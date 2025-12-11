Turisté cestující do USA podle nového plánu Donalda Trumpa budou muset předložit svou aktivitu na sociálních sítích za posledních pět let
Plán se vztahuje na země, které v současné době nepotřebují vízum pro vstup do USA
Turisté cestující do Spojených států by podle nových plánů Trumpovy administrativy museli předložiy amerikým úřadům svou aktivitu na sociálních sítích za posledních pět let.
Nové povinné zveřejňování informací by se vztahovalo na 42 zemí, jejichž občané mohou v současné době vstupovat do USA bez víza, včetně dlouhodobých spojenců USA, jako jsou Velká Británie, Francie, Austrálie, Německo a Japonsko.
V úterý zveřejněném oznámení americká celní a pohraniční služba (CBP) uvedla, že bude také vyžadovat telefonní čísla používaná návštěvníky ve stejném období a e-mailové adresy používané v posledním desetiletí, stejně jako biometrické údaje o obličeji, otiscích prstů, DNA a duhovce. Bude také požadovat jména, adresy, data narození a místa narození členů rodiny, včetně dětí.
CBP uvedla, že nové změny v žádosti o elektronický systém pro cestovní povolení (Esta) jsou nutné, aby byly splněny požadavky výkonného nařízení vydaného Donaldem Trumpem v první den jeho nového funkčního období. V něm americký prezident vyzval k omezením, která zajistí, že návštěvníci USA „nebudou mít nepřátelský postoj k jejím občanům, kultuře, vládě, institucím nebo základním principům“.
Tento plán by mohl zkomplikovat cestování na mistrovství světa ve fotbale, které USA pořádají společně s Kanadou a Mexikem v příštím roce. FIFA očekává, že na stadiony přiláká 5 milionů fanoušků a další miliony návštěvníků do USA, Kanady a Mexika.
Cestovní ruch do USA již během druhého funkčního období Donalda Trumpa dramaticky poklesl, protože prezident prosazuje drakonické opatření proti imigrantům, včetně nedávných kroků k zákazu všech žádostí o azyl a úplnému zastavení migrace z více než 30 zemí.
Kalifornské turistické úřady předpovídají pro letošní rok 9% pokles zahraničních návštěvníků ve státě, zatímco Hollywood Boulevard v Los Angeles zaznamenal během léta 50% pokles návštěvnosti. Také Las Vegas bylo těžce zasaženo poklesem návštěvnosti, který se ještě zhoršil nástupem mobilních hazardních aplikací.
Statistický úřad Kanady uvedl, že počet kanadských obyvatel, kteří se vrátili do USA autem, klesl v červenci 2025 o 36,9 % ve srovnání se stejným měsícem v roce 2024, zatímco komerční letecká doprava z Kanady klesla v červenci o 25,8 % ve srovnání s předchozím rokem, protože vztahy mezi oběma zeměmi se výrazně zhoršily.
USA již začaly omezovat zahraniční turistiku i jinými způsoby, například zavedením dodatečného poplatku 100 dolarů za den pro každého zahraničního návštěvníka národních parků, jako je Grand Canyon a Yosemite, který se připočítává k běžnému vstupnému. Národní parky již nebudou mít volný vstup ani v den Martina Luthera Kinga Jr., ale budou nyní zdarma pro obyvatele USA v den Trumpových narozenin.
Veřejnost má dva měsíce na to, aby se k oznámení vyjádřila. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá CBP, na žádosti médií o komentář nereagovalo. Společnost Meta, která vlastní dvě největší sociální média – Facebook a Instagram – na otázky okamžitě nereagovala.
Trumpova administrativa již zahájila rozsáhlejší zásahy proti vízům pro osoby, které chtějí v zemi žít a pracovat. Americké úřady pro občanství a imigraci (USCIS) v srpnu oznámily, že při posuzování žádostí osob, které chtějí žít v USA, budou hledat „antiamerické“ názory, a to i na sociálních médiích.
Administrativa také požaduje, aby potenciální zahraniční studenti odemkli své profily na sociálních médiích; ti, kteří to odmítnou, budou podezřelí ze skrývání své činnosti. Několik významných studentů narozených v zahraničí bylo zadrženo za to, že vyjádřili podporu Palestincům. Politika týkající se sociálních médií se vztahuje také na všechny, kteří žádají o vízum H1-B pro kvalifikované pracovníky, které je nyní také spojeno s novým, neuvěřitelným poplatkem ve výši 100 000 dolarů.
Teprve minulý týden vláda nařídila konzulárním úředníkům, aby zamítli víza všem, kteří mohli pracovat v oblasti ověřování faktů nebo moderování obsahu – například v sociálních médiích – a obvinila je paušálně z toho, že jsou „odpovědní za cenzuru nebo pokus o cenzuru chráněného projevu v USA nebo se na ní podílejí“.
Navrhla zkrátit délku platnosti víz pro zahraniční novináře z pěti let na osm měsíců a začala požadovat, aby všichni návštěvníci, kteří nepocházejí z 42 zemí osvobozených od vízové povinnosti, zaplatili nový poplatek ve výši 250 dolarů.
CBP si nárokuje pravomoc prohledávat zařízení všech potenciálních přistěhovalců do USA. Přistěhovalci mohou sice odmítnout, ale pak jim může být odepřen vstup do země. Zatímco CBP uvedla, že v roce 2024 prohledala asi 47 000 zařízení z 420 milionů lidí, kteří v tom roce překročili hranice USA, odborníci tvrdí, že pod novou Trumpovou administrativou může být tento počet mnohem vyšší.
Již dříve panovaly obavy, že mistrovství světa by se mohlo stát chaotickým, pokud budou americké imigrační razie pokračovat stejným tempem.
Organizace na ochranu lidských práv varovaly, že FIFA riskuje, že se stane „nástrojem public relations stále autoritářštější americké vlády“. Vzhledem k tomu, že přeshraniční cestování mezi Mexikem a USA je stále napjatější, požaduje Sport and Rights Alliance, aby FIFA zajistila ochranu před „rasovým profilováním, svévolným zadržováním a nezákonným vymáháním imigračních předpisů“ jak místních komunit, tak fanoušků, kteří přijedou na turnaj.
Skupina Foundation for Individual Rights and Expression (Fire), která se zasazuje za svobodu projevu, odsoudila nový požadavek na turisty.
„Ti, kteří doufají, že zažijí zázraky Spojených států – od Yellowstone přes Disneyland až po Independence Hall – by se neměli bát, že podmínkou vstupu je autocenzura,“ řekla Sarah McLaughlin z Fire.
