Ředitelka Finanční správy opět o daních a proč si myslím, že by se boháči měli bát Putina
11. 12. 2025 / Boris Cvek
Ředitelka Finanční Simona Hornochová správy znovu řekla veřejně, tentokrát v DVTV, že pro bohaté je Česko daňový ráj. Už na jaře pro Seznam konstatovala:
„Obecně nastavené daní podle ní (BC: paní ředitelky) vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodej investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“ Nevím o tom, že by něco takového veřejně tlačily odbory nebo vzdělanci, levice, občanská společnost, Milion chvilek atd. Paní Hornochová je v tom s několika málo výjimkami prakticky sama.
Pokud je tomu ale tak, jak říká paní ředitelka, je to v době akutního ohrožení demokracie a bezpečnosti republiky sebevražda našeho státu. Potřebujeme právě v době ohrožení republiky obrovské výdaje na základní funkce státu, přitom z rozpočtu bylo vypuštěno pro bohaté už půl bilionu (to je více než dnes odhadované náklady na dva nové jaderné bloky) korun a bude to během pár let bilion – a chudí jsou zcela nesmyslně a neefektivně ždímáni. Tři prestižní instituce navrhly daňovou reformu, která by nízkopříjmovým (podle bankéřky Heleny Horské máme extrémně vysoké daňové zatížení nízkopříjmových) dala 40 miliard ročně, přičemž celková bilance pro státní rozpočet by byla plus 70 (sedmdesát) miliard ročně. Po tom dnes ale už neštěkne ani pes.
Bohatí lidé by měli přitom být vzdělaní a příčetní, mají v sázce mnoho, své majetky, svůj luxusní život. Když se rozdělí, budou stále žít naprosto luxusně. Samozřejmě podobně jako kdysi s Hitlerem se boháči mohou nějak domluvit i s Putinem, pokud sem jeho režim přijde. Ale budou vydáni napospas silovikům. Žádná policie nebo justice je neochrání, když nějaký vlivný primitiv ukáže na jejich majetek, dceru nebo je prostě bude chtít dát zavraždit nebo umučit jen z legrace. Otázka taky je, kam před Putinem vlastně bude možné ještě utéci.
