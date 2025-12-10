Zelenskyj je „připraven na volby“ poté, co Trump zpochybnil ukrajinskou demokracii
10. 12. 2025
Zelenskyj konstatuje, že by s pomocí spojenců a ukrajinského parlamentu uspořádal válečné volby během několika měsíců
Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že je připraven uspořádat válečné volby během příštích tří měsíců, pokud to ukrajinský parlament a zahraniční spojenci povolí, poté co ho Donald Trump obvinil z toho, že se drží u moci.
Zelenskyj, zjevně podrážděný Trumpovým zásahem, řekl, že „toto je otázka pro ukrajinský lid, nikoli pro lidi z jiných států, se vší úctou k našim partnerům“.
Slíbil však, že prozkoumá možnosti konání voleb v příštích měsících. „Jelikož tuto otázku dnes vznesl prezident Spojených států amerických, náš partner, odpovím velmi stručně: podívejte, jsem připraven na volby,“ řekl Zelenskyj v úterý večer.
„Navíc žádám ... Spojené státy, aby mi pomohly, případně společně s evropskými kolegy, zajistit bezpečnost voleb, a pak bude Ukrajina v příštích 60 až 90 dnech připravena uspořádat volby. Osobně mám k tomu vůli a jsem připraven,“ dodal.
Trump se k této otázce vyjádřil v rozvláčném rozhovoru pro Politico, který byl zveřejněn v úterý. „Už dlouho neměli volby,“ řekl americký prezident. „Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není.“
Pětileté funkční období Zelenského skončilo v květnu loňského roku, ale ukrajinská ústava zakazuje volby v době války a dokonce i jeho političtí oponenti opakovaně prohlásili, že bezpečnostní a politické důvody neumožňují konání voleb v době války.
„Způsobilo by to jen škodu,“ řekl Serhij Rakhmanin, poslanec opoziční strany Holos. „Je vrchním velitelem a země je v situaci, kdy si takový luxus nemůžeme dovolit, ať už s ním máme jakékoli problémy. Pomohlo by to jen nepříteli,“ dodal.
Zelenskyj uvedl, že dvě klíčové otázky, které je třeba vyřešit, jsou logistická otázka, jak budou moci volit vojáci, miliony vysídlených osob a lidé žijící v okupovaných oblastech, a za druhé, jak legálně uspořádat volby, vzhledem k tomu, že platí stanné právo.
Požádal spojence o radu ohledně zajištění voleb a poslance o radu, jak novelizovat zákon, aby bylo možné volby uspořádat. „Čekám na návrhy od partnerů, čekám na návrhy od našich poslanců a jsem připraven jít do voleb,“ řekl Zelenskyj.
Zelenskyj hovořil při návratu na Ukrajinu po diplomatické cestě po evropských hlavních městech, která přišla v době, kdy Bílý dům zvýšil tlak na Kyjev, aby podepsal mírovou dohodu.
V úterý Zelenskyj v reakci na otázky novinářů řekl, že Ukrajina udělá vše, co bude v jejích silách, aby během příštích dvou týdnů uspořádala setkání na vysoké úrovni s USA ohledně mírové dohody. Řekl také, že Kyjev je připraven na energetické příměří, pokud s tím Rusko souhlasí.
O víkendu Trumpův syn Donald Jr. na konferenci v Dauhá řekl, že Zelenskyj prodlužuje válku, protože se obává, že by jinak přišel o moc. Naznačil také, že Trump by se mohl od Ukrajiny „odvrátit“, pokud válka brzy neskončí. „Není to správné. Ale není to úplně špatné,“ řekl Trump, když byl dotázán na tvrzení svého syna.
Diskuse