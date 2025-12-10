"Fungují dobře." Zelenskyj jmenoval ukrajinské střely, které už zasahují nepřítele
10. 12. 2025
Média se ptala "co se děje s ukrajinským raketovým programem", protože údajně existují pouze informace o použití střel Neptun.
Prezident Ukrajiny naznačil, že takové informace byly získávány od "různých publik Ruské federace".
"Ukrajina už používá Neptuny, Dlouhé Neptuny, Paljanice, Flaminga, stejně jako Sapsany (upřímně řečeno, začala je používat)," řekl Zelenskyj.
Odmítl specifikovat kvantitativní ukazatele takových úderů a zdůraznil, že "nechci, aby nepřítel znal všechny precedenty a všechny detaily".
"Neptuny" fungují opravdu dobře a je mnoho momentů, kdy náš nepřítel věří, že jsme použili "Neptuny". A ať si to myslí dál," řekl Zelenskyj.
