Trump kritizuje evropské lídry v rozsáhlém rozhovoru: „Myslím si, že jsou slabí“
9. 12. 2025
čas čtení 7 minut
V rozhovoru pro Politico Trump neposkytl americkým spojencům žádné ujištění ohledně Ruska a vyhrožuje, že přetvoří jejich politiku
Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico odsoudil Evropu jako „upadající“ skupinu států vedenou „slabými“ lidmi, znevažoval tradiční spojence USA za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou, a naznačil, že podpoří evropské politické kandidáty, kteří se ztotožňují s jeho vlastní vizí pro tento kontinent.
Tento ostrý útok na evropské politické vedení představuje dosud nejvirulentnější odsudek těchto západních demokracií ze strany Donalda Trumpa a hrozí podstatným rozkolem se zeměmi jako Francie a Německo, které již mají s Trumpovou administrativou velmi napjaté vztahy.
„Myslím si, že jsou slabí,“ řekl Trump o evropských politických vůdcích. „Ale také si myslím, že chtějí být politicky korektní.“
„Myslím, že nevědí, co mají dělat,“ dodal. „Evropa neví, co má dělat.“
Trump doplnil tuto neomalenou, až drsnou upřímnost ohledně evropských záležitostí sérií ostrých prohlášení o záležitostech bližších domovu: Řekl, že podpoří okamžité snížení úrokových sazeb jako lakmusový papírek při výběru nového předsedy Federálního rezervního systému. Řekl, že by mohl rozšířit protidrogové vojenské operace do Mexika a Kolumbie. Trump také vyzval konzervativní soudce Nejvyššího soudu Samuela Alita a Clarence Thomase, kteří jsou oba sedmdesátníci, aby zůstali ve svých funkcích.
Trumpovy výroky o Evropě přicházejí v obzvláště nejistém okamžiku jednání o ukončení ruské války na Ukrajině, kdy evropští lídři vyjadřují rostoucí obavy, že Trump může Ukrajinu a její kontinentální spojence opustit a vystavit ruské agresi. V rozhovoru Trump Evropanům v tomto ohledu neposkytl žádné ujištění a prohlásil, že Rusko je zjevně v silnější pozici než Ukrajina.
Trumpovy sebevědomé komentáře k Evropě byly v ostrém kontrastu s některými jeho poznámkami k domácím záležitostem v rozhovoru. Prezident a jeho strana čelili na podzim sérii volebních neúspěchů a spirále dysfunkce v Kongresu, protože voliči se bouří proti vysokým životním nákladům. Trump se snažil předat poselství, které by odpovídalo této nové realitě: v rozhovoru ohodnotil výkonnost ekonomiky známkou „A-plus-plus-plus-plus-plus“, trval na tom, že ceny klesají ve všech oblastech, a odmítl nastínit konkrétní řešení pro blížící se nárůst pojistného na zdravotní péči.
V posledních dnech se evropské metropole otřásly zděšením nad zveřejněním Trumpovy nové strategie národní bezpečnosti, vysoce provokativního manifestu, který staví Trumpovu administrativu do opozice vůči mainstreamovému evropskému politickému establishmentu a vyhrožuje, že bude „pěstovat odpor“ vůči evropskému status quo v oblasti imigrace a dalších otázek.
V rozhovoru Trump tento pohled na svět ještě umocnil, když popsal města jako Londýn a Paříž jako údajně propadávající se pod tíhou migrace z Blízkého východu a Afriky. Bez změny pohraniční politiky, řekl Trump, některé evropské státy „již nebudou životaschopnými zeměmi“.
Trump použil velmi provokativní jazyk a označil levicového londýnského starostu Sadiqa Khana, syna pákistánských imigrantů a prvního muslimského starostu města, za „katastrofu“ a jeho zvolení připsal imigraci: „Byl zvolen, protože přišlo tolik lidí. Ti ho teď volí.“
Předseda Evropské rady António Costa v pondělí kritizoval Trumpovu administrativu za dokument o národní bezpečnosti a vyzval Bílý dům, aby respektoval suverenitu Evropy a její právo na samosprávu.
„Spojenci nevyhržují, že budou zasahovat do demokratického života nebo vnitropolitických rozhodnutí těchto spojenců,“ řekl Costa. „Respektují je.“
Trump tyto hranice ignoroval a řekl, že bude i nadále podporovat své oblíbené kandidáty v evropských volbách, i za cenu rizika, že urazí místní citlivosti.
