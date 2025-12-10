Maďarsko, Polsko, Rusko vs. Řecko, Británie a Švédsko, východ vs. západ
10. 12. 2025 / Boris Cvek
Pozn. JČ: Co je to za podivnou instituci, která Evropu rozděluje na západní a východní?
Právě jsem vyplňoval založení účtu ve vědeckém časopise Royal Society of Chemistry Advances. Když se mě ptali na část světa, odkud jsem, vyplnil jsem Western Europe, ale podle instrukcí jsem to neměl udělat. Příkladem Western Europe byly Řecko (!), Británie a Švédsko, příkladem Eastern Europe Maďarsko, Polsko, Rusko. Není to výmluvné?
A do toho jsem narazil na komentář Kateřiny Šafaříkové na Seznamu s názvem „Trump ostře vytáhl proti Evropě a Česku.“ Paní Šafaříková píše: „Americký prezident Donald Trump vyhlásil jako oficiální cíl svojí bezpečnostní doktríny slabou a rozdrobenou Evropu. Nic není v příkřejším rozporu s bytostnými zájmy českého státu než právě to.“
Jenže my jsme přece suverénní, máme své národní zájmy, všemu rozumíme nejlépe na světě, ne? Tady v Česku je přece široký politický konsensus, i mezi tzv. demokraty, že nic jako integraci nechceme a že na prvním místě jsou naše národní zájmy. Tedy Putinovy zájmy. Ano, toho si prakticky nikdo nevšímá, že nejvyšší národní zájem České republiky je integrace do západní Evropy. To je tabu. Že to nechce vidět Babiš, krajní pravice, to chápu, ale že na to už dávno rezignovali i tzv. demokraté, to je opravdu zvláštní. Ačkoli samozřejmě verbálně jde o ty největší bojovníky za demokracii a proti Putinovi.
Otázka je, co si nyní počít, aby Evropa nebyla slabá a rozdrobená. Zajímá to někoho? Jak čelit Orbánovi a jeho patriotům, jak zabránit tomu, aby Německo nespadlo do náruče AfD? Za deset dvacet let můžeme mít v Evropě fašistické režimy válčící mezi sebou. Trump je v tomto mnoho kroků před všemi, kdo si tohle nepřejí. Jakou odpověď máme?
