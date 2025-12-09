USA nedají vízum nikomu, kdo vystupuje proti dezinformacím
9. 12. 2025
Trumpova administrativa se chystá zamítnout víza ověřovatelům věcné pravdivosti tvrzení na sítích a moderátorům zveřejněného materiálu
Opatření popsané v memorandu amerického ministerstva zahraničí nařizuje úředníkům zamítnout víza všem žadatelům, kteří se podílejí na „cenzuře“
Trumpova administrativa se chystá formalizovat tvrdý postup při vydávání víz osobám, které podle ní "cenzurují" svobodu projevu amerických občanů lhát.
Opatření, podrobně popsané v memorandu amerického ministerstva zahraničí zaslaném tento týden zahraničním misím nařizuje konzulárním úředníkům zamítnout víza všem žadatelům, kteří jsou „odpovědní za cenzuru nebo pokus o cenzuru chráněných projevů v USA nebo se na ní podílejí“.
Tento příkaz, který úředníci ministerstva zahraničí nepopřeli, vyžaduje důkladnější prověřování žadatelů, „aby se zjistilo, zda pracovali v oblastech, které zahrnují mimo jiné činnosti jako dezinformace, moderování materiálu, ověřování faktů, dodržování předpisů a online bezpečnost“, uvedla agentura Reuters.
Zpočátku se bude zaměřovat na žadatele o víza H-1B, která se obvykle udělují vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům v technologickém průmyslu a dalších odvětvích, ale bude se vztahovat na všechny žádosti o víza, dodala tisková agentura.
Tato směrnice je nejnovějším z řady nedávných kroků Donalda Trumpa, jejichž cílem je omezit legální imigraci do USA prostřednictvím konzulárních cest, a posiluje výhrůžku, kterou v květnu vyslovil ministr zahraničí Marco Rubio, že zakáže vstup do USA komukoli, kdo je vnímán jako potlačující svobodu projevu, která je „nezbytná pro americký způsob života“.
V příspěvku na Twitteru Rubio tehdy napsal: „Cizinci, kteří se snaží podkopávat práva Američanů, by neměli mít privilegium cestovat do naší země. Ať už v Latinské Americe, Evropě nebo jinde, dny pasivního přístupu k těm, kteří se snaží podkopávat práva Američanů, jsou u konce.“
Podle NPR, která uvedla, že memorandum bylo v úterý zasláno americkým zahraničním zastoupením, mají diplomaté pokyn zamítnout žádosti o vízum od všech, kteří se zabývali ověřováním faktů, moderováním materiálu „nebo jinými činnostmi, které Trumpova administrativa považuje za ‚cenzuru‘ projevu Američanů“.
Musí pečlivě prověřit pracovní historii žadatele, včetně prozkoumání jeho profilů na LinkedIn a dalších účtů na sociálních médiích, a hledat zmínky v mediálních článcích o „činnostech zahrnujících boj proti dezinformacím, falešným informacím nebo nepravdivým narativům, moderování materiálu, dodržování předpisů a důvěru a bezpečnost“.
Pokud se objeví důkazy, které vedoucímu úředníkovi naznačí, že daná osoba se podílela na cenzurních aktivitách, „měli byste dojít k závěru, že žadatel není způsobilý [k získání víza]“, uvádí se v memorandu.
Navzdory podpoře mnoha miliardářů z technologických společností si Trump vybral tento průmysl jako terč kritiky a odvetných opatření za to, že mu po nepokojích v Kapitolu ve Washingtonu DC 6. ledna 2021 zakázaly přístup na sociální média, včetně Twitteru (než se stal X) a Facebooku.
Mnoho žadatelů o vízum H1-B, zejména z Indie, pracuje v oblasti technologií. V září prezident zavedl poplatek 100 000 dolarů pro nové žadatele o tuto kategorii víza, což podle analytiků mohlo v té době brzdit ekonomický růst v USA a vyvolat „odliv mozků“ do jiných zemí.
Podle odborníků budou mít vízová omezení z tohoto týdne i další negativní dopady.
„Důvěra a bezpečnost je široký pojem, který zahrnuje kritickou a život zachraňující práci na ochraně dětí a zastavení šíření materiálů s dětskou pornografií, stejně jako prevenci podvodů, podvodných praktik a sexuálního vydírání.
„Zaměstnávání globálních pracovníků v technologických společnostech v oblasti [důvěry a bezpečnosti] rozhodně zvyšuje bezpečnost Američanů.“
V prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí uvedl: „Ačkoli se nevyjadřujeme k údajně uniklým dokumentům, nenechte se mýlit, administrativa jasně dala najevo, že brání svobodu projevu Američanů před cizinci, kteří je chtějí cenzurovat. Nepodporujeme cizince, kteří přicházejí do USA, aby pracovali jako cenzurovatelé umlčující Američany.