„Podpořil bych je,“ řekl Trump. „Podporoval jsem lidi, které mnoho Evropanů nemá rádo. Podporoval jsem Viktora Orbána,“ řekl Trump o maďarském premiérovi z krajní pravice, kterého obdivoval za jeho politiku kontroly hranic.
Trump se zdál být nejvíce zaměřen na válku mezi Ruskem a Ukrajinou, spíše než na volební politiku. V pondělí prohlásil, že nabídl nový návrh mírového plánu, který se některým ukrajinským představitelům prý líbil, ale který Zelenskyj sám ještě neprostudoval. „Bylo by hezké, kdyby si ho přečetl,“ řekl Trump.
Zelenskyj se v pondělí setkal s představiteli Francie, Německa a Spojeného království a nadále vyjadřoval nesouhlas s postoupením ukrajinského území Rusku v rámci mírové dohody.
Trump řekl, že nedává velkou váhu roli evropských lídrů v úsilí o ukončení války: „Mluví, ale nic nedělají, a válka prostě pokračuje dál a dál.“
V nové výzvě Zelenskému, který se v Ukrajině jeví jako politicky oslabený kvůli korupčnímu skandálu, Trump znovu vyzval Ukrajinu, aby uspořádala nové volby.
„Už dlouho neměli volby,“ řekl Trump. „Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není.“
Latinská Amerika
I když Trump prohlásil, že se v zahraničí snaží prosazovat mírovou agendu, uvedl, že by mohl dále rozšířit vojenské akce, které jeho administrativa podniká v Latinské Americe proti cílům, které podle ní souvisejí s obchodem s drogami. Trump vyslal do Karibiku masivní vojenské síly, aby zasáhly proti údajným pašerákům drog a vyvinuly tlak na autoritářský režim ve Venezuele.
V rozhovoru Trump opakovaně odmítl vyloučit vyslání amerických vojáků do Venezuely v rámci snahy svrhnout Nicoláse Madura, kterého Trump obviňuje z vývozu drog a nebezpečných osob do Spojených států. Někteří představitelé americké pravice varovali Trumpa, že pozemní invaze do Venezuely by byla červenou čarou pro konzervativce, kteří ho volili mimo jiné proto, aby ukončil zahraniční války.
„Nechci to ani potvrdit, ani vyvrátit. Nebudu o tom mluvit,“ řekl Trump o vyslání pozemních jednotek a dodal: „Nechci s vámi mluvit o vojenské strategii.“
Prezident však uvedl, že by zvážil použití síly proti cílům v jiných zemích, kde je obchod s drogami velmi aktivní, včetně Mexika a Kolumbie.
„Jistě, udělal bych to,“ řekl.
Trump téměř neobhajoval některé ze svých nejkontroverznějších kroků v Latinské Americe, včetně nedávného omilostnění bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeze, který si odpykával desítky let trvající trest v americké věznici poté, co byl odsouzen za rozsáhlé spiknutí v oblasti obchodu s drogami. Trump řekl, že o Hernándezovi ví „velmi málo“, kromě toho, že mu „velmi dobří lidé“ řekli, že bývalý honduraský prezident byl nespravedlivě terčem politických oponentů.
„Požádali mě o to a já jsem řekl, že to udělám,“ přiznal Trump, aniž by jmenoval osoby, které o milost pro Hernándeze požádaly.
Zdravotnictví a ekonomika
Když byl požádán, aby ohodnotil ekonomiku za svého působení, Trump ji označil za obrovský úspěch: „A-plus-plus-plus-plus-plus.“ Pokud jde o frustraci voličů z cen, Trump řekl, že vina leží na Bidenově administrativě: „Zdědil jsem chaos. Zdědil jsem totální chaos.“
Prezident čelí nepříznivému politickému prostředí kvůli potížím voličů s dostupností, přičemž přibližně polovina všech voličů a téměř 4 z 10 lidí, kteří v roce 2024 hlasovali pro Trumpa, v nedávném průzkumu uvedli, že životní náklady jsou nejvyšší v jejich životě.
Další podrobnosti v angličtině ZDE
412
Diskuse