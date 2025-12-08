Jak polský opilý řidič pomohl splnit přání jednoho Rusa
8. 12. 2025 / Tomasz Oryński
[obrázek 1] – vzkaz, který mi nějaký Rus nechal na okně auta
Je mrazivé ráno, začátek prosince 2022. Rus kráčí po tiché ulici v jedné z helsinských průmyslových zón. Jeho pozornost upoutá neobvyklé auto – tento model se ve Finsku nikdy neprodával. Ačkoli je většina auta pokryta sněhem, jeho pozornost upoutá nálepka na zadním okně, obrys Ukrajiny v modro-žlutých barvách. Při bližším prozkoumání si všimne, že auto má také nálepku s velkým písmenem UK. Určitě je to ukrajinské auto!
Rus se přiblíží. Pokouší se ukrajinskou nálepku odlepit. Protože začali na Krymu, nálepka se v nejužším místě roztrhne. Rozzuří se a pokouší se odlomit zpětná zrcátka. Ale to se také ukáže jako nemožné – v tomto modelu se zrcátka mohou sklopit v obou směrech. V hněvu plivnou na čelní sklo a pak na okénko řidiče napíší velkými písmeny НА ХУЙ! (~jdi do prdele). Stále nemají dost. Prohrabávají kapsy a najdou kousek papíru a pero. Pero v mrazivém počasí nefunguje dobře, ale nakonec se jim to podaří.
„TOTO NENÍ MÍSTO PRO TOTO AUTO. JEĎTE DO UKRAJINY, BRÁNIT SVOU ZEMI!“ napsali a nakreslili obrázek urážející Ukrajince. Kousek papíru zastrčili pod stěrač a konečně odešli.
Říká se: dávej si pozor, co si přeješ. O tři roky později se právě toto auto stalo součástí ukrajinského boje za svobodu.
Kapitola 1: Helsinky
[obrázek 2] – auto
Jmenuji se Tomasz a tohle bylo moje auto. Téměř o tři roky později sedím ve svém bytě v Helsinkách, mám na krku ortézu a snažím se bojovat s pojišťovnou, která se mě snaží oškubat, jak jen to jde. Na začátku tohoto roku jsem měl autonehodu, když do mě zezadu narazil opilý řidič, když jsem se vracel z cesty do Polska. V tu chvíli bylo jedno jisté – s odhadovanými náklady na opravu téměř 5000 eur nebylo šance, že se moje auto vrátí na silnici – i když pomineme nízkou nabídku pojišťovny, bylo jasné, že oprava není ekonomicky rentabilní.
Byla to velká škoda. Toto auto jsem měl opravdu rád a velmi dobře se o něj staral. Koupil jsem ho nové ve Skotsku před 16 lety a nikdy jsem nešetřil na tom, aby bylo v co nejlepším stavu – jen měsíc před nehodou jsem nechal provést generální opravu podvozku za více než 1000 eur. Samozřejmě jsem nemohl absolvovat technickou kontrolu, když mělo auto poškozený zadek, ale věděl jsem jedno: Ukrajinci potřebují na frontě všechna možná vozidla. Vím to, protože před třemi lety jsem se přihlásil jako dobrovolník k řízení starého otlučeného sedanu Volvo, který pak používali vojáci ukrajinské armády. A na frontě nikoho nezajímá registrace nebo technická kontrola auta... Kontaktoval jsem několik přátel a zeptal se jich, zda neznají někoho, kdo by takové auto mohl využít. Dali mi kontakt na jednoho z vojáků a dohodli jsme se, že jakmile se zotavím ze svých zranění, osobně toto auto dovezu na Ukrajinu.
Moje zotavení trvalo déle, než lékaři původně očekávali. Měl jsem příliš mnoho volného času. Tak jsem si řekl: je škoda jet tak dlouhou vzdálenost s prázdným autem, možná bychom ho mohli naplnit něčím užitečným? Zeptal jsem se vojáků, co potřebují, a oni mi řekli: průmyslové powerbanky. Ty jsou drahé, ale i když jsem v tu chvíli neměl moc peněz, měl jsem spoustu času a pár přátel. Kontaktoval jsem Bylines Scotland a Britské listy – dva internetové portály, na kterých pravidelně publikuji – a oni souhlasili, že budou propagovat moji sbírku. Myslel jsem si, že pokud se nám podaří získat dost peněz na malou powerbanku, bude to fajn, ale odezva předčila všechna moje očekávání, lidé darovali poměrně značné částky, jiní nabídli pomoc jiným způsobem – například uhrazením DPH – a nakonec jsme mohli koupit dvě velké powerbanky, přesně podle specifikací, které obránci Ukrajiny tak hledali.
Brzy jsme peníze získali a já dostal od lékařů zelenou, ale pak jsme narazili na problém. Ukázalo se, že „okamžitý výběr“ nakonec není tak okamžitý. Chápu, že je třeba chránit dárce před zpronevěrou, ale společnost zdá se prodlužuje každý krok postupu na maximum, což – spolu s některými polskými svátky (společnost zabývající se fundraisingem sídlí v Polsku) – vedlo k téměř týdennímu zpoždění. Možná to bylo k lepšímu, protože se zároveň ukázalo, že tři měsíce nečinnosti, kdy jsem se zotavoval ze svých zranění a byl pokryt hromadou podzimního listí, nebyly pro stav mého auta zrovna prospěšné. S pomocí mého přítele Julia a Vadyma, ukrajinského mechanika spojeného s Auta Ukrainaa, proukrajinskou charitativní organizací ve Finsku, jsme to nakonec zvládli. A tak, když bylo vše připraveno, trajekt rezervován a powerbanky objednány u mého přítele ve východním Polsku, abych si je mohl po cestě vyzvednout, byl jsem připraven vyrazit do Lvova, kde Stas – voják z jednotky, která převážela naše zboží – trávil dovolenou daleko od frontové linie.
