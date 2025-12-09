„Žlutá linie“, která rozděluje Gazu podle Trumpova plánu, je pro Izrael „novou hranicí“, říká náčelník izraelského generálního štábu
Eyal Zamir uvedl, že Izrael si udrží současné pozice, díky nimž bude mít kontrolu nad více než polovinou území
„Žlutá linie“, která rozděluje Gazu podle plánu Donalda Trumpa na příměří, je pro Izrael „novou hranicí“, řekl náčelník generálního štábu vojákům nasazeným na tomto území.
Náčelník generálního štábu Eyal Zamir řekl, že Izrael si udrží své současné vojenské pozice. Ty Izraeli zajišťují kontrolu nad více než polovinou Gazy, včetně většiny zemědělské půdy a hraničního přechodu s Egyptem.
„Žlutá linie“ je nová hranice, která slouží jako přední obranná linie pro naše komunity a linie operačních aktivit,“ řekl Zamir během návštěvy izraelských záložníků v severní Gaze, kde také navštívil ruiny palestinských měst Beit Hanoun a Jabaliya.
„Máme operační kontrolu nad rozsáhlými částmi pásma Gazy a zůstaneme na těchto obranných liniích,“ řekl Zamir podle anglického přepisu svých výroků, který poskytl mluvčí armády.
Palestinci byli izraelskými útoky a evakuačními rozkazy vyhnáni z této východní části Gazy. Téměř veškeré přeživší obyvatelstvo, více než 2 miliony lidí, je nyní namačkáno do úzké zóny pobřežních písečných dun..
Zamirův závazek udržet vojáky v Gaze se zdá být v rozporu s dohodou o příměří podepsanou v říjnu, která stanoví, že „Izrael nebude okupovat ani anektovat Gazu“.
Trumpův 20bodový plán zavazuje izraelskou armádu k „postupnému předání“ palestinského území mezinárodním bezpečnostním silám, dokud se „úplně nestáhnou z Gazy“, s výjimkou malého bezpečnostního perimetru u hranic.
Izraelská vláda se odmítla vyjádřit k tomu, zda Zamirův výrok odráží oficiální politiku. Jeden z představitelů uvedl, že izraelské síly byly „nasazeny v Gaze v souladu s návrhem příměří“ a obvinil Hamás z porušení příměří.
Dohoda o příměří spojuje odchod izraelských sil s demilitarizací Hamásu, aniž by stanovila mechanismus nebo časový rámec, ve kterém by k tomu mělo dojít.
Rezoluce OSN přijatá minulý měsíc schválila vytvoření mezinárodních bezpečnostních sil, ale žádná země se nezavázala poskytnout vojáky k jejich vytvoření. Některé země projevily zájem o připojení se k mírovým silám, ale žádná z nich nechce riskovat, že jejich vojáci budou muset bojovat proti Hamásu, a to i přes tlak ze strany Trumpovy administrativy.
Izraelská armáda vybudovala nové betonové přední stanoviště podél „žluté linie“, aby posílila své pozice, a prohlásila ji za smrtící hranici, i když není vždy jasně vyznačena a platí příměří. Vojáci opakovaně zabíjejí Palestince, které obvinili z jejího překročení, včetně malých dětí.
Betonové sloupky rozmístěné k označení některých úseků linie byly také použity k rozšíření izraelské vojenské okupace Gazy. Satelitní snímky ukazují, že některé značky byly umístěny stovky metrů za hranicí dohodnutou na mapách příměří.
Americká armáda také plánuje dlouhodobé rozdělení Gazy podél „žluté linie“ a jeden americký úředník popsal znovusjednocení jako „ambiciózní“.
