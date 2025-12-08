Když státní zastupitelství v Česku stíhají jen řadové občany
8. 12. 2025 / Radomír Silber
Pokud řadový český občan popírá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nebo dokonce podporuje pachatele těch zločinů a okupací a válek nebo by poslal okupantům zbraně a munici, státní zastupitelství jej stíhají. Když totéž udělají vysocí čeští prominenti, policie a státní zástupci doslova metají kozelce, aby odůvodnili, proč jejich činy ani šetřit, ani stíhat nechtějí.
Policejní prezidium v konkrétním případě přehrálo na Národní centrálu proti organizovanému zločinu podezření, že předseda ODS a premiér Petr Fiala spáchal trestné činy prokazatelným popíráním zločinů proti lidskosti a podporou jejich pachatelů Benjamina Netanjahua a Yoava Galanta a podporou genocidně vedené blokády a války. NCOZ s podavatelem podnětu zametlo, tedy podnět bez jakéhokoli šetření založilo ad akta Obvodní státní zastupitelství Prahy 1, kam došel podobný podnět, přehodilo horký kaštan na Městské státní zastupitelství v Praze. A to, jak jinak, s podavatelem podnětu také zametlo. Obvinilo jej dokonce, že nejde o fakta, ale prý pouze o jeho názor. A komicky popřelo, že jde o zjevné porušování zákonů a závazků České republiky k úmluvám o lidských právech, „úředním“ konstatováním, že jde o „zahraniční politiku“.
Dne 7. prosince jsem se tedy odhodlal podat Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze Podnět s podezřením na hrubé porušování zákona a povinností státních zastupitelství se žádostí o přezkum nepravdivých argumentů, nečinnosti a účelových postupů státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Mgr. Michala Hanycha, který svým rozhodnutím ze dne 28. 11. 2025 4 KZN 259/2025-5 se zcela vyhýbá šetření podezření, že občan Petr Fiala narozený dne 1. září 1964 se zneužitím veřejných funkcí a svého vlivu spáchal trestné činy
1) Popírání, zpochybňování, schvalování, ospravedlňování genocidia, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti dle § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;
2) šíření nepravdivých informací k podpoře okupační mocnosti a pachatelů válečných zločinů, zločinů proti lidskosti včetně genocidního jednání se zvlášť závažnými důsledky prostřednictvím veřejnoprávních médií;
3) materiální a politickou a mediální podporu okupační mocnosti, okupace a války a pachatelů podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia Benjamina Netanjahua a Yoava Galanta stíhaných Mezinárodním trestním soudem;
4) zneužívání veřejných funkcí k rozhodování a vlivovému působení a ovlivňování ústavních činitelů, úředních a jiných osob ve prospěch okupační mocnosti, ve prospěch pokračování okupace a zločinnou i genocidní formou vedené blokády, války a teroru proti obyvatelům Pásma Gazy a Západního břehu;
5) provinění se proti ústavnímu slibu a proti závazkům České republiky nečinností a nevystupováním proti podněcování genocidy a aktům vykazujícím znaky válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidního jednání.
Podnět jsem podal s odůvodněním, že podezřívám Městské státní zastupitelství v Praze z hrubého porušování zákonů a závazků České republiky k úmluvám o lidských právech a ke stíhání a zabránění genocidia a válečných zločinů a že spatřuji v jednání a postupu a nečinnosti státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze Mgr. Michala Henycha porušení zákona.
Poukázal jsem, že je prokazatelné a veřejně široce známo, že státní zastupitelství a pod jejich působením a vlivem Policie ČR a konkrétní soudy a soudci v případě běžných občanů nevybavených funkcemi a významným úředním a politickým vlivem ochotně a iniciativně stíhají i pouhé slovní výroky, gesta nebo symboly obsahující hodnocení válek, podporu a zlehčování nebo popírání okupací a válečných zločinů a podporu okupací, válek a jejich pachatelů a mylné informace o povaze okupací a válek a válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia.
A argumentoval jsem, že v případě vysoce postaveného a vysokým úředním a politickým vlivem a pravomocemi vybaveného občana Petra Fialy a dalších jím řízených a ovlivňovaných osob konkrétní státní zástupci a státní zastupitelství velmi úporně, a to i za pomoci nepravdivých tvrzení o snadno prokazatelných nebo veřejně známých skutečnostech jednají zcela v protikladu k nesmlouvavým a horlivým postupům státních zastupitelství a konkrétních státních zástupců, kteří se aktivně účastní na šetření a stíhání běžných občanů.
