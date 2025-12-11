Channel 4 News: "Žádné příměří, žádné dohody. Ukrajina by se měla vzdát"
11. 12. 2025
Moderátor, Channel 4 News, středa 10. prosince 2025, 19 hodin: "Žádné příměří, žádné dohody. Ukrajina by se měla vzdát. "Dobrý večer. "Přestaňte mluvit o dohodě a začněte mluvit o kapitulaci." To je dnešní vzkaz Ruska Ukrajině, zatímco prezident Zelenskyj se chystá poslat Donaldu Trumpovi nový návrh, ve kterém se snaží vyhnout nejbolestivějším ústupkům požadovaným v americkém plánu. Trump, Starmer, Macron a Merz dnes telefonicky jednali a všichni se shodli, že se jedná o kritický moment pro Ukrajinu a pro společnou bezpečnost Evropy a Ameriky. Trumpova obvinění, že Evropa je slabá, však celý proces silně zatěžují. A Rusy to zjevně posílilo. Dnes večer moskevský velvyslanec sdělil Channel 4 News, že jeho strana vyhrává a nemá náladu na příměří.
Donald Trump obviňuje Evropu ze slabosti a neschopnosti přijít s nějakým řešením a zvyšuje tlak na uzavření mírové dohody na Ukrajině. Keir Starmer dnes hovořil s francouzským a německým lídrem a prezidentem Trumpem a tvrdil, že intenzivní práce na americkém plánu pokračují, ale Rusko nejeví žádné známky toho, že by chtělo dohodu, a trvá na tom, že dosáhne toho, co chce, ať už vojensky, nebo diplomaticky. Za chvíli přineseme rozhovor s ruským velvyslancem, ale nejprve reportáž Harryho Fawcetta.
Reportér: V zamrzlé východní části Ukrajiny se silnice proměnily v tunely a sítě proti dronům poskytují nejbližší ochranu před ruskými útoky. Jedná se o část Doněcké oblasti, kterou Ukrajina stále drží a kterou Rusko chce získat jako součást jakéhokoli mírového ujednání. A s ohledem na nedávný postup Ruska, byť pomalý a nákladný, se ukrajinská policie snaží dostat civilisty do bezpečí, jako například 97letou Katěrinu. Říká, že by odešla, ale možná jindy, ne teď. Nechce opustit svůj domov. Řekli jí, že to už není její domov.
To jsou podmínky, za kterých nejprve Vladimir Putin a tento týden znovu prezident Trump naléhali na Ukrajinu, aby uspořádala volby. Ústava je za stanného práva vylučuje. Ale včera večer na cestě domů z Itálie prezident Zelenskyj řekl, že by byl ochoten změnit zákon a jít k volbám do 90 dnů, a to pouze v případě, že Spojené státy a Evropa poskytnou bezpečnostní záruky, aby bylo možné volby bezpečně uskutečnit. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že samotní Ukrajinci jsou v drtivé většině proti konání voleb za války.
Ukrajinka: "Když je země ve válce, tolik mužů a žen bojuje, tolik lidí odešlo a část našeho území je okupována, volby nelze provést tak, jak by měly být. Co chce Trump, je jeho věc. Podporuji konání voleb na konci stanného práva po našem vítězství, jak by to mělo být."
Pokud tedy Zelenskyj pouze odhalil společný bluf Washingtonu a Moskvy, k čemu to vede?
"Myslím, že se snažil ukázat ochotu Ukrajiny splnit řadu demokratických postupů. Problém je, že Rusko neprojevuje žádnou ochotu dosáhnout příměří, což je předpoklad pro jakékoli politické rozhovory, které by mohly zahrnovat konání voleb na Ukrajině."
Reportér: Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko dnes zahájilo rozsáhlý mechanizovaný útok na její pozice na severu strategického města Pokrovsk, což je daleko od příměří. Jedná se údajně o záběry z ukrajinských dronů, které se pokoušejí útok odrazit. Ruský tlak na bojišti se spojuje s americkým politickým tlakem. Donald Trump údajně stanovil Zelenskému nejnovější termín, dohodu do Vánoc, a Zelenský říká, že dnes Trumpovi zašle svůj nejnovější návrh na příměří. Ten byl vypracován po jeho nejnovější sérii krizových jednání s evropskými lídry tento týden. Tito lídři mají zítra uspořádat další virtuální jednání a v pondělí osobní summit lídrů.
