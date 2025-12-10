Zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let v Austrálii vstupuje v platnost
10. 12. 2025
Austrálie ve středu zakázala dětem do 16 let přístup na platformy jako Facebook a TikTok. Jde o první krok takový krok na světě, jenž bude pečlivě sledován dalšími zeměmi, které zvažují podobná opatření k kompenzaci škod sociálních médií na dětech.
Austrálie se stala první zemí, která zakázala sociální média dětem mladším 16 let, a zablokovala přístup na platformy jako TikTok, YouTube od Alphabetu a Instagramu a Facebooku od Mety od půlnoci.
Deset největším platformám bylo nařízeno zablokovat děti od půlnoci ve středu (v úterý ve 13:00 GMT), jinak jim hrozí pokuty až do výše 49,5 milionu australských dolarů (33 milionů dolarů) podle nového zákona, což vyvolalo kritiku velkých technologických společností a zastánců svobody projevu, ale rodiče a obhájci práv dětí to přivítali.
Zákaz je pečlivě sledován dalšími zeměmi, které zvažují podobná věková opatření v souvislosti s rostoucími obavami o dopad sociálních médií na zdraví a bezpečnost dětí.
Ve videozprávě Sky News Australia, která tento týden oznámila, že ji bude vysílat ve školách, premiér Anthony Albanese uvedl, že zákaz má podpořit mladé Australany a zmírnit tlak, který může vznikat z nekonečných kanálů a algoritmů.
"Využij blížící se školní prázdniny naplno. Místo toho, abyste je trávili scrollováním na telefonu, začněte nový sport, naučte se nový nástroj nebo přečtěte knihu, která vám už nějakou dobu leží na polici," řekl.
"A co je důležité, travte kvalitní čas se svými přáteli a rodinou, tváří v tvář."
Austrálie by mohla vytvořit precedens
Toto zavedení ukončuje rok spekulací o tom, zda může nějaká země zabránit dětem v používání technologií zakořeněných v moderním životě.
Zároveň to zahajuje živý experiment, který budou zákonodárci globálně studovat frustrovaní tím, že technologický průmysl je příliš pomalý při zavádění opatření na snížení škod.
"Ačkoliv Austrálie je první, kdo taková omezení přijal, pravděpodobně nebude poslední," řekl Tama Leaver, profesor internetových studií na Curtin University.
"Vlády po celém světě sledují, jak byla moc velkých technologií úspěšně převzata. Zákaz sociálních médií v Austrálii... je opravdu kanárkem v uhelném dole."
Vlády od Dánska po Malajsii – a dokonce i některé státy USA, kde platformy ruší funkce důvěry a bezpečnosti – uvádějí, že plánují podobné kroky čtyři roky poté, co unikl interní dokument Mety, který tvrdil, že společnost věděla, že její produkty přispívají k problémům s vnímáním těla u dospívajících. Meta uvedla, že má nástroje na ochranu dětí.
Zákaz přichází v době, kdy používání sociálních médií stagnuje
Zákaz se zpočátku týká 10 platforem, ale vláda uvedla, že seznam se bude měnit, jakmile se objeví nové produkty a mladí uživatelé přejdou na alternativy.
Z prvních deseti kromě X Elona Muska uvedly, že budou spolupracovat pomocí odhadu věku – odhadu věku člověka podle jeho online aktivity – nebo odhadu věku, který je obvykle založen na selfie. Mohou také zkontrolovat nahrané identifikační doklady nebo propojené bankovní údaje.
Musk řekl, že zákaz "vypadá jako zadní vrátka, jak kontrolovat přístup k internetu pro všechny Australany" a většina platforem si stěžovala, že porušuje právo lidí na svobodu projevu. Australský Nejvyšší soud projednává spor pod vedením libertariánského státního zákonodárce.
Pro firmy na sociálních sítích znamená implementace novou éru strukturální stagnace, protože počet uživatelů stagnuje a čas strávený na platformách klesá, ukazují studie.
Platformy tvrdí, že na reklamě pro mladší 16 let vydělávají málo, ale varují, že zákaz narušuje tok budoucích uživatelů. Krátce před vstupem zákazu v platnost používalo sociální média 86 % Australanů ve věku od osmi do patnácti let, uvedla vláda.
Někteří mladí lidé varovali, že zákaz sociálních sítí by mohl lidi izolovat.
"Asi to bude horší pro queer lidi a lidi s úzkými zájmy, protože je to jediný způsob, jak najít svou komunitu, a někteří to také využívají k ventilování svých pocitů a rozhovorům s lidmi, aby získali pomoc... Takže mám pocit, že pro některé lidi to bude v pořádku, ale pro jiné to zhorší jejich duševní zdraví," řekla čtrnáctiletá Annie Wang před zákazem.