Státní zástupce Mgr. Michal Hanych tak například prokazatelně v rozporu s dokumentem A/HRC/60/CRP.3 Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, který obdržel, a v rozporu s veřejně známými postoji a kroky Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu a v rozporu s veřejně známou skutečností, že Petrem Fialou podporovaní pachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Benjamin Netanjahu a Yoav Galant podněcovali ke genocidě, nepravdivě a účelově tvrdí, že „Zde musí SZ upozornit oznamovatele k části, kde poukazuje na dle jeho závěrů a závěrů nevolených soukromých subjektů, genocidní výroky izraelského premiéra, prezidenta a ministra obrany, na nezbytnost posuzovat vše v kontextu příčiny celé protiteroristické operace, kterou byl teroristický útok hnutí Hamás ovládajícího pásmo Gazy zaměřený proti civilistům“.
Státní zástupce Mgr. Michal Hanych z neznámého důvodu ve své podivné argumentaci jedná ve prospěch občana Fialy, a dokonce i ve prospěch podněcovatelů ke genocidě Netanjahua a Galanta, když v první části tohoto svého tvrzení nepravdivě uvádí, že závěry o podněcování ke genocidě jsou jen osobními závěry Radomíra Silbera, Ph.D., a „nevolených soukromých subjektů“. Tímto tvrzením de facto Mgr. Michal Hanych maří řádné posouzení věci a zcela ignoruje a zamlčuje fakta o postojích a krocích Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu a fakt, že šetření a zjištění o podněcování ke genocidě učinila Nezávislá vyšetřovací komise OSN a že dokument se závěry této komise měl k dispozici.
Státní zástupce Mgr. Michal Hanych se ale také v druhé části svého účelového tvrzení dopustil zlehčování podnětů ke genocidě a obhajoby pachatelů podnětů ke genocidě Netanjahua a Galanta, k nimž přiřadil i izraelského prezidenta. Jak jinak si vysvětlit, že podněty ke genocidě se pokusil Mgr. Michal Hanych nepřípustně zlehčit a obhajovat výrokem, osobním dojmem, že existuje „nezbytnost posuzovat vše v kontextu příčiny celé protiteroristické operace, kterou byl teroristický útok hnutí Hamás ovládajícího pásmo Gazy zaměřený proti civilistům“. Pro podněty ke genocidě a ke genocidnímu jednání podle mne nelze hledat žádné omluvy a „vysvětlení“.
S ohledem na skutečnost, že podněty, ale i konkrétní kroky ke genocidě vyjádřili a učinili nejvyšší představitelé okupační mocnosti Státu Izrael, pokus Mgr. Michal Hanycha zlehčit závažnost a prokazatelnost podnětů ke genocidě, které byly bezprostředně následovány reálnými kroky vlády okupační mocnosti a okupační armády směřujícími ke genocidě a naplňujícími znaky genocidního jednání, je neomluvitelný.
Je nepochybně nejen v hrubém rozporu s dobrými mravy, ale i s platnými závazky České republiky ve věci zabránění genocidiu a ve věci aktivního působení proti genocidiu, jestliže státní zástupce a systém státního zastupitelství chce nečinně přihlížet k ospravedlňování, popírání a zlehčování podnětů ke genocidiu nebo dokonce spekulovat o příčinách progenocidního vyjadřování a jednání představitelů okupační mocnosti a vyzývat v přímém kontextu s vlastní nečinností státního zastupitelství, aby se přihlíželo k příčinám, které podněcovatele k podněcování a realizaci genocidních kroků vedly. Chtěl snad skutečně státní zástupce Mgr. Michal Henych bagatelizovat občanem Fialou projevené zlehčování a popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti páchaných Státem Izrael a okupační armádou tím, že je třeba přihlížet k tomu, proč se podněcovatelé a pachatelé genocidy rozhodli pro genocidní podněcování, užití vyhladovění jako válečné zbraně a progenocidní vojenské útoky proti civilnímu obyvatelstvu a zejména proti ženám a dětem?
Jménem Městského státního zastupitelství Mgr. Michal Henych o výrocích občana Petra Fialy pro Českou televizi ve znění „Řekl bych, že sami sebe kontrolují. U výzev jsem opatrný. Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo“ překvapivě tvrdí jako státní zástupce, že „neshledal žádné, které by bylo možno podřadit pod znaky skutkové podstaty tr. činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle ustanovení § 405 tr. Zákoníku“.
