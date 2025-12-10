Greenpeace dnes předalo prezidentovi 35 000 podpisů za důvěryhodného ministra životního prostředí
10. 12. 2025
Výzvu lidé podepisovali od října tohoto roku, kdy vznikající vláda Andreje Babiše navrhla svěřit Ministerstvo životního prostředí straně Motoristé sobě. Greenpeace i další odborné a občanské iniciativy opakovaně upozorňují, že stanoviska a zájmy této strany jsou v přímém rozporu s posláním resortu, jehož úkolem je chránit přírodu, vodu, půdu, klima a zdravé prostředí pro všechny.
„Od začátku upozorňujeme, že svěřit Ministerstvo životního prostředí Motoristům je zásadní chyba. Nejprve byl ve hře Petr Macinka, následně Filip Turek a nyní to vypadá, že resort nakonec bude řídit předseda Motoristů Macinka byť dočasně. Postoje a zájmy Motoristů jsou v přímém rozporu s posláním tohoto resortu. Je nepřijatelné, aby ministerstvo, které má chránit přírodu a zdravé prostředí pro všechny, vedl někdo, kdo vědecké poznatky odmítá a nerozumí významu ochrany klimatu a krajiny. Petr Macinka i Filip Turek svými výroky opakovaně dokázaly, že kompetentní a důvěryhodné vedení Ministerstva životního prostředí nezajistí,“ říká Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.
Prezident Petr Pavel se v uplynulých dnech setkal s kandidáty vznikající vlády, včetně Petra Macinky.
Greenpeace Česká republika několik týdnů usilovala o osobní schůzku s prezidentem republiky, aby mu podpisy předala přímo a obavy veřejnosti mu osobně tlumočila. Schůzku se však nepodařilo zrealizovat, a proto dnes Greenpeace podpisy doručilo prostřednictvím Oddělení styku s veřejností. Zástupci organizace zároveň znovu vyjádřili přání se s prezidentem setkat osobně, pokud mu to jeho program umožní.
„Lidé po celé zemi velmi jasně ukazují, že jim na ochraně přírody a kvalitním životním prostředí záleží. Podepsali výzvu, protože chtějí ministra, který bude hájit veřejný zájem, ne podrývat poslání resortu. Prezidentu Petru Pavlovi důvěřují, že mu na ochraně přírody záleží a že nejmenuje člověka, který není důvěryhodný a kompetentní a postrádá respekt k vědeckým poznatkům,“ dodává Jaroslav Bican.
Obrovský zájem veřejnosti o výzvu i tisíce lidí na demonstracích v Praze a dalších městech ukazují, že Ministerstvo životního prostředí lidé nepovažují za okrajový resort. Naopak očekávají, že v jeho čele bude stát člověk, který rozumí svému poslání a je připraven jej bránit.
Greenpeace vyzývá prezidenta, aby při rozhodování o jmenování ministra vzal v úvahu jasný hlas veřejnosti a trval na důvěryhodné a kompetentní osobnosti.
