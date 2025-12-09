Zelensky vylučuje postoupení území Rusku a odmítá se podřídit Putinovi nebo Trumpovi
9. 12. 2025
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky prohlásil, že jeho země se nevzdá území, ani kvůli urychlení mírových jednání, ani kvůli uspokojení Washingtonu, ani pod tlakem Moskvy.
Ukrajina se nevzdá území, prohlásil v pondělí prezident Volodymyr Zelensky a odmítl tak hlavní požadavek Ruska, který prezident Donald Trump zahrnul do svého nejnovějšího návrhu na ukončení války Kremlu.
„Podle našich zákonů, podle mezinárodního práva – a podle morálního práva – nemáme právo nic odevzdat,“ řekl Zelenskyj po pondělním setkání s předními evropskými lídry, na kterém se diskutovalo o Trumpově plánu. „To je to, za co bojujeme.“
Jednoznačné prohlášení, že Ukrajina nepostoupí území, by mohlo znamenat kolaps Trumpova plánu, který kritici odsoudili jako splnění přání ruského prezidenta Vladimira Putina.
Zelenskyj, který hovořil s novináři během letu do Bruselu po konzultacích s lídry Británie, Francie a Německa v Londýně, přednesl jedno ze svých dosud nejjasnějších veřejných prohlášení k nově vznikajícímu návrhu podporovanému USA. Uvedl, že plán byl zbaven toho, co nazval „výslovně protiukrajinskými ustanoveními“, což naznačuje, že Kyjev je otevřený dohodě.
Zůstal však nekompromisní v otázce území – tento názor sdílejí i evropští lídři, kteří trvají na tom, že Putinovi by nemělo být dovoleno silou měnit mezinárodní hranice.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina se nevzdá svého území ve východní oblasti Donbasu – ani kvůli urychlení mírových jednání, ani kvůli uspokojení snahy Washingtonu o kompromis, ani pod tlakem pokračujícího vojenského útoku Moskvy.
Ukrajina a Evropa trvají na tom, aby bylo vyhlášeno příměří podél současných bojových linií, ale Rusko to odmítá. Putin nelegálně prohlásil, že anektoval čtyři celé regiony Ukrajiny, kromě Krymu, který Rusko obsadilo v roce 2014 – což je mnohem větší území, než jaké jeho vojenské síly dokázaly obsadit.
Někteří ukrajinští představitelé doufali, že jednání ještě mohou přinést ovoce.
Návrh „je pro Ukrajinu realizovatelnější, ale není snadný a není dokončený“, řekl vysoký ukrajinský úředník obeznámený s nedávnými diskusemi, který hovořil pod podmínkou anonymity, protože nebyl oprávněn se veřejně vyjadřovat.
Konkrétně Zelenskyj uvedl, že jeden z návrhů zahrnoval „výměnu“ ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kterou v současné době drží Rusko, a částí území v Doněcké oblasti, které jsou stále pod ukrajinskou kontrolou, což je myšlenka, kterou odmítl.
Trump o víkendu opět označil Kyjev za překážku amerického návrhu a obvinil Zelenského z brzdění plánu, i když Moskva neprojevila téměř žádnou ochotu ke kompromisu ohledně svých maximalistických požadavků.
Trumpův pokračující tlak, včetně jeho přísného tónu vůči Ukrajině a zjevné ochoty vyhovět Putinovým územním nárokům, znervóznil evropské metropole a zvýšil obavy, že vyjednávací síla Kyjeva se vytrácí, zatímco Putinovy síly postupují na bojišti a Zelenského vláda je i nadále pohlcena vírem korupčního skandálu.
Zelenského bezprostřední prioritou v Londýně bylo setkání s vysokými ukrajinskými představiteli, včetně Rustema Umerova, tajemníka Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany, který minulý týden v Miami vedl podrobné konzultace s Trumpovými vyslanci – developerem Stevem Witkoffem a prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem, po jejich setkání s Putinem v Moskvě.
Zelenskyj uvedl, že některé nové informace, které v těchto rozhovorech vyplynuly, vyžadují osobní konzultaci s jeho týmem. Trump obvinil ukrajinského lídra, že neudržuje krok.
„Rusko s tím podle mě nemá problém, ale nejsem si jistý, zda s tím souhlasí i Zelenskyj,“ řekl Trump novinářům před účastí na udílení cen Kennedy Center Honors ve Washingtonu v neděli. „Jeho lidem se to strašně líbí, ale on to nečetl.“
Ještě předtím, než Zelenskyj zcela odmítl postoupit území, vyjádřili Ukrajina a její evropští podporovatelé hluboké obavy z Trumpovy iniciativy, o které někteří tvrdili, že je původně tak příznivá pro Rusko, že se domnívali, že byla navržena Kremlem. Evropané a Ukrajinci se snažili navrhnout změny, včetně odstranění ustanovení, která byla pro Kyjev nepřijatelná nebo která by vyžadovala širší souhlas zemí patřících do NATO nebo Evropské unie.
Zelenskyj se v pondělí setkal s britským, francouzským a německým lídrem v Downing Street č. 10, aby diskutovali o bezpečnosti, včetně protivzdušné obrany a financování dlouhodobé obrany Ukrajiny.