Státní zástupce Mgr. Henych tak zcela účelově zamlčuje, že podavatel podnětu upozornil výslovně na Fialovo popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia a zároveň na skutečnost, že tohoto lživého popírání se Petr Fiala dopustil se zneužitím prostředku masové komunikace, tedy prostřednictví České televize, přestože jako osoba vzdělaná v oboru historie a politologie a jako průběžně informovaný předseda vlády beze vší pochyby věděl jak o historických útocích okupační mocnosti Izraele a jeho armády na civilní obyvatelstvo Palestiny s účinky vyhlazování, vyhánění, tak byl i informován o teroristickém zacházení a o běžném týrání a krutém pohrdání životy „nepřátel“ včetně žen a dětí i o aktuálních progenocidních podnětech a krocích progenocidní blokády a útoků na civilní obyvatelstvo Gazy a okupovaného Západního břehu.
Přísně v dikci § 405 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, totiž občan Petr Fiala svým úmyslně nepravdivým výrokem prostřednictvím veřejnoprávního média České televize v postavení předsedy vlády České republiky veřejně jednal ve prospěch cizí okupační mocnosti (viz postavení Státu Izraele a jeho armády podle mezinárodního práva) tak, že popíral a zpochybňoval válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kterých se okupační mocnost Stát Izrael dlouhodobě dopouštěl a které jeho vláda a armáda povzbuzována progenocidními podněty Benjamina Netanjahua a Yoava Galanta začala i nově v mimořádném rozsahu páchat formou progenocidní blokády a útoků na civilní obyvatelstvo a veškerou civilní infrastrukturu Pásma Gazy v době, kdy Petr Fiala toto zločinné jednání zapíral a popíral.
Popíračským a zcela zjevně nepravdivým výrokem ve prospěch okupační mocnosti a její armády dalších mocenských a justičních orgánů a pachatelů podněcujících ke genocidě a uchylujících se k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti občan Petr Fiala tehdy nebránil, ale naopak přímo i nepřímo napomáhal pachatelům a zvlášť těžkým důsledkům rozsahu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia na obyvatelstvu Pásma Gazy a nerušenému pokračování zločinů v době, kdy útoky a unášení, věznění a zvláštní zacházení, tedy mučení „nepřátel“ a zabíjení civilního obyvatelstva a ničení prostředků a podmínek k životu civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy narůstaly.
Státní zástupce Mgr. Michal Henych a Městské státní zastupitelství v Praze se tak dostává do podezření z nezákonného nadržování podezřelému Petru Fialovi. Státní zástupce dokonce tvrdí, že veřejně známé podněty ke genocidě a prokazatelné zjištění podnětů ke genocidě jsou údajně jen osobními závěry Radomíra Silbera, Ph.D., a „nevolených soukromých subjektů“. Mgr. Henych tak zcela nepochopitelně zcela zapřel, že je informován o zjištěních Nezávislé vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území obsažených ve zprávě A/HRC/60/CRP.3 z 16. 9. 2025, která mimo jiné konstatovala, že od samého počátku podněcování premiéra Netanjahua a ministra obrany Galanta ke genocidě a zničení Pásma Gazy „Palestinians were consistently dehumanised by Israeli officials. Furthermore, Israeli authorities made many statements that explicitly called for vengeance, destruction and annihilation“.
Státní zástupce Mgr. Michal Henych dokonce odmítá šetření funkční a jiné odpovědnosti a spoluodpovědnosti a vlivu Petra Fialy v případě, kdy se prokazatelně s tolerancí nebo i přímou podporou Petra Fialy a se souhlasem a podporou jím řízené vlády případně dalších jím ovlivňovaných osob v rozporu se závazky České republiky k mezinárodnímu právu „vojenský materiál dostal a dostává do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu“. Státní zástupce Mgr. Michal Henych se rozhodl zůstat v této věci nečinný a ani ji nepostoupil k šetření někomu kompetentnějšímu, přestože obdržel informaci o skutečnosti, že z České republiky se vývoz zbraní, munice a vojenského materiálu využitelných okupační armádou Státu Izrael, ale případně i izraelskými extremisty a teroristy z okupačních osad na Izraelem okupovaném Západním břehu významně zvýšil v době, kdy okupační mocnost již byla podrobena kritice za válečnou činnost a okupační teror a kdy Mezinárodní trestní soud začal stíhat představitele okupační mocnosti Benjamina Netanjahua a Yoava Galanta pro podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Městské státní zastupitelství v Praze překvapivě tvrdí, že za trestnou činnost spočívající v tom, „že se vojenský materiál dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu“ nijak neodpovídá občan Petr Fiala vykonávající funkci předsedy vlády a aktivně podporující okupační mocnost a pachatele z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti podezřelé. Státní zástupce Mgr. Michal Hanych přitom zcela ignoruje i veřejně známé osobní projevy podpory vývozu vojensky využitelného materiálu ze strany veřejně exponovaného a vládu a ministra obrany a ministra průmyslu a obchodu řídícího předsedy vlády Petra Fialy. Mgr. Hanych sice naznačuje, že odpovědnými v tomto případě jsou podle jeho názoru prý jen ministr zahraničí, ministr obrany a ministr vnitra. Ale současně se rozhoduje nic nešetřit a nevyžádat si expertní posudky někoho kompetentnějšího.