Kapitola 2: Na cestě
[obrázek 3] – Čekání na nalodění na trajekt
Samozřejmě, s mým štěstím, den mého odjezdu byl také prvním dnem, kdy napadl sníh. Po oškrábání čelního skla a odklizení sněhu ze střechy jsem odvezl svou partnerku do místního nákupního centra. Byl to pro nás emotivní okamžik, protože jsme si velmi oblíbili naše auto, které nás doprovázelo na mnoha šťastných cestách – od orkádského ostrova Hoy po slunnou skálu San Marina. Brzy jsem dorazil na trajekt – a ukázalo se, že to byl nejen stejný trajekt, na kterém jsem před třemi lety přijel do Finska právě tímto autem, ale také stejný, který jsem použil, když jsem krátce po svém příjezdu jel s tím volvem k ukrajinské hranici pro armádu. Tehdy bych nikdy nečekal, že o tři roky později bude válka stále tak daleko od jakéhokoli řešení!
Měl jsem s sebou diktafon, takže stejně jako agent Cooper v Twin Peaks jsem si pořizoval hlasové poznámky, které jsem později zpracoval do podcastu. Jízda přes pobaltské státy, malé země, které vzkvétají od získání nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu a opětovném připojení se k evropské rodině, vás nutí přemýšlet o tom, jak důležitá je válka pro Ukrajinu – pokud prohrají nebo budou prodáni Putinovi svými bezmocnými nebo neochotnými „spojenci“ na Západě, bude jim ukradena celá budoucnost národa. Tyto myšlenky mě poháněly vpřed po zrádné, kluzké silnici plné černého ledu a bičované větrem a mrznoucím deštěm.
Na noc jsem se zastavil v Litvě, těsně před hranicí s Polskem. Ráno jsem překročil hranici do své vlasti, poté co mě krátce zastavili pohraničníci, kteří tam zřídili kontrolní stanoviště, přestože hranice leží uvnitř schengenského prostoru. Není to jen kvůli migrační otázce – Rusko posílá tisíce migrantů přes hranice do Polska a Litvy v naději, že tato otázka polarizuje společnost a destabilizuje politiku – a musím říct, že alespoň v Polsku jsou v tom docela úspěšní, protože protiimigrační hysterie sílí. Nedávné sabotáže na polském území také naznačují, že zpřísnění bezpečnosti nemusí být jen politickým trikem, který má potěšit pravicové politiky.
Další cesta mě zavedla podél východní hranice Polska. Všiml jsem si neobvyklého množství vojenského provozu – nejen zbrusu nových armádních nákladních vozidel polské armády, ale také několika vozidel spojeneckých armád NATO. Když jsem dorazil k domu svého přítele Jakuba poblíž Lublinu, potvrdil mé pozorování: vojenský provoz je na vzestupu. Malé letiště poblíž jeho domu, které dříve obsluhovalo jen několik letů společnosti Ryanair, je nyní pravidelným cílem nejtěžších nákladních letadel na světě, protože hlavní logistické centrum Ukrajiny v Rzeszowě není vždy schopno zvládnout veškerý provoz. Možná žijí téměř 100 km od ukrajinské hranice, ale válku lze cítit docela dobře – pravidelně je uprostřed noci budí vojenské stíhačky, které jsou vysílány, aby zachytily drony a rakety směřující na polské území. A všichni v jeho malém 40 000 obyvatel silném městě si stále pamatují první dny plnohodnotné války, kdy byli zaplaveni proudem lidí prchajících z Ukrajiny (jejich město leží na hlavní trase z Lvova do Varšavy) a jen díky všeobecné snaze téměř všech jim pomoci byli schopni poskytnout uprchlíkům jídlo a přístřeší. Ani tentokrát Jakub neváhal ani vteřinu, když jsem ho požádal o pomoc. „Pro Ukrajinu? To stačí,“ řekl mi.
Jakub dříve žil v Liverpoolu a dnes pracuje jako soudní překladatel z angličtiny – dobře rozumí britské mentalitě, takže byl opravdu šťastný, když viděl, jak skvělou odezvu měla naše sbírka u mých skotských čtenářů. Protože pokud žijete v Británii, válka může být skutečně „hádkou v daleké zemi mezi lidmi, o kterých nic nevíme“, ale pokud jste na východní hranici NATO, není pochyb o tom, že je velmi reálná, a proto pravděpodobně lépe chápete, jak důležité je stát při Ukrajině.
Jakub mi poskytl nocleh a ráno mi pomohl naložit powerbanky do auta. Pak jsem pokračoval v cestě k ukrajinské hranici s novými podněty k zamyšlení.
Kapitola 3: Ukrajina a já
[obrázek 4] – na ukrajinské hranici
I překročení hranice je zážitkem, který otevírá oči. Velký moderní terminál na polské straně, vybavený nejnovějšími elektronickými systémy a zdobený cedulemi informujícími o financování EU, které bylo použito na jeho renovaci, je v ostrém kontrastu s vybavením na druhé straně řeky Bug. Krátká jízda přes most působí, jako byste se právě vrátili o 25 let zpět v čase. Mnohem menší zařízení na ukrajinské straně jsou v chaosu – nezbytné stavební práce vedou k tomu, že celý přechod je jen jedno velké blátivé moře. Zatímco mladší pohraniční strážci jsou přátelští a mluví dobře anglicky, starší důstojníci se zdají mít zcela odlišnou mentalitu. Jeden z nich si všiml powerbank na zadním sedadle mého auta a začal na mě agresivně křičet, že nemám správný papírek (nemám tušení, co tím myslel, papírek mi byl předán při vstupu pohraniční stráží a já jsem ho od nich jen převzal: protože neumím číst ukrajinskou abecedu, nemám tušení, co na něm bylo napsáno). Donutil mě jít v dešti bahnem zpět na konec fronty a požádat vojáky, aby mi ho vyměnili za správný. Když jsem se vrátil, stále stál u mého auta a s viditelnou spokojeností na mě křičel, že navzdory tomu, co mi bylo řečeno, ústní prohlášení na hranicích nebude stačit. Jak se opovažuji přijet na jeho hranici bez řádných dokladů o vysoké hodnotě zboží, které zjevně dovážím na Ukrajinu?
Snažil jsem se mu vysvětlit, že se jedná o dary pro ukrajinskou armádu, dokonce jsem se mu pokusil ukázat stránku s fundraisingovou kampaní, ale on to vůbec nechtěl brát v úvahu. „Každý si může vytvořit takovou stránku, a já vám mám věřit jen proto, že to říkáte? Jak mám vědět, že nejste nějaký podnikatel, který ty powerbanky prodá?“ zeptal se. „Takže nemám věřit ani vašim vojákům?“ – odpověděl jsem na jeho otázku svou vlastní – „Koneckonců, i oni by mohli být podnikatelé a prodávat ty powerbanky, jakmile se k nim otočím zády“. Jak si můžete domyslet, moje situace se tím nezlepšila a výsledkem bylo, že jsem strávil dalších 6 hodin seděním v autě a čekáním, až Ukrajinci vyřídí potřebné papírování na své straně.
Naštěstí jsem měl s sebou knihu – Snake Island od Małgorzaty Szejnertové. Tato kniha vypráví příběh polských vojáků, kteří se po porážce Polska nacistickou a sovětskou invazí v roce 1939 ocitli v limbu na ostrově Bute, kde neměli prakticky co dělat. Je to fascinující kniha, která mě přiměla přemýšlet o osudech rodin během války. Zejména proto, že na tomto hraničním přechodu jsem byl jen 15 minut jízdy od místa, kde se narodila moje babička. Ne, nebyli jsme Ukrajinci: můj pradědeček, jako veterán polské války za nezávislost, kdy bojoval s Piłsudského legiemi, dostal tam pozemek v rámci programu osídlování armádních důstojníků – což byl zároveň pokus o kolonizaci převážně ukrajinských oblastí etnickými Poláky. Oba moji pradědečkové byli učitelé a moje prababička Franciszka Bazgierová se dostala do konfliktu s úřady, protože odmítla své žáky násilně polonizovat. Nejenže tolerovala mluvení ukrajinsky ve škole, ale otevřeně povzbuzovala ukrajinské rodiny, aby oslavovaly svou vlastní kulturu a tradice. Jako trest byla poslána do malé vesnické školy, kde museli přežívat z plateb rodičů žáků. Mikulicze byla v té době velmi chudá vesnice, takže děti přinášely školné v naturáliích – ovoce, zeleninu, vejce, někdy i kuře... V zimě mělo každé dítě za úkol přinést z domova pár uhlíků, aby je mohly vložit do pece a vytopit třídu.
[obrázek 5] – moje prababička a její ukrajinští žáci (rodinný archiv)
Bylo to možná skromné živobytí, ale v paměti mé babičky to bylo opravdu šťastné dětství. Hrála si s ukrajinskými dětmi a když jsem byl malý, zpívala mi ukrajinské lidové písničky a ukolébavky.
S válkou se všechno změnilo. Nejprve přišli Sověti a můj pradědeček musel uprchnout a skrývat se v podzemí. Pak přišli nacisté, což povzbudilo ukrajinské nacionalisty, aby se postavili proti Polákům, které považovali za utlačovatele. Moji prababičku a její dcery zachránili rodiče jejich ukrajinských žáků, kteří jim v noci pomohli uprchnout do nedalekého města. Skončili ve Volodymyru, kde si mohli pronajmout pokoj v malém domě a najít si práci v restauraci, která se brzy proměnila v jídelnu německých důstojníků. O několik dní později byla v lese nalezena polonahá dospívající dívka. Zřejmě byla jedinou další přeživší masakr Poláků z vesnice. O několik týdnů později, když moje rodina seděla na verandě svého nového ubytování, uviděl je mladý pár z vesnice. Pozdravili je, ale báli se přiblížit. Nakonec žena propukla v pláč a řekla: „Paní učitelko, jak nám Ukrajincům můžete odpustit to, co jsme vám udělali?“
Rozhodl jsem se vyhledat Mikulicze na internetu. Polská stránka Wikipedie o vesnici je velmi stručná. V podstatě říká: „Vesnice v departementu Wołyń, dnes Ukrajina. Patřila církvi. V roce 1943 zde bylo ukrajinskými nacionalisty zavražděno 25 Poláků“. Ukrajinská stránka je o něco podrobnější. Obsahuje dokonce seznam všech zavražděných lidí. U některých z nich jsou podrobně popsány krvavé detaily jejich smrti. Ale počkejte, je to 26 jmen Ukrajinců zavražděných Poláky. Před tím je pouze jedna věta, která říká: „Zemřelo také 10 Poláků“.
Vzdychl jsem si: jednoho dne se náš národ bude muset posadit a vyřešit naše historické rozdíly. Ale teď rozhodně není čas na to. Nyní musíme spolupracovat s Ukrajinci, protože oni nebojují jen za svou svobodu, ale také za naši bezpečnost: jak nedávno řekl Garry Kasparov, NATO bylo vytvořeno výhradně za účelem ochrany Evropy před ruským imperialismem. A jediní, kdo dnes plní úkoly NATO, jsou Ukrajinci, kterým bylo členství odepřeno.
Ve válečných příbězích mé babičky se objevilo několik dobrých Němců. Zejména si pamatuji jednoho, který, když byla moje babička nucena pracovat jako uklízečka v provizorní nemocnici pro zraněné nacistické vojáky, se ji snažil chránit před epidemií tyfu tím, že ji zamkl v podkroví a převzal její povinnosti. Řekl jí, že má jen jednu podmínku: protože budova byla před válkou polským lyceem, bylo podkroví plné knih. „Musíte mi slíbit, že tento čas využijete ke studiu. Protože bez ohledu na to, kdo tuto válku vyhraje, vaše země bude potřebovat vzdělané lidi,“ řekl jí.
Mimochodem, ve vzpomínkách mé babičky nebyly žádné pozitivní příběhy o sovětských vojácích. Odmítala o nich vůbec mluvit a kdykoli se objevily nějaké útržky, byli vždy vykresleni jako naprostí divoši. Stačí říct, že poté, co přežili sovětskou a poté nacistickou okupaci, když se Rudá armáda opět blížila, se všichni rozhodli uprchnout na Západ. Zřejmě byla okupace nacisty stále lepší než osvobození Sověty...
A co Ukrajinci? Jako dítě mě chování mé babičky vždy mátlo. Mohla hodiny vyprávět o svém šťastném dětství na Ukrajině. Ale pozdě v noci se projevovaly její posttraumatické stresové poruchy. Každou noc několikrát vstávala z postele a kontrolovala, zda jsou dveře a okna řádně zamčené, „protože by mohli přijít Ukrajinci“. Rádi jsme poslouchali babiččiny ukrajinské příběhy a písničky, které nám ráda zpívala, ale maminka nás varovala, abychom se tohoto tématu sami nedotýkali, abychom nevyvolali žádné traumatické vzpomínky.
Vzpomínám si, jak jsem jednou vezl babičku k lékaři. V autě hrálo rádio a najednou zazněla píseň, kterou nahrála polská kapela Voo Voo společně s ukrajinskou kapelou Haydamaky. Rychle jsem rádio vypnul, ale babička protestovala. „Ne, prosím, zapni to zpátky,“ řekla. Vyhověl jsem jejímu přání a chvíli jsme jeli v tichosti. Pak jsem si všiml, že babička pláče. „To byl vždycky můj sen,“ řekla mi, když píseň skončila, „slyšet mladé Poláky a Ukrajince znovu společně zpívat.“
Moje babička byla velmi dojatá oranžovou revolucí na Ukrajině a pozorně ji sledovala. Majdan a následná ruská invaze na Krym a východní Ukrajinu ji také hluboce zasáhly. V pozdějších letech jejího života si moji rodiče pořídili pečovatelku, která u nás bydlela. Trochu se báli, protože byla Ukrajinka, ale nakonec to bylo to nejlepší rozhodnutí. Sdíleli spolu příběhy a zpívali ukrajinské písně. Moje babička zemřela během pandemie covidu. Zajímalo by mě, co by si pomyslela o tom, že jedu autem do města, kde se narodila, a snažím se trochu pomoct Ukrajincům v boji za svobodu?
Bohužel to nebyl den na prohlídku památek. Po celém dni stráveném na hranicích už byla tma a navíc, jak by řekli Skotové, bylo to "baltic and drookit" (zima a mokro). Nebylo čas vystupovat z auta. Tak jsem jen udělal malý okruh v centru města, aniž bych cokoli viděl, a rozhodl se jet rovnou do Lvova.
Kapitola 4: Lvov
[obrázek 6 [Obrázek 6– Lvov]
Kromě všeho ostatního jsem se opravdu těšil na Lvov. Vždy jsem ho chtěl navštívit, protože mám k tomuto městu také rodinné vazby – druhá strana mé rodiny je spjata s aristokratickým rodem, který se zapsal do historie města: Přírodovědný institut založený v 19. století mým vzdáleným prapradědečkem je dnes Národním přírodovědným muzeem pod správou Ukrajinské akademie věd. Když Stas našel pár hodin, aby mi ukázal město, zeptal jsem se ho na polské vazby – pocházím z Vratislavi, města, které se před válkou jmenovalo Breslau, a německá část historie naší doby je známá a respektovaná novými obyvateli. Zajímalo mě, zda je Lvov v tomto ohledu stejný. Stas mi k tomuto tématu nemohl moc říct, ale náhodou byla restaurace, kterou vybral pro náš oběd, pojmenována po předválečném polském výrobci vodky – a z reproduktorů po celou dobu, co jsme tam byli, hrály největší hity Polska z 30. let.
Ale samozřejmě, tato cesta nebyla o prohlídce památek. Nebyl jsem tam nejdůležitější osobou.
Sedli jsme si se Stasem a jeho ženou Irou a dlouho jsme si povídali. Chtěl jsem si být jistý, že ho neobtěžuji zbytečně a že pomoc, kterou jsme přinesli, bude opravdu užitečná. Nechtěl jsem být dalším západním člověkem, který Ukrajincům jen naložil nějaké staré krámy a teď se vrací domů, spokojený s tím, že „pomohl“. K mé úlevě mě Stas ujistil, že jsme to udělali správně: využili jsme naše kontakty, zeptali se jich, co potřebují, a pak jsme jim přesně to přivezli. Řekl mi, že to je velmi důležité, protože mnoho lidí ze Západu má dobré úmysly, ale pak plýtvají energií na převážení dodávek plných základních produktů přes půl kontinentu, zatímco stejné věci lze koupit levněji na místě. „Možná jsme ve válce, ale stále máme řádně fungující zemi,“ – řekl mi – „a pokud chcete pomoci, pomáhá nám, když podporujete místní firmy, protože ty dávají práci místním lidem a platí zde daně“. Totéž platí pro vojenskou pomoc – taktika se v čase mění a může být v různých částech fronty zcela odlišná. Něco, co vojáci na jednom místě zoufale potřebují, může být pro jejich kolegy jen 200 km na sever nebo na jih zcela zbytečné. Proto je důležité spolupracovat s lidmi v terénu – řekl mi Stas – a s těmi, kteří jsou stále zapojeni do boje, protože válka se mění tak rychle, že někdo, kdo dokončil službu jen před několika měsíci, už nemusí být obeznámen s aktuální taktikou a technologií.
Podle něj je však právě proto tato činnost na místní úrovni a fundraising tak důležité pro válečné úsilí. Armáda je obrovská a koneckonců je to vládní instituce. To znamená, že rozhodování může trvat dlouho a jistě s sebou přinese spoustu papírování. Vojáci mohou něco potřebovat dnes, ale armádní dodavatelský řetězec může být schopen uspokojit jejich potřeby až za šest měsíců – a do té doby může být daná věc již zastaralá, protože válečná technologie se mění tak rychle.
Závěr je takový: pokud chcete pomoci Ukrajině, zeptejte se lidí, kteří se v tom vyznají, a spolupracujte přímo s nimi. Jinak může být lepší, když prostě darujete peníze profesionálním nevládním organizacím nebo dokonce oficiálním vládním sbírkám.
[obrázek 7 – Stas s autem a jednou z powerbank]
Je zřejmé, že Stas a Ira měli dobrý život. On je vývojář her a ona je hudebnice a zvuková producentka. Jak mi řekl, těsně před eskalací války si koupili nové auto. Měli v plánu ho použít k útěku ze země, až se situace zhorší. Ale když k tomu skutečně došlo, rozhodli se zůstat. „Neodejdeme, protože nějaký šílenec si myslí, že bychom tu neměli žít a že tato země patří jemu,“ řekl mi. Stejně jako já, i Stas dělal ve svém životě vše pro to, aby se vyhnul armádě – nebo vlastně jakémukoli strukturovanému korporátnímu světu – a stejně tak i jeho žena. Teď ale slouží v ozbrojených silách, kde může využít své schopnosti – jeho nástrojem je počítač, jeho jednotka koordinuje práci různých složek armády – letectva, dronů a dělostřelectva. Ira mezitím přijala práci v vládní organizaci, která propaguje ukrajinskou kulturu v zahraničí – taková ukrajinská verze Aliance Francaise. „Stasova práce spočívá v tom, zajistit, aby současná válka skončila,“ říká. „Moje práce je zajistit, aby nezačala další válka.“
Podle Iry je jedním z důvodů, proč ostatní země zpočátku váhaly s pomocí Ukrajině, to, že o její zemi nic nevěděly – a tak si nebyly jisté, zda mohou důvěřovat lidem, o kterých opravdu nic nevěděly. Podle mého názoru je její práce také důležitá, protože vidím, jak mnoho lidí ze Západu papouškuje ruský narativ.
Mluvili jsme také o vztazích s Rusy. Samozřejmě existuje spousta dobrých lidí, kteří jsou zděšeni tím, co jejich země dělá. Mám ruského přítele, který žije v Polsku už více než deset let a snažil se pomáhat jako překladatel, když přišla vlna ukrajinských uprchlíků, ale bylo to velmi obtížné. Jak mi Ira vysvětlila, ačkoli mnoho Ukrajinců mluví rusky jako svým prvním jazykem – ona a Stas také vyrostli v rusky mluvících rodinách –, kvůli nedávným událostem může slyšet ruštinu v zahraničí u Ukrajinců vyvolat stres a trauma.
Chtěl jsem také vědět, jaká je realita života ve válce. Ruská propaganda často používá jako argument videoklipy zobrazující každodenní život ve velkých ukrajinských městech, aby dokázala, že válka nikoho neovlivňuje. Takový klip jsem mohl natočit i já, když jsem projížděl centrem města, které pulzovalo barevným nočním životem. Ale když jsem se po příjezdu setkal se Stasem a chtěl si před zákazem vycházení koupit něco k jídlu, šli jsme do nedalekého supermarketu a na vzdálenosti asi 500 metrů jsem si všiml muže ve věku kolem dvaceti let, který chodil na protézách, a dalšího, o něco staršího, kterému chyběla ruka a oko. Stačí tedy vystoupit z auta a perspektiva se dramaticky změní.