Po schůzce v Londýně odletěl Zelenskyj do Bruselu, aby se poradil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, šéfkou výkonné složky EU.
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že jakákoli dohoda musí zahrnovat „tvrdé“ bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.
„Evropa musí stát za Ukrajinou a posílit její schopnost bránit se neúnavným útokům, které připravily tisíce lidí o teplo a světlo,“ uvedla Starmerova kancelář v prohlášení po jednání. Lídři „také diskutovali o pozitivním pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti využití zmrazených ruských státních aktiv na podporu rekonstrukce Ukrajiny.“
„Bude zintenzivněna práce na poskytnutí Ukrajině robustních bezpečnostních záruk a na plánování opatření pro rekonstrukci,“ uvedla kancelář francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v prohlášení.
V prohlášení před zasedáním Zelenskyj označil probíhající dialog s Witkoffem a Kushnerem za „konstruktivní, i když ne snadný“ a dodal, že „některé otázky lze projednat pouze osobně“.
Nejobtížnější překážky – včetně území a možného odevzdání pozemků v ukrajinské oblasti Donbas, které Rusko dosud vojensky nezabralo – byly vyhrazeny Zelenskému.
„Jsou věci, které bez Američanů nezvládneme, věci, které bez Evropy nezvládneme,“ řekl Zelenskyj v Londýně. „Proto musíme učinit několik důležitých rozhodnutí.“
Kyjev doufá, že zajistí pevnější a koordinovanější reakci Západu na Trumpův návrh. Evropští lídři vyjádřili podporu diplomacii vedené USA, ale jsou opatrní vůči jakémukoli urovnání, které by zafixovalo územní zisky Ruska nebo které by Ukrajině neposkytlo pevné bezpečnostní záruky, aby se zabránilo dalšímu ruskému útoku.
Na Ukrajině je takový útok považován za téměř nevyhnutelný, pokud se země nepřipojí k NATO. Alespoň jedna verze Trumpova plánu požadovala, aby Ukrajině bylo zakázáno připojit se k alianci.
Před pondělními schůzkami, kdy čekali na podrobnosti nejnovějšího Trumpova plánu, evropští představitelé uvedli, že očekávají, že bude prosazovat silnější postoj k sankcím vůči Rusku, monitorování, aby Rusko neporušovalo podmínky příměří, a dlouhodobou vojenskou podporu. Ukrajina argumentuje, že vzhledem k Trumpovu kolísavému závazku vůči NATO a obecné orientaci na Moskvu může Rusko přimět k významným ústupkům pouze jednotná evropská fronta.
Původní verze plánu, kterou představil Witkoff, byla považována za příliš příznivou pro Moskvu. Ukrajinští a evropští diplomaté, kteří se setkali s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem v Ženevě, prosadili jménem Ukrajiny několik pozměňovacích návrhů. Není však jasné, jakou verzi plánu Witkoff a Kushner předložili při svém nedávném setkání s Putinem.
Jednání nabývají na intenzitě, i když Ukrajina prochází jedním z nejtěžších období čtyřleté invaze. Ruské síly postupují na východě a využívají nedostatek munice a bojovníků na ukrajinské straně. Moskva pokračuje v bombardování ukrajinské elektrické infrastruktury, což v zimě vyvolalo opakované výpadky proudu a rozsáhlé přerušení dodávek elektřiny.
O Umerovovi, který převzal vedení nedávných jednání, se také šíří zvěsti, že bude brzy zapleten do korupčního vyšetřování, které vedlo také k nedávné rezignaci ministrů spravedlnosti a energetiky. Do skandálu, v němž někteří z nejvyšších představitelů vlády profitovali z rozsáhlého systému provizí prostřednictvím energetických kontraktů, byl zapleten také Zelenského bývalý obchodní partner Timur Mindich.
Trump, který se již 11 měsíců snaží ukončit boje na Ukrajině, často zdá se viní Ukrajinu za tento konflikt. V únoru, po „dlouhém a velmi produktivním“ telefonátu s Putinem, Trump řekl, že Kyjev by měl být připraven vzdát se nároků na zpětné získání území okupovaného Ruskem. V dubnu řekl, že ukrajinský odpor proti trvalé ztrátě Krymu „značně ztěžuje urovnání této války“, a varoval, že Ukrajina riskuje ztrátu „celé země“.
Kreml uvedl, že udržuje otevřené kontakty s Bílým domem, ale nebyl informován o nejnovějších jednáních mezi americkými a ukrajinskými představiteli.
Mluvčí Putina Dmitrij Peskov v pondělí ocenil nedostatek veřejných detailů a uvedl, že upuštění Washingtonu od „megafonové diplomacie“ je pozitivním vývojem.
Trump nebyl v pondělí v Bílém domě přímo dotázán na Zelenského výroky, ale zopakoval své tvrzení, že kdyby byl v té době prezidentem, zabránil by ruské invazi. Trump trval na tom, že chce zabránit dalším úmrtím, což je podle Ukrajinců nejjednodušší dosáhnout tím, že Rusko zastaví válku a stáhne své jednotky.
