„Udělejme Evropu znovu velkou“ a další části z plné verze Strategie národní bezpečnosti

11. 12. 2025
Zde jsou některé hlavní body z nezveřejněné verze, kterou přezkoumal Defense One.
„Udělejme Evropu znovu velkou“
Zatímco veřejně dostupná NSS volá po ukončení „trvale se rozšiřujícího NATO“, úplná verze podrobněji popisuje, jak by Trumpova administrativa chtěla — cituji — „Udělat Evropu znovu velkou“, a to i přesto, že vyzývá evropské členy NATO, aby se odřízli od americké vojenské podpory.
Z premisy, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“ kvůli své imigrační politice a „cenzuře svobody slova“, NSS navrhuje soustředit americké vztahy s evropskými zeměmi na několik států s podobně smýšlejícími — pravděpodobně pravicovými — současnými vládami a hnutími.
Jako země, s nimiž by USA měly „více spolupracovat… s cílem přitáhnout je pryč od Evropské unie“, jsou uvedeny Rakousko, Maďarsko, Itálie a Polsko.
„A měli bychom podporovat strany, hnutí a intelektuální a kulturní osobnosti, které usilují o suverenitu a zachování/obnovu tradičních evropských způsobů života… a zároveň zůstávají proamerické,“ uvádí dokument.
C5
V létě vzbudil prezident Trump pozornost, když označil vyloučení Ruska ze skupiny G8 (nyní G7) za „velmi velkou chybu“. Dokonce naznačil, že by rád přidal i Čínu, aby vznikla „G9“.
Jeho Národní bezpečnostní strategie navrhuje zajít ještě dál — vytvořit nové uskupení velmocí, které nebude omezeno požadavky G7, že členské země musí být bohaté a demokratické.
Strategie navrhuje „Core 5“, nebo C5: Spojené státy, Čínu, Rusko, Indii a Japonsko — tedy několik zemí s více než 100 miliony obyvatel. Skupina by se pravidelně scházela, podobně jako G7, a pořádala tematicky zaměřené summity.
První navržený bod agendy C5: bezpečnost na Blízkém východě — konkrétně normalizace vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií.
„Hegemonie nebyla dosažitelná“
Úplná verze NSS se také zabývá „selháním“ americké hegemonie — termínu, který se v veřejné verzi vůbec neobjevuje.
„Hegemonie je špatným cílem a nebyla dosažitelná,“ uvádí dokument.
V tomto kontextu hegemonie znamená vedení světového systému jednou zemí, která prostřednictvím měkké síly přiměje ostatní státy dobrovolně přijímat její vedení.
„Po konci studené války se američtí zahraničněpolitickí představitelé přesvědčili, že trvalá americká dominance nad celým světem je v nejlepším zájmu naší země,“ uvádí NSS. „Záležitosti jiných zemí jsou však naším problémem pouze tehdy, pokud jejich aktivity přímo ohrožují naše zájmy.“
Administrativa se touto logikou zdá řídit při stahování USA z role obránce Evropy, zatímco svou pozornost obrací na venezuelské drogové kartely.
„Trumpova administrativa zdědila svět, v němž zbraně války rozvrátily mír a stabilitu mnoha zemí na mnoha kontinentech,“ uvádí NSS. „Máme přirozený zájem tuto krizi zmírnit.“
Dokument říká, že Spojené státy by neměly řešit vše samy — ale zároveň Čína a Rusko nesmí dostat příležitost nahradit americké vedení. Strategie navrhuje spolupráci s „regionálními šampiony“, kteří mohou pomoci udržovat stabilitu.
„Budeme odměňovat a podporovat vlády, politické strany a hnutí, která jsou v širokém souladu s našimi principy a strategií,“ uvádí dokument. „Ale nesmíme přehlížet vlády s odlišnými názory, s nimiž přesto sdílíme zájmy a které s námi chtějí spolupracovat.“
Originál v angličtině zde.
Diskuse