Evropu za nadměrnou regulaci a riziko "civilizačního vymazání" prostřednictvím imigrace, přičemž uvedl, že USA budou "pěstovat odpor vůči současné trajektorii Evropy uvnitř evropských zemí".
Mluvčí německé vlády Sebastian Hille uvedl, že Berlín odmítá "někdy kritický tón směřovaný vůči EU".
"Politické svobody, včetně práva na svobodu projevu, patří mezi základní hodnoty Evropské unie," řekl. "Obvinění v tomto ohledu vnímáme spíše jako ideologii než strategii."
Hille dodal, že Německo s analýzou nesouhlasí, protože Rusko neklasifikovala jako hrozbu.
"Toto hodnocení nesdílíme. Stojíme si za společnou analýzou NATO, která tvrdí, že Rusko představuje nebezpečí a hrozbu pro transatlantickou bezpečnost."
Mluvčí však dodal, že Německo má zájem spolupracovat s Washingtonem v rámci NATO a na otázkách týkajících se Ukrajiny.
"Vzhledem k hlavním bezpečnostním výzvám, kterým čelíme, je transatlantická spolupráce klíčová pro naši sdílenou bezpečnost, nyní i v budoucnu," řekl.
Ministr zahraničí Johann Wadephul také v pátek odmítl některé prvky nové americké strategie.
Mezitím šéf německé domácí rozvědky Sinan Selen varoval, že Rusko pravděpodobně příští rok zesílí dezinformační snahy, zejména s blížícími se několika zemskými volbami.
Selen popsal "velmi silné interakce" mezi vývojem na Ukrajině a hybridními hrozbami, kterým Evropa čelí, a označil je za "spojité nádoby". Porozumění událostem na Ukrajině je podle něj zásadní pro posouzení scénářů hrozeb, kterým mohou Německo a Evropa čelit.
Ve svém projevu na sympoziu "Zlomový bod — co teď? Role BfV v bezpečnostní architektuře Německa" řekl Selen, že Evropa je napadána "tady a teď: hybridně, virtuálně, analogově". Rusko jako hybridní aktér, dodal, je "nepochybně agresivní, urážlivé a eskalující".
Na okraji sympozia Selen řekl agentuře AFP, že volby "vždy hrají významnou roli" v ruských vlivových operacích. Řekl, že Moskva se může cítit "povzbuzována" k tomu, aby zvýšila tlak na Evropu, přitom jak se válka na Ukrajině vyvíjí. "Oba faktory musí být pečlivě sledovány," řekl.
Nepřátelští aktéři, řekl, zneužívají veřejné přestimulování prostřednictvím "alarmistických a pronikavých zpráv" online, aby podněcovali strach.
Německo bude příští rok pořádat pět zemských voleb: v březnu v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku a v září v Sasku-Anhaltsku, Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Průzkumy naznačují, že AfD by se mohla stát nejsilnější stranou v těchto dvou východních státech.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse