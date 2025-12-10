V Rusku poprvé za 15 let klesla produkce potravin
10. 12. 2025
Vyplývá to z dat z Rosstatu. Současně se za 11 měsíců roku 2025 počet nových investičních projektů v potravinářské produkci snížil o 46 % oproti stejnému období loňského roku, vypočítali analytici elektronické obchodní platformy TenderPro. Celková částka investic do konce listopadu dosáhla 104,7 miliardy rublů oproti 194,6 miliardám rublů ve stejném období loňského roku.
Podle INFOLine se investiční činnost v potravinářském sektoru ve skutečnosti vrátila na úroveň z roku 2013, tedy poslední před zavedením potravinového embarga – zákazu dovozu určitých druhů zemědělských produktů a produktů ze zemí, které uvalily sankce na Rusko za anexi Krymu. Zároveň, jak poznamenává zakladatel INFOLine Ivan Feďakov, úvěrová zátěž podniků potravinářského průmyslu prudce vzrostla. Celková výše dluhu z bankovních úvěrů k 1. říjnu 2025 vzrostla o 9 % na 1,87 bilionu rublů a podíl dlužníků po splatnosti vzrostl o 2,7 %. Splátky úvěrů podniků v prvních devíti měsících tohoto roku činily 196 miliard rublů, což je o 64 miliard více než ve stejném období loňského roku.
Produkce potravin klesá kvůli obecným problémům v ekonomice: nedostatku pracovní síly, zrychlující se inflaci, zvýšení závazků, vysoké klíčové sazbě a také přechodu Rusů na model spořicího chování, uvádí Agrotrend.ru managing partner Nikolaj Ličev. "Stále častěji kupující odmítají produkty pro potěšení (kebaby, maso a sýrové speciality atd.) a volí jednodušší jídla," vysvětlil odborník. Podle něj Rusové přecházejí na nákup pouze v akci a začínají navštěvovat diskonty s nejlepší cenou.
"Na pozadí ochlazující se ekonomiky vidíme zpomalení růstu maloobchodního trhu s potravinami: fyzické objemy z 6–7 % v roce 2024 na ~2 % v tomto roce," uvedl X5, jeden z největších ruských maloobchodníků. Současně průměrný účet v obchodech s potravinami v prvních devíti měsících roku 2025 vzrostl o 9 % – ve skutečnosti o míru inflace, říká Lyčev. Dodal, že to také naznačuje pokles spotřebitelské aktivity.
V Rusku je mnoho rodin, které utrácejí většinu svých výdělků za jídlo, vzpomíná si Oleg Nikolajev, odborník ze Stolypinova institutu pro úspory růstu. Podle dat SberIndex, které studovali analytici z Úřadu pro přesný výzkum, v roce 2024 v každém desátém městském obvodu země potraviny tvořily alespoň polovinu výdajů obyvatel. "To jasně ukazuje rozsah chudoby," zdůraznil Nikolajev.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse