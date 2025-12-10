ICC odsoudil šéfa súdánské milice na 20 let za zločiny proti lidskosti

10. 12. 2025

čas čtení 3 minuty
Mezinárodní trestní soud v úterý vynesl rozsudek 20 let proti vůdci súdánské milice za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané během občanské války před dvaceti lety.

Soud již odsoudil Alího Muhammada Alího Abd-al-Rahmana, známého také jako Ali Kušajb, za 27 zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, včetně znásilnění, vraždy a mučení, v západním Darfúru v letech 2003 až 2004.

Sedmdesátiletá žena, oblečená v modrém obleku a kravatě, stála nehybně, zatímco předsedající soudkyně Joanna Korner vynesla rozsudek.

Abd-al-Rahman byl podle soudu významným členem nechvalně proslulé súdánské milice Džandžavíd, který se "aktivně" podílel na několika válečných zločinech během občanské války.

Korner uvedl, že Abd-al-Rahman "osobně spáchal" bití, včetně sekerou, a vydal rozkazy k popravám.

Citovala oběti, které uvedly, že vedl "kampaň vyhlazování, ponížení a vysídlení".

Prokurátor Julian Nicholls požadoval doživotní trest a řekl soudu: "Doslova před sebou máte vraha se sekerou. Tohle je materiál nočních můr."

Abd-al-Rahman popřel, že by byl vysoce postaveným představitelem milice Džandžavíd, převážně arabské polovojenské síly vyzbrojené súdánskou vládou k likvidaci převážně černošských afrických kmenů v Dárfúru před dvěma desetiletími.

V únoru 2020 uprchl do Středoafrické republiky, když nová súdánská vláda oznámila záměr spolupracovat na vyšetřování ICC.

Řekl, že se pak sám přiznal, protože byl "zoufalý" a obával se, že ho úřady zabijí – což soud odmítl.

Miliony vysídlených

V oblasti Darfúru v Súdánu vypukly boje na počátku století, kdy nearabské kmeny, stěžující si na systematickou diskriminaci, pozvedly zbraně proti Araby ovládané vládě.

Chartúm reagoval vypuštěním Džandžavídu, síly složené z kočovných kmenů regionu.

Organizace spojených národů uvádí, že v konfliktu bylo zabito 300 000 lidí a dalších 2,5 milionu vysídleno.

Prokurátoři ICC doufají, že vydají nové zatykače související se současnou krizí v Súdánu.

Desítky tisíc lidí byly zabity a miliony vysídleny ve válce mezi súdánskou armádou a polovojenskými Silami rychlé podpory (RSF), jejichž původ sahá až k Džandžavídu.

Konflikt poznamenaný tvrzeními o zvěrstvech ze všech stran podle humanitárních organizací zanechal severovýchodní africkou zemi na pokraji hladomoru.

Odsouzení Abd-al-Rahmana "je také symbolické", řekla v pátek v rozhovoru francouzské tiskové agentuře AFP zástupkyně ICC Mame Mandiaye Niang.

"Je to signál pro oběti v Súdánu, ale také pro páchající zločiny, že spravedlnost může být pomalá, ale nakonec vás dostane," řekla Niang.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
319

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2025