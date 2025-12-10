Putinovi staví elitní sídlo, aby mohl žít v Severní Koreji
10. 12. 2025
Analýza satelitních snímků provedená NK News ukazuje, že zařízení jsou připravována k přijetí vysoce postavených zahraničních představitelů v nadcházejících měsících. Současně se stavbou vil probíhají práce na nedalekém novém hřbitově a muzeu – na památku severokorejských vojáků, kteří padli ve válce proti Ukrajině.
Satelity ukazují velmi rychlý pokrok po zahájení projektu na konci října 2025, kdy se objevil velký pracovní tábor. Snímky z Planet Labs ukazují, že do poloviny listopadu byly základy tří nových vil plně připraveny a několik pater budov bylo již postaveno, stejně jako pomocné stavby. To naznačuje, že úřady KLDR považují projekt za prioritu.
Oficiálně Pchjongjang neoznámil nadcházející návštěvy zahraničních vůdců na setkání s Kim Čong-unem. Vladimir Putin je považován za pravděpodobného kandidáta na bydlení v novém sídle kvůli posilování vztahů mezi oběma zeměmi na pozadí války na Ukrajině, píše NK News. Jejich poslední osobní setkání se uskutečnilo v září 2025 v Pekingu na vojenské přehlídce.
Mezi dalšími možnými hosty paláce Kumsusan analytici uvádějí čínského vůdce Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ti nabídli, že přijedou do KLDR v říjnu projednat sankce – právě na začátku stavebních prací. Kim však na tento návrh veřejně nereagoval.
Sídla jsou srovnatelná se dvěma stávajícími rezidencemi postavenými v roce 2019 speciálně pro návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Stavba byla dokončena za pouhé čtyři měsíce – od položení základů až po plnou připravenost k životu. Minule rychlé tempo a rozsah prací naznačovaly, že rezidence byly také vytvořeny naléhavě – právě pro návštěvu čínského vůdce. Tento komplex budov byl poté využíván k přijetí vysoce postavených ruských představitelů v letech 2024–2025 – Sergeje Šojgua, Andreje Bělousova a Dmitrije Medveděva.