Diskutovali jsme o tom s odkazem na polskou počítačovou hru „This war of mine“, ve které – na rozdíl od většiny počítačových her o válkách, kde hráč zaujímá místo vojáka na frontě nebo generála – je vaším úkolem přežít v obleženém městě jako civilista. Tato hra je inspirována obléháním Sarajeva, ale Ira říká: „Naše válka taková není. V této hře myslíte jen na přežití. Tady máme takové momenty, ale jinak žijeme dál své životy, chodíme do hospod nebo na koncerty, setkáváme se s přáteli atd.“. Válka má přesto velký dopad na každodenní život. Jednou jsem v Británii slyšel někoho říkat: „Mám života tak plné zuby, že bych si přál, aby na moji ulici spadla bomba a všechno skončilo.“ Ale tak to není – na Ukrajince padají bomby každý den, a přesto musí ráno vstávat a chodit do práce, vydělávat peníze a platit účty. „Kvůli své práci hodně cestuji do zahraničí,“ říká Ira, „a vidím, jak jsou naši lidé vyčerpaní. Po třech letech války trvá Ukrajincům déle, než všechno zpracují. I malý úkol někdy vyžaduje velké úsilí, je vidět demotivace a nedostatek energie. Jste ovlivněni třemi lety nedostatku spánku a tvrdou prací pro věc, která nepřináší viditelné výsledky, a nevíte, jestli nebudete muset svou energii rozložit na dalších 10 let. Někdy se dokonce rozčílím, když jedu do zahraničí a vidím, kolik energie tam lidé mají.“ Tento dojem však může být mylný. „Vzpomínám si, když jsem žila v Londýně,“ říká Ira, „a když napadl sníh, všichni volali a říkali: ‚Omlouvám se, dnes nemůžu přijít do práce, protože sněží.‘ Na Ukrajině lidé volají a říkají: ‚Dnes přijdu o 5 minut později, protože na budovu vedle mé právě spadla bomba a bude mi trvat déle, než se připravím.‘“
Podle Iry ještě není čas, aby Ukrajinci pracovali na svých traumatech. „Protože,“ říká, „když začnete rozebírat věci, prostě se zhroutíte a bude konec. Po vítězství – nebo čemkoli – nás čeká obrovský rozpad společnosti.“ Nedokáže si ani představit, co se pak stane. Vzpomněl jsem si na své dětství v Polsku v 80. letech. Byly to dvě generace od druhé světové války, a přesto jsme ji stále prožívali – nejen v příbězích našich prarodičů, ale také v tom, že všechny děti hrály válku, „Poláci a Němci“ byli mnohem populárnější než například „Indiáni a kovbojové“. Nedokážu si představit, jak se musí cítit ukrajinské děti, které nyní žijí v reálném světě kolem sebe.
Po tomto rozhovoru jsem se cítil jako idiot, tak jsem se rovnou zeptal: je v pořádku, že my, Zápaďané, vůbec klademe takové otázky? „Stejně to asi nebudeme schopni pochopit, tak bychom možná měli raději mlčet,“ zeptal jsem se. Stas mi odpověděl, že pokud se někdo z bulvárního tisku zeptá „byl bys smutný, kdyby zemřel někdo z tvých blízkých“, je to samozřejmě pobuřující, ale pokud to někdo dělá z hloubi srdce, protože chce porozumět, ocení i hloupou otázku. „Jsem opravdu ráda, když mi někdo klade otázky,“ souhlasila s ním Ira. „Někdy se lidé bojí ptát, protože mají pocit, že toho nevědí dost, a bojí se, že se ztrapní. Někdy se také bojí, že pokud během akce položí otázku na obtížné téma, zkazí tím náladu, ale to není dobrý důvod, aby se neptali.“
Podle ní jsou ukrajinské akce, které měly na začátku války velkou návštěvnost, nyní méně populární. Lidé se například vyhýbají návštěvě ukrajinského pavilonu během výstav, protože se bojí, že to bude „další přednáška o válce“. Proto se ukrajinští kulturní velvyslanci nyní snaží spolupracovat se svými východoevropskými sousedy. „Lidé na nás stále pohlížejí s despektem,“ říká, „proto je pro nás dobré spolupracovat a ukázat co nejvíce částí větší Nové východní Evropy.“
Jaký je tedy nejlepší způsob, jak porozumět Ukrajině? Buďte zvědaví, ale ověřujte si své zdroje. Stas také poukazuje na to, že skutečnost, že západní média využívají samozvané „východoevropské experty“, kteří po léta působili v Moskvě, také ztěžuje sdělování ukrajinského pohledu na věc.
Ira radí: nebojte se klást otázky. Přijeďte na Ukrajinu. Najděte si ukrajinské přátele. Pokud chcete číst zprávy z Ukrajiny, čtěte ukrajinské zdroje. Zdá se, že ji opravdu rozčiluje západní přístup, kdy lidé nevěří ukrajinským vojákům, jako je Kiyv Independent, ale rádi si přečtou totéž o dva týdny později, když například Guardian napíše vlastní článek na základě zdroje Kiyv Independent.