Britský premiér dnes zřejmě uznal obtížnost úkolu tváří v tvář americkému prezidentovi, který je otevřeně zesměšňuje jako slabé a jejich země jako upadající.
Starmer: "Pokud jde o otázku Evropy a komentáře prezidenta Trumpa, vidím silnou Evropu, která stojí jednotně za Ukrajinou a za našimi dlouhodobými hodnotami svobody a demokracie."
Reportér: Dnes se objevily další důkazy o ruském útoku na ukrajinskou infrastrukturu, při snaze opravit alespoň jednu z elektráren zasažených v posledních týdnech. Pro Ukrajinu je však ještě důležitější než elektřina a teplo, a to i v zimě, podpora amerického prezidenta. Obáváme se, že ta se možná nenapravitelně narušila.
Moderátor: Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien je v Oděse na Ukrajině.
Reportér: Jedním z velkých kamenů úrazu při jakémkoli vyjednávání o ukončení tohoto konfliktu bude vždy to, jak nepříjemná je pro Ukrajince představa, že by se vzdali území, které jim Rusové vzali během rozsáhlé invaze. Většina Ukrajinců, se kterými jsme mluvili, tuto myšlenku nemůže přijmout a nelíbí se jim, že je to celé prezentováno jako nějaká realitní transakce.
Poslední tři dny jsme strávili v Chersonu, kde se vše velmi jasně projevuje. Zde je důvod. Možná si pamatujete, že na začátku invaze Rusové obsadili město Cherson. V listopadu téhož roku Ukrajinci vytlačili Rusy z města na levý břeh řeky Dněpr, kde Rusové stále okupují území. A odtud každý den zasazují smrt civilnímu obyvatelstvu Chersonu.
Denně je do chersonské oblasti odpáleno asi 300 ruských dronů. V tom městě je červená zóna, která je jedním z nejděsivějších míst, na kterých jsem kdy pracoval. Je zcela vyprázdněná od civilistů. Pokud tam jdete po ulici, jste pravděpodobně terčem ruského dronu.
A jeden muž mi to opravdu přiblížil. Je to ředitel divadla v Chersonu. Jeho dům se nachází na levém břehu řeky, nyní na okupovaném ruském území. Ze svého současného bydliště na ukrajinské straně města vidí téměř svůj dům.
Takto mi to popsal: „Podívejte, Paraicu, v tom domě jsem vychoval pět dětí. Moje srdce a duše jsou v tom domě a moje srdce a duše nejsou vyjednávacím prostředkem v nějaké geopolitické hře.“
Také ukrajinští vojáci a jejich rodiny mluví o tom, kolik oni a jejich blízcí museli v tomto boji obětovat. Jeden ukrajinský voják mi to vyjádřil takto: „Podívejte se na krev mých kamarádů, kteří padli v boji a jsou nasáklí do té půdy. Takže ta půda pro něj není k mání.“
Moderátor: Paraic O'Brien, příští týden bude v Chersonu. Hoivořil jsem s ruským velvyslancem ve Velké Británii Andrejem Kelinem a nejprve jsem se ho zeptal, zda, jak říká Donald Trump, Rusko souhlasí s mírovým plánem USA.
Ruský velvyslanec Andrej Kelin: Mírový plán jsem neviděl. Není pravda, že se dá předpokládat, že o něm píše v novinách, nedokážu si představit některé jeho části. Nejde o jednoduché příměří. Mělo by to být komplexní, dlouhodobé řešení všeho. Nejen pro Ukrajinu. Bezpečnostní záruky by měly být poskytnuty Rusku. Stejně tak by měly být poskytnuty bezpečnostní záruky všem evropským zemím v této oblasti. Je to samozřejmě otázka NATO, která by měla být vyřešena jednou provždy.
Moderátor: Vždy jste říkal, že chcete komplexní plán, ale Trump je zjevně netrpělivý a chce rychle dosáhnout nějakého pokroku. Nyní existoval 28bodový plán. Nevím, zda víte, co obsahoval. A pak byla nová verze, o které mluvil minulý týden. Jak chápete jeho plán?
Andrej Kelin: Jeho plán. Rozhodně by to neměla být dohoda. V tuto chvíli musíme mluvit o kapitulaci, protože Kyjev by neměl přemýšlet o dohodě, ale rozhodně o situaci na místě, o situaci v ekonomice Ukrajiny, o situaci v Evropě, kde už nejsou žádné peníze, žádné peníze pro Ukrajinu, a Kyjev se ocitl v situaci, kdy musí přemýšlet, jak zachránit stát, aby se nestal selháním.
