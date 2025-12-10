Ruská federace plánovala odpálit letadla, která měla letět z Evropy do Spojených států
10. 12. 2025
Síla výbušných zařízení v balíčcích byla dostatečná k tomu, aby zničila nákladní letadlo, pokud by explodovala za letu. Vyšetřování výbuchů v roce 2024 vedlo k síti sabotérů spojených s Ruskem. Bylo v nich nalezeno dalších 6 kg výbušnin.
Jde však jen o jednu epizodu širší tajné sabotážní kampaně, kterou evropské zpravodajské služby spojují s Moskvou. Během uplynulého roku bylo zabráněno pokusům o způsobení železničních nehod, žhářství nákupních center, vyřazení přehrad a otravy vody. Odborníci poznamenávají, že rozsah hrozby je srovnatelný s radikálním terorismem, který zůstává hlavním zaměřením evropské zpravodajské služby po mnoho let.
Podle zpravodajských služeb se Rusko snaží znovu umístit vycvičené agenty po masových vyhoštěních a také využívá internetově rekrutované aktéry – mladé lidi s povolením k pobytu v EU, motivované penězi, kteří nemají přímé vazby na Moskvu. Tento přístup umožňuje provádět útoky ve velkém rozsahu, i když snižuje kontrolu a přesnost operací.
Evropské zpravodajské služby zaznamenávají zpravodajskou činnost, včetně odstraňování mostů, železničních uzlů a pokusů o přemístění "neaktivních" sabotérů. Na základě těchto dat některé státy interpretují situaci jako krok směrem k "předválečné fázi" – kombinaci malých tajných útoků a odvážnějších akcí zaměřených na zastrašení a kontrolu zranitelností.
Důstojníci NATO a národní zpravodajské služby diskutují o tvrdších reakcích na tajné ruské aktivity, od zvýšených sankcí až po kybernetické operace. Země EU se však obávají eskalace. Současně podle odborníků Moskva využívá každou zjištěnou slabinu a zvyšuje tlak.
Analytici varují, že už to nejsou skryté malicherné provokace, ale forma války proti Evropě.
Zdroj v angličtině: ZDE