Já se určitě vrátím. Lvov mi připadá jako krásné město, podobné Krakovu nebo Vídni, plné přátelských lidí. Zdá se, že turistický ruch stále funguje. Bary a restaurace jsou otevřené, na náměstí jsem si v obchodě se suvenýry koupil magnetku na ledničku. Ale stačí se podívat pod povrch a je jasné, že se jedná o zemi ve válce. Na každém druhém rohu jsou umístěny velké generátory elektřiny. Historické památky byly odstraněny a uloženy na bezpečném místě. A na nádraží jsou velmi přísná bezpečnostní opatření. Podle Stase hlavně proto, že mnoho mladých mužů nechce být odvedeno do armády a hledá způsoby, jak uprchnout ze země.
Kapitola 5 – privilegium
[obrázek 8 – na nádraží ve Lvově (foto: Stas Šostak)]
Když jsem nastoupil do vlaku do Polska, chodili tam muži v vojenských uniformách a hledali muže v braném věku. Jelikož jsem ještě relativně mladý, zkontrolovali mi pas třikrát. Také velmi důkladně prohledali můj batoh.
Na nádraží v polském Przemyślu jsme dorazili s téměř 90minutovým zpožděním, protože na hranicích došlo k dalšímu zpoždění. A tím to ještě neskončilo. Všichni z přeplněného vlaku museli vystoupit a vytvořit spořádanou frontu na polskou hraniční kontrolu. Poté, co jsem v mrazivém počasí stál ve frontě přes 20 minut, posunul jsem se dopředu natolik, abych si všiml, že jsou otevřené pouze tři okénka – na jednom z nich byl nápis „Pouze pasy EU-EHP“. Přešla jsem dopředu a zeptala se polské pohraniční stráže, zda existuje další fronta pro tuto uličku, která vypadala, že se vůbec nepoužívá. Odpověděla mi, že fronty se rozdělují až po vstupu do budovy. „To nedává smysl,“ stěžovala jsem si, „takže všichni musí stát dvě hodiny ve frontě, aby se pak 3 metry před skutečnou pasovou kontrolou rozdělili do dvou front? Možná byste měli raději otevřít všechny uličky pro všechny?“
„Nevím, jsem tu nová. Myslím, že tu byly další dveře, ale z nějakého důvodu jsou zavřené,“ řekla, chvíli mlčky stála a pak šla k personálu a požádala ho, aby otevřel další dveře, a poté zavolala všechny držitele pasů EU-EHP. Když při cestě do nebo z Velké Británie přeskočím frontu, necítím se provinile – koneckonců, Britové si brexit způsobili sami. Ale tady jsem měl pocit, že znovu využívám své privilegium – kvůli Rusku nemohou Ukrajinci cestovat pohodlně. Nejsou otevřená letiště, jediný způsob, jak cestovat, je vlakem, což kvůli změně rozchodu kolejí může znamenat noční přestup na malé vlakové nádraží v provinčním polském městě. Musel jsem ještě čekat ve frontě dalších 20 minut, protože pro všechny byla otevřena pouze jedna bezpečnostní kontrola, a stál jsem tam a vyhýbal se pohledům všech těch lidí, kteří museli čekat tak dlouho a teď mě museli pustit před sebe.
[Obrázek 9 – oblak kouře nad Lvovem (foto Stas Shostak)]
I přesto, že jsem ušetřil nejméně 90 minut čekání ve frontě, nestihl jsem poslední vlak, a tak jsem musel zůstat přes noc v Przemyśli. Ležel jsem v posteli a snažil se rezervovat jízdenku na vlak na další den, ale z nějakého důvodu mi nefungovala karta. Jeden z mých sledujících na Mastodonu mi nabídl, že mi koupí jízdenku bankovním převodem ze svého polského bankovního účtu. Když jsem ho požádal o číslo jeho bankovního účtu, abych mu mohl peníze vrátit, řekl mi, že to není nutné. „Považuj to za dar pro tvou příští ukrajinskou sbírku nebo to předej ukrajinské sbírce podle tvého výběru,“ řekl mi.
Když jsem ráno čekal na další vlak, trojjazyčné hlášení nás informovalo, že vlak do Kyjeva, který měl odjet za 5 minut, bude mít nejméně hodinové zpoždění. Ve stejnou dobu mi Stas poslal zprávu. Z jeho balkonu byl vidět tmavý mrak nad městem. „Zdá se, že jsi odjel z Lvova ve správný okamžik,“ napsal a přidal smajlíka. Mluvili jsme o očekávaném sněžení, tak jsem se ho zeptal, jestli je to všechno. „Ne,“ odpověděl, „ruská raketa zasáhla nedaleký sklad pneumatik a ten teď hoří.“
Začnu tedy další sbírku pro Ukrajinu? Nemyslím si. Tuto jsem zahájil jen proto, že jsem stejně jel autem. Ale nepochybuji o tom, že budu Ukrajinu podporovat ještě více. Před svou cestou jsem věděl, že tam žijí stateční lidé, kteří bojují za svou svobodu a naši bezpečnost. Ale teď doufám, že mohu říci, že jsou také mými přáteli.
[Obrázek 10 – Powerbanky na frontové linii (foto: Ozbrojené síly Ukrajiny)]
* * *
Vzhledem k tomu, že mnoho z vás přispělo, dlužím vám finanční zprávu z mé cesty:
Celková částka vybraných peněz činila 1825,62 €. Navíc jsem dostal 263,99 polských zlotých.
