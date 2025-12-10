ICC odsoudil šéfa súdánské milice na 20 let za zločiny proti lidskosti
Soud již odsoudil Alího Muhammada Alího Abd-al-Rahmana, známého také jako Ali Kušajb, za 27 zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, včetně znásilnění, vraždy a mučení, v západním Darfúru v letech 2003 až 2004.
Sedmdesátiletá žena, oblečená v modrém obleku a kravatě, stála nehybně, zatímco předsedající soudkyně Joanna Korner vynesla rozsudek.
Abd-al-Rahman byl podle soudu významným členem nechvalně proslulé súdánské milice Džandžavíd, který se "aktivně" podílel na několika válečných zločinech během občanské války.
Korner uvedl, že Abd-al-Rahman "osobně spáchal" bití, včetně sekerou, a vydal rozkazy k popravám.
Citovala oběti, které uvedly, že vedl "kampaň vyhlazování, ponížení a vysídlení".
Prokurátor Julian Nicholls požadoval doživotní trest a řekl soudu: "Doslova před sebou máte vraha se sekerou. Tohle je materiál nočních můr."
Abd-al-Rahman popřel, že by byl vysoce postaveným představitelem milice Džandžavíd, převážně arabské polovojenské síly vyzbrojené súdánskou vládou k likvidaci převážně černošských afrických kmenů v Dárfúru před dvěma desetiletími.
V únoru 2020 uprchl do Středoafrické republiky, když nová súdánská vláda oznámila záměr spolupracovat na vyšetřování ICC.
Řekl, že se pak sám přiznal, protože byl "zoufalý" a obával se, že ho úřady zabijí – což soud odmítl.
Miliony vysídlených
V oblasti Darfúru v Súdánu vypukly boje na počátku století, kdy nearabské kmeny, stěžující si na systematickou diskriminaci, pozvedly zbraně proti Araby ovládané vládě.
Chartúm reagoval vypuštěním Džandžavídu, síly složené z kočovných kmenů regionu.
Organizace spojených národů uvádí, že v konfliktu bylo zabito 300 000 lidí a dalších 2,5 milionu vysídleno.
Prokurátoři ICC doufají, že vydají nové zatykače související se současnou krizí v Súdánu.
Desítky tisíc lidí byly zabity a miliony vysídleny ve válce mezi súdánskou armádou a polovojenskými Silami rychlé podpory (RSF), jejichž původ sahá až k Džandžavídu.
Konflikt poznamenaný tvrzeními o zvěrstvech ze všech stran podle humanitárních organizací zanechal severovýchodní africkou zemi na pokraji hladomoru.
Odsouzení Abd-al-Rahmana "je také symbolické", řekla v pátek v rozhovoru francouzské tiskové agentuře AFP zástupkyně ICC Mame Mandiaye Niang.
"Je to signál pro oběti v Súdánu, ale také pro páchající zločiny, že spravedlnost může být pomalá, ale nakonec vás dostane," řekla Niang.
