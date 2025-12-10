Ruské ministerstvo financí informuje o dvanáctinásobném nárůstu rozpočtového deficitu
V lednu až listopadu dosáhl deficit státní pokladny částky 4,276 bilionu rublů, což je 11,8krát více než hodnoty za stejné období loňského roku (362 miliard rublů).
Rozpočtové příjmy prakticky přestaly růst – 32,9 bilionu rublů za 11 měsíců (+0,7 %), zatímco výdaje vzrostly o 12 % a dosáhly 37,775 bilionu rublů. Výsledkem bylo, že každý devátý rubl utracený vládou byl bez daňových příjmů.
Podle Ministerstva financí se pokles příjmů z ropy a plynu nadále zrychluje: na konci listopadu byly o 22,4 % nižší než loni po poklesu o 21 % v říjnu a září a o 20 % v srpnu.
Příjmy z nekomoditních daní vzrostly o 11,3 % na 24,871 bilionu rublů. DPH však byla vybírána pouze o 5,6 % více a v reálných hodnotách (po přepočtu na inflaci) příjmy z DPH klesly. To "odpovídá trendům ochlazování domácí poptávky," vysvětluje Ministerstvo financí a připomíná, že plán na výběr příjmů mimo ropu a plyn byl snížen (celkem o 2,2 bilionu rublů).
Zpočátku vláda zahrnovala do rozpočtu na rok 2025 mírný deficit 1,2 bilionu rublů (0,5 % HDP), ale pokles cen ropy, silný rubl a prudké zpomalení ekonomiky donutily úředníky zvýšit prognózu pětinásobně na 5,7 bilionu.
Ministerstvo financí tvrdí, že letos nedojde k žádnému prosincovému nárůstu výdajů: významná část z nich byla již na začátku roku financována předem. V tomto případě bude letošní prosincový deficit polovinou loňského – 1,5–1,7 bilionu rublů, a roční deficit bude podle ekonoma Jegora Susina blízko plánu.