Náklady na nákup powerbank: 7554 PLN (netto). Koupili jsme je za velmi dobrou cenu a jeden přítel nám nabídl, že uhradí DPH a náklady na dopravu. Nakonec jsme zaplatili jen 7500 PLN.
Protože jsem měl darovaných 263,69 PLN, potřeboval jsem jen 1708,90 €, abych doplatil zbývající částku 7236,01 PLN. Můj otec mi půjčil nějaké peníze v PLN, takže místo toho, abych fyzicky vyměnil a převedl vybraná eura do Polska, abych pak vyměnil a převedl své vlastní PLN do Finska, udělal jsem „výměnu“, díky které jsme ušetřili přes 10 eur na směnárenských a převodních poplatcích.
Odjel jsem do Lvova, kde jsem se setkal se Stasem, jedním z vojáků z jednotky, která dostala dary. Fyzicky jsem mu předal auto a powerbanky, ale formálně to bylo provedeno správně, prostřednictvím ukrajinské nevládní organizace. Poté, co jsem fyzicky předal auto, jeli jsme do poštovního skladu, abychom odeslali powerbanky, aby se co nejdříve dostaly tam, kde jsou potřeba. V době, kdy píšu tyto řádky, již fungují na frontě.
Jsem rád, že mohu oznámit, že Stas si vedl skvěle, i když řídil auto s pravostranným řízením poprvé :-)
Co se týče auta, stále jsou nějaké potíže s papírováním, takže čeká ve Lvově. Až bude papírování vyřízeno, projde servisem a také bude odesláno tam, kam má.
Jak jste si možná všimli, díky všem slevám, které jsme dostali, nám zbylo 116,72 eura, které jsem daroval AutaUkrainaa, charitativní organizaci provozované Ukrajinskou asociací ve Finsku, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry. Daroval jsem je na podúčet vytvořený na pomoc ukrajinským nemocnicím, včetně polních nemocnic.
Poskytují humanitární pomoc Ukrajině. Jednou jsem pro ně vezl nějaké věci, když jsem jel prázdným dodávkovým autem z Helsinek do Polska, a byl jsem ohromen, jak jsou logisticky dobře organizovaní. Pomohli mi také opravit auto, když se těsně před odjezdem do Lvova vyskytly nějaké problémy.
* * *
Jak jsem slíbil, žádné z těchto peněz nebyly použity na cestovní účely ani na nic souvisejícího s mým autem.
Někteří z vás však přispěli také na mou osobní stránku ko-fi, a to celkovou částkou 98 eur. Na tento účel jsem také dostal dar 100 eur od své maminky :-)
Jelikož se jednalo o samostatné příspěvky mimo hlavní sbírku, neuchovával jsem si účtenky a podobné doklady, takže vám mohu nabídnout pouze hrubý rozpis:
Z těchto 198 eur bylo 25 eur utraceno za sadu nových zapalovacích svíček do mého auta, 44 eur za lístek na trajekt, 112,23 eur za benzín na cestu na Ukrajinu a 27 eur za ubytování v Przemyślu, kde jsem musel přespat, protože vlak ze Lvova přijel příliš pozdě.
Ve Lvově mě Stas a Ira ubytovali v pěkném hotelu poblíž jejich bytu a Stas mi zaplatil jízdenku na vlak – a já jsem ho na oplátku pozval na večeři. Cestou jsem si také koupil nějaké jídlo, musel jsem koupit kapalinu do ostřikovačů a další věci, takže z této částky rozhodně nezbyly žádné drobné :)
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi s tím pomohli:
- Julius Mättö a Vadym Vechirka, kteří mi opravili auto, které tři měsíce stálo (také Atro a Zosia, kteří mi přivezli startovací kabely z druhé strany Helsinek, aby mi pomohli nastartovat).
- komunitě r/Finland a Kasperu Kannostovi z https://www.yourfinnishfriends.org, kteří mi poradili, jak správně vyřídit papírování související s autem
- Jakubovi Sobieckému, mému dlouholetému online příteli z východního Polska, který souhlasil, že převezme dodávku powerbank a poskytne mi nocleh ve svém domě. (pokud někdy budete potřebovat překladatele z angličtiny do polštiny ve Świdniku, je to ten pravý člověk!)
- moje další kamarádka, která si přeje zůstat v anonymitě, která mi sehnala levné powerbanky přes kontakty své firmy a postarala se o část nákladů
- Stas Shostak, který mi věnoval část svého drahocenného volna, aby se o mě postaral ve Lvově, a jeho žena, která mu to (alespoň doufám) nezazlívá. Také mi zajistili ubytování v pěkném hotelu a dokonce si našli pár hodin, aby mi ukázali Lvov.
- jeden z mých sledujících na Mastodonu, který mi koupil jízdenku na vlak, když mi nefungovaly platby kartou, a pak daroval peníze Ukrajině (a ten druhý, který nabídl totéž, ale byl o něco pomalejší).
- redakčnímu týmu Bylines Scotland a Janu Čulíkovi z Britských listů, kteří souhlasili s publikováním mé sbírky.
- všem ostatním, kteří mi poskytli pomoc, rady nebo sdíleli odkazy na sbírku, aby pomohli šířit tuto zprávu
- a v neposlední řadě všem, kteří mi prokázali svou důvěru a přispěli na tuto věc.
DĚKUJI VÁM VŠEM!!!
