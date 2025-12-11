Britská sociálndědemokrtatická (!) vláda a další fundamentalisté připravují rozdělování lidí podle "kvality"
Činitel pro lidská práva říká, že politici nahrávají populistické pravici, když se snaží "řešit migraci"
Lord Alf Dubs, labouristický peer, který přišel do Velké Británie z Československa v rámci Kindertransportu v roce 1939, řekl: „Obávám se, že to bude jen začátek a že lidem budou odebrána lidská práva.
Keir Starmer a další fundamentalistické vlády Evropy riskují vytvoření „hierarchie lidí“, když se snaží řešit migraci omezováním základních práv, řekl nejvyšší evropský úředník pro lidská práva.
Michael O'Flaherty, komisař Rady Evropy pro lidská práva, řekl, že „umírnění politici“ nahrávají populistické pravici.
Poukázal jako příklad na „povrchní souvislost“ mezi migrací a kriminalitou. „To neodpovídá realitě,“ řekl.
„Za každý centimetr, který ustoupíte, bude požadován další centimetr,“ řekl. „Kde to skončí? Například v současné době se pozornost soustřeďuje převážně na migranty. Ale o koho půjde příště?“
O’Flaherty uvedl, že je „velmi důležité“, aby politici poukazovali na význam základních principů EÚLP, jako je například rovnost lidí z hlediska univerzálnosti lidských práv.
„Myšlenka, že bychom vytvářeli nebo podporovali dojem hierarchie lidí, z nichž někteří si zaslouží více než ostatní, je skutečně velmi, velmi znepokojivá,“ řekl.
Jeho výroky přicházejí poté, co některé evropské vlády zastávající tvrdý postoj, včetně Velké Británie, učinily další krok k „omezení“ zákonů o lidských právech, aby umožnily uzavření migračních dohod s třetími zeměmi ve stylu Rwandy a deportaci většího počtu zahraničních zločinců.
Dvacet sedm ze 46 členů Rady Evropy, včetně Velké Británie, Maďarska a Itálie, podepsalo neoficiální prohlášení, které rovněž vyzývá k vytvoření nového rámce pro Evropskou úmluvu o lidských právech, který zúží definici „nelidského a ponižujícího zacházení“.
Prohlášení navazuje na středeční zasedání rady ve Štrasburku, které bylo součástí snahy o změnu způsobu uplatňování zákonů v migračních případech.
Prohlášení podepsané 27 zeměmi uvádí, že článek 3 úmluvy, který zakazuje „nelidské nebo ponižující zacházení“, by měl být „omezen na nejzávažnější případy tak, aby nebránil smluvním státům přijímat přiměřená rozhodnutí o vyhoštění zahraničních zločinců ... včetně případů, které vyvolávají otázky týkající se zdravotní péče a podmínek ve věznicích“.
Rovněž se v něm uvádí, že článek 8 by měl být „upraven“ ve vztahu k zločincům tak, aby se kladl větší důraz na povahu a závažnost spáchaného trestného činu a méně na vazby zločince na hostitelskou zemi.
Rada se rozhodla sejít se znovu v květnu, aby vydala prohlášení – politické prohlášení potvrzující závazky nebo hlavní zásady, které má významnou politickou váhu, ale samo o sobě není právně závazné.
Prohlášení rady mají mít vliv na judikaturu a rozhodnutí evropských soudů.
Podle zdrojů je však možné, že dvoutřetinová většina, tedy 31 členů, prosadí rozhodnutí, které bude odrážet jejich výklad článků 3 a 8.
Vysocí představitelé labouristické strany vyjádřili nad těmito plány znepokojení. Lord Alf Dubs, labouristický peer, který přišel do Velké Británie v rámci Kindertransportu v roce 1939, řekl: „Obávám se, že to bude jen začátek a že lidem budou odebrána lidská práva. Samozřejmě hodně bude záležet na detailech a na tom, jak to bude interpretováno, ale jsem znepokojen a obávám se, že 27 zemí se spojilo, aby to v Evropě udělalo svým občanům.“
Baronka Shami Chakrabarti, advokátka zabývající se lidskými právy, řekla: „‚Přepracovat‘ nebo ospravedlnit nelidské a ponižující zacházení znamená zasáhnout samotné jádro poválečných práv a svobod.“
Veronika Fikfak, profesorka mezinárodního práva na University College London, řekla, že navrhované změny článku 3 budou znepokojovat lidi, kteří jsou zatčeni za protesty nebo drženi ve vazbě v otřesných podmínkách.
„Aby mohly vyhostit hrstku zločinců, vydávají se dnes státy na cestu, která sníží ochranu lidských práv pro celou Evropu. Tato reinterpretace nebude mít dopad především na migranty, ale na ty, kteří potřebují lékařskou péči, a na ty, kteří se ocitli v drsných vězeňských podmínkách. Tento krok se jeví jako nepřiměřený a vede nás na nebezpečnou cestu,“ řekla.
Akiko Hart, ředitelka organizace na ochranu lidských práv Liberty, varovala vládu, že „riskuje, že nás zavede na cestu, ze které není návratu, tím, že ohrožuje právní rámec, který nás všechny chrání“.
„Tyto diskuse musí být založeny na faktech a důkazech, nikoli na přehnaných narativech a démonizaci našich komunit,“ řekla.
Jiní nabídli svou podporu těmto návrhům. Bývalý labouristický ministr Lord Hain řekl: „Byl bych proti vystoupení z EÚLP, protože by to Británii hluboce izolovalo a diskreditovalo, ale najít způsob, jak rozumně omezit excesy štrasburského soudu – což je v rámci smlouvy a zákona docela proveditelné – je mnohem kreativnější způsob, jak toho dosáhnout.“
Ve středu také vyšlo najevo, že vysoký vládní ministr odmítl vyloučit „odrážení“ malých člunů v Lamanšském průlivu.
V rozhovoru pro Politico byla ministryně zahraničí Yvette Cooperová dotázána, zda vláda zváží přijetí nabídky Jordana Bardelly, vůdce francouzské krajně pravicové strany Národní shromáždění, provádět „odrážení“ člunů s migranty v Lamanšském průlivu, pokud jeho strana zvítězí ve volbách.
Na otázku, zda odrážení není „zcela mimo diskusi“, Cooperová, která byla donedávna ministryní vnitra, odpověděla: „Budeme se zabývat jakýmkoli mechanismem, který může fungovat efektivně a také bezpečně.“
Na rozdíl od konzervativců a ultrapravicové strany Reform UK se labouristé zavázali zůstat v EÚLP, která byla vytvořena po druhé světové válce.
Od všeobecných voleb klesly labouristům preference v průzkumech veřejného mínění, přičemž vzestup Reform UK Nigela Farageho je částečně připisován obavám z dopadu imigrace – jak legální, tak i prostřednictvím malých lodí překračujících Lamanšský průliv.