Moderátor: Říkáte, že by to měla být kapitulace?
Andrej Kelin: Rozhodně by to měla být určitá kapitulace.
Moderátor: To ale není základ pro mírová jednání, že? Mírová jednání musí být o dohodě a kompromisu, ne o kapitulaci. Nikdo se nechce vzdát.
Andrej Kelin: Dohoda je něco jiného. Dohoda, když existuje určitá rovnováha, rovnováha na bojišti, ale na bojišti žádná rovnováha neexistuje.
Moderátor: Myslíte si, že vyhráváte?
Andrej Kelin: Vyhráváme, jsme v vítězné situaci, rozhodně, protože frontová linie se pohybuje velmi rychle.
Moderátor: Velmi rychle, myslím, velmi rychle, to je přehnané tvrzení, že? Ve skutečnosti se pohybuje velmi pomalu.
Andrej Kelin: Více než 4 roky. Je to ve vašich novinách. Ale ve skutečnosti se to děje tak, že se to stává čím dál tím rychlejší.
Moderátor: Takže Trump mluví nesmysly, když říká, že Rusko s dohodou souhlasí? Zní to, jako byste k dohodě měli daleko.
Andrej Kelin: Očekáváme samozřejmě, že to bude co nejrychleji. A neřekl bych, že jsme k tomuto očekávání lhostejní, protože bychom to rádi dokončili diplomatickými prostředky a také co nejrychleji. Ale samozřejmě to bude podle našich podmínek.
Moderátor: Aha. Jaké jsou vaše podmínky?
Andrej Kelin: Podmínky byly stanoveny panem prezidentem před rokem a my neměníme své postoje. Je to dobře známo a nebudu opakovat to, co již bylo mnohokrát řečeno.
Moderátor: To je zajímavé, že? Ve svém sdělení jste konzistentní a říkáte, že postoj Ruska se nezměnil a nezmění.
Andrej Kelin: Nezmění.
Moderátor: Je to důvod, proč se zdá, že Rusko stupňuje to, co britská vláda stále více považuje za hybridní válku v Evropě?
Andrej Kelin: Totéž můžeme říci o evropských snahách, o Británii.
Moderátor: Jistěže můžete, ale přijímáte, že se to děje?
Andrej Kelin: Ne, stává se, že každý dělá to, co dělá. Hybridní válka, která je namířena proti Rusku, je tedy velmi aktivní.
Moderátor: V tom případě, pokud říkáte, že Rusko je terčem hybridní války v oblasti sledování a kybernetiky, děláte to samé i nám, ne?
Andrej Kelin: To nevím. Prostě to není moje parketa.
Moderátor: Víte, vy velmi rád říkáte, co dělá Británie, i když vlastně neznáte podrobnosti. Jen se vás ptám, co dělá Rusko?
Andrej Kelin: Krishi, mluvíme o konfliktu na Ukrajině. Právě jsem vám popsal situaci na Ukrajině. Ukrajina nemá, a vy se mě ptáte proč, protože Ukrajina nemá už žádné lidské zdroje, nemá žádné rezervy. To je hlavní otázka. A je to důležité, protože je důležité, abychom měli obrovské rezervy a lidské zdroje.
Moderátor: Teď říkáte, že nejde o příměří a nejde o dohodu. Kdyby Zelenskyj řekl: „Příměří a já vyhlásím volby“, říkal by tím, že je připraven uspořádat volby.
Andrej Kelin: Včera, poprvé.
Moderátor: Ano. Myslím tím, je to něco, co by Rusko zvážilo? Protože ho chcete odstranit a věříte, že by volby prohrál. Pokud tedy existuje možnost voleb, je to něco, co by Rusko zvážilo jako důvod pro příměří?
Andrej Kelin: Prezidentské volby se měly konat před rokem a půl. V tuto chvíli je tedy nelegitimní. A my nejsme příliš ochotni uzavřít dohodu nebo smlouvu s osobou, která je nelegitimní a která ji podepíše. Můžeme s ním jednat. Ale osoba, která ji podepíše, by měla být naprosto legitimní a měla by mít podporu lidí ve své zemi.
Moderátor: Další velmi zajímavou věcí, která v posledních dnech vyšla z Ameriky, je jejich strategie národní bezpečnosti. Je to docela mimořádný dokument. Váš mluvčí v Moskvě, pan Peskov, jej uvítal a řekl, že některé jeho aspekty jsou v souladu s ruskými.