Vyhýbáním se šetření podnětu v případě vývozu vojensky využitelného a vojenského materiálu, zbraní a munice do okupační mocnosti Izraele a do oblasti válečného konfliktu a ozbrojeného okupačního teroru v Gaze a na Západním břehu tak upadá Městské státní zastupitelství v Praze do podezření z tolerance nezákonné nečinnosti, z ignorace podnětů k šetření a de fakto z tolerance pachatelů a podporovatelů takového obchodu se zbraněmi a takového vývozu vojenského a vojensky využitelného materiálu.
Rozhodnutí státního zástupce Mgr. Michala Hanycha jménem Městského státního zastupitelství v Praze odložit podnět i ve věci trestní odpovědnosti za vývoz vojenského materiálu, zbraní a munice do oblasti, kde probíhá okupační mocností vedená válečná činnost a okupační teror, tak de fakto prospívá podezřelému Petru Fialovi, ale i dalším podezřelým spolupachatelům a dalším. Je podezření, že je zde ignorována odpovědnost státního zastupitelství řádně šetřit důvodné podezření na trestnou činnost a jednat v případě, kdy se o trestné činnosti doví.
Státní zástupce Mgr. Michal Henych se jménem Městského státního zastupitelství také zcela odmítá zabývat šetřením podezření, že Petr Fiala zneužívá veřejné funkce k rozhodování a vlivovému působení a ovlivňování ústavních činitelů, úředních a jiných osob ve prospěch okupační mocnosti, ve prospěch pokračování okupace a zločinné a genocidní blokády, války a teroru proti obyvatelům Pásma Gazy a Západního břehu.
Státní zástupce také zcela odmítá šetřit, že „Svým vyjadřováním přímé podpory okupační mocnosti a bezvýhradnou podporou její válce a jednáním ve prospěch okupační mocnosti a pokračování okupace a neodporováním válečným zločinům a jejich pachatelům je Petr Fiala podezřelý, a pod jeho vlivem další osoby, že úmyslně v rozporu s mezinárodním právem napomáhali okupační mocnosti v oslabování a neutralizaci veřejné kritiky, a tedy jí napomáhají pokračovat v okupaci, budování okupačních osad, krádežích okupované půdy a v blokádách naplňujících znaky zločinů proti lidskosti, v nerozlišujících útocích na obyvatelstvo, v masovém ničení podmínek života obyvatelstva, v segregaci a teroru vůči okupovanému obyvatelstvu.
Přestože státní zástupce Mgr. Michal Henych v podnětu obdržel informace dokládající odpor Petra Fialy a jím řízených a ovlivňovaných osob proti návrhům na ukončení okupace a stažení okupačních osad a naproti návrhům na humanitární příměří a propuštění rukojmí v genocidně blokovaném a okupační armádou genocidně ničeném Pásmu Gazy, Mgr. Hanych vyhýbavě a účelově argumentuje nepřípadně, že prý o „zákonnosti, legitimitě a principech jednání Vlády ČR již byl oznamovatel vyrozuměn na základě předchozího podání státním zástupcem OSZ pro Prahu 1“.
Státní zástupce Mgr. Michal Hanych tak pokusem vyhnout se šetření podezření na Fialovu podporu pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a podporu okupační mocnosti a její politiky okupace, okupačních osad a genocidně vedené blokády a války a okupačního teroru de fakto odmítá řádné šetření v případě, kdy z porušování ústavních závazků České republiky včetně závazků k úmluvám o lidských právech a závazku působení proti genocidiu a jeho podněcovatelům a pachatelům je podezřelý občan zastávající funkci předsedy vlády a jím vedená a k témuž porušování závazků České republiky ovlivňovaná vláda a její jednotliví členové.