Andrej Kelin: Za prvé, je to odmítnutí nadvlády Spojených států po celém světě. Hegemonie byla vždy hlavní kartou předchozí administrativy. Další věcí je, že už nedojde k dalšímu rozšiřování NATO, což je důležité. Nyní je to součástí koncepce. To je pravda. A třetí věcí je, že nestojí za konfrontací s Ruskem, ale za strategickou stabilitou.
Moderátor: Myslím tím, že nyní říká, že Evropa je slabá. Je to strategický úspěch Ruska? Je to to, čeho jste dosáhli?
Andrej Kelin: Je to jen výsledek vývoje, liberálního vývoje v Evropě. Neřekl bych, že jsme k tomu moc přispěli, protože v poslední době se naše vztahy s Evropou velmi zhoršily.
Moderátor: To, co v Evropě vyvolalo velkou zlost, je také jeho řeč o vymazání civilizace. Myslíte si, že má v tom pravdu?
Andrej Kelin: K tomu se nebudu vyjadřovat. Evropa v současné době není vůbec žádným partnerem. Je na prodej.
Moderátor: Co myslel prezident Putin tím, když řekl, že nechceme válku s Evropou, ale jsme na ni připraveni?
Andrej Kelin: Prezident Putin mnohokrát řekl, že nechceme a nemáme žádné plány, záměry ani důvody vést válku s Evropou a NATO. Situace je však taková, že zde v Evropě to lídři, kteří hovoří o válce za dva roky, prostě neslyší. Neposlouchají, co prezident říká.
Moderátor: Ale chápete, proč lidé Putinovi nevěří? Protože mnoho věcí, které v průběhu let řekl, se nenaplnilo.
Andrej Kelin: Otázka věřit nebo nevěřit. No, je to docela důležité. Černobílé vidění je americký koncept.
Moderátor: Je to muž, který řekl, že neanektuje Krym, a Krym anektoval. Řekl, že nezaútočí na Ukrajinu. Zaútočil na Ukrajinu. Takže důvěra je obrovský problém, pokud jde o to, věřit tomu, co řílká váš prezident.
Andrej Kelin: Vy věříte svým vlastním politikům? Když říkají, že máme...
Moderátor: Takže vy se mnou souhlasíte? Že nemůžete věřit tomu, co říkají politici?
Andrej Kelin: Věřil jsem vaší ministryni financí, která řekla, že v rozpočtu je obrovská mezera, ale ukázalo se, že v rozpočtu žádná mezera není.
Moderátor: Takže nevěříte ani Putinovi?
Andrej Kelin: Nevěřím, nevěřím ani vašim politikům. Otázka víry nebo nevěry by měla být vyřešena v rámci jednání.
Moedrátorka: Ve Washingtonu prezident Trump pokračuje ve svém mírovém plánu pro Ukrajinu. Tady je naše americká redaktorka Anushka Astana:
Reportérka: Podívejte, ve skutečnosti rozhovory, které vedu tady ve Washingtonu, DC, odrážejí to, co jste právě slyšeli od ruského velvyslance. Nepoužívají slovo kapitulace. Někdo, s kým jsem dnes mluvila, říká, že Ukrajině se připisuje zásluha za to, že se dosud brání. Ale realita je taková, že USA nechtějí nabídnout nic víc a nemyslí si, že Ukrajina může tuto válku vyhrát vojensky. Jeden z mých zdrojů si dokonce myslí, že Rusko by v tom rádo pokračovalo, i když je to vyčerpávající, i když je to pomalé a umírají vojáci. Myslí si, že Rusku vyhovuje takzvaný zmrazený konflikt, protože zatímco k němu dochází, nikdo nemluví o možnosti, že by se například Ukrajina připojila k NATO. Takové rozhovory by přestaly.
Něco z toho Donald Trump veřejně prohlašuje. Včera dal jasně najevo, že si nemyslí, že Ukrajina má navrch, a není připraven dát Ukrajině peníze, které by jí navrch zajistily. To vše je znepokojivé, úředníci ve Velké Británii, se kterými jsem také hovořila, se obávají, že peníze dojdou a bude stále těžší dát Ukrajině to, co potřebuje k obraně. Tento týden jsme tu měli řadu britských ministrů. Dnes ministra obrany Johna Healeyho, v pondělí ministra zahraničí. Rozhovory se týkaly přímo Ukrajiny. Lichotili Spojeným státům, ale je zřejmé, že jsou velmi znepokojeni současnou situací.Anushko, moc děkuji.