Městské státní zastupitelství se nijak nevyrovnalo ani s podnětem k prošetření podezření, že občan Petr Fiala je jako ústavní činitel v rozporu se zákonnými povinnostmi předsedy vlády a v rozporu se závazky České republiky nečinný a nevystoupil a nevystupuje proti podněcování genocidy a aktům vykazujícím znaky válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidnímu jednání v případech, kdy se takového podněcování a aktů dopouštějí jím podporované osoby pachatelů a okupační mocnost Stát Izrael a jeho okupační síly.
Státní zástupce Mgr. Michal Henych je podezřelý také z toho, že nepravdivě a účelově dezinterpretuje a popírá povahu a celostní obsah podnětu, aby se mohl vyhnout jeho šetření.
Státní zástupce Mgr. Michal Henych tvrdí a snaží se vzbudit dojem, že podavatelem podnětu uváděné nesporné veřejně známé fakty jsou jen „subjektivní názor oznamovatele“. Tedy občanem Petrem Fialou mediálně prováděné popírání a zpochybňování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a také i s využitím funkce předsedy vlády a vlivu politicky prováděná a veřejně známá konkrétní podpora podezřelých stíhaných Mezinárodním trestním soudem a Fialovo a vládní působení proti návrhům na ukončení okupace a stažení okupačních osad a proti návrhům na humanitární příměří a propuštění rukojmí v Pásmu Gazy vlastně neexistují. Když státní zástupce Michal Henych vlastně takto úspěšně popřel existenci faktů a označil je za pouhý čísi „názor“, rozhodl se, že nic šetřit nebude. Přesně citováno, státní zástupce Henych rozhodnutím ze dne 28. 11. 2025 4 KZN 259/2025-5 jménem Městského státního zastupitelství prohlašuje, že: „obsah podání oznamovatele vyhodnotil jako subjektivní názor oznamovatele na zahraniční politiku ČR.
Jednání a vyjadřování podezřelého Petra Fialy a jím ovlivňovaných a řízených osob ovšem není v žádném případě iluzí. Jde o prokázaná a zhusta zveřejněná a veřejnosti známá fakta. A na rozdíl od výkřiků a gest běžných občanů Fialova podpora okupace, války a pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti má váhu a skutečné účinky. Účinkuje v médiích, na politické scéně, v mezinárodních vztazích, ale i formou zbraní a munice posílaných z České republiky okupační mocnosti a její progenocidně jednající armádě a možná i teroristům, kteří budují okupační osady a terorizují, mrzačí a zabíjejí okupované a okrádané Palestince na Západním břehu.
Spekulativní argumentace a postup státního zástupce Mgr. Michala Henycha v té souvislosti zakládá podezření, že státní zastupitelství v Česku sice šetří a usilují stíhat vyjadřování, pouhá gesta či mylná vyjádření řadových občanů. Usilovně a úporně se ale, a to i s pomocí nepravdivých tvrzení a ignorance faktů, jak to dokládají případy státních zastupitelství v Brně a v Praze, vyhýbají zahájit šetření vysoce postavených osob.
Vyhýbají se šetřit podezření na trestnou činnost v případě, kdy jsou podezřelí z popírání a zpochybňování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a ze skutečné, aktivní i materiální podpory okupací, okupačních mocností a válek, z podpory pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, z vývozu zbraní okupačním mocnostem a do oblastí konfliktů okupantů s okupovanými a z nebránění progenocidnímu a genocidnímu jednání vysoce postavení a politickými zájmy se ohánějící funkcionáři České republiky.
Bude zajímavé sledovat, zda Vrchní státní zastupitelství v Praze přezkoumá postup a podivnou argumentaci státního zástupce Mgr. Michala Henycha jednajícího jménem Městského státního zastupitelství v Praze řádně a zda zajistí, že podezření na trestnou činnost Petra Fialy bude bez výmluv na politické postavení podezřelého a na „zahraniční politiku“ v soulady se zákony a závazky České republiky k úmluvám o lidských právech řádně a kvalifikovaně šetřeno.
Pokud totiž stát a státní zastupitelství stíhají a soudy odsuzují řadové občany za pouhé slovní výroky na podporu okupací a pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a za mylné informace, je zcela zřejmým popřením právního státu, když se systém státního zastupitelství a státní zástupci vyhýbají i jen pouhému šetření vysoce politicky postavených osob. De facto tak demonstrují, že pro tyto prominentní osoby zákony neplatí a popírat tyto zločiny a podporovat dokonce i politicky a materiálně pachatele a zločinným způsobem jednající okupační armády mohou zcela beztrestně.
