Gaza se připravuje na bouři Byron, stovky tisíc lidí jsou v provizorních stanech

10. 12. 2025

Podle palestinského meteorologického úřadu se s příchodem bouře Byron očekávají od dnešního dne do pátečního večera v celé Palestině, včetně válkou zpustošené Gazy, přívalové deště, silný vítr a kroupy.

Úřad vlády Gazy pro styk s médii varoval, že ohroženy jsou stovky tisíc lidí žijících v provizorních stanech po celé enklávě.

Asi 850 000 vysídlených Palestinců čelí nejvyššímu riziku povodní v Gaze: OCHA

Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) čelí téměř 850 000 lidí, kteří jsou v současné době ubytováni v 761 vysídleneckých táborech v pásmu Gazy, nejvyššímu riziku povodní v tomto týdnu.

V aktualizaci OCHA uvedla, že mezi 7. a 8. prosincem zaznamenala více než 3 500 přesunů vysídlených osob, pravděpodobně v očekávání silných bouřek, které podle předpovědi mají od dnešního dne zasáhnout Palestinu.

Podle úřadu byly povodně zaznamenány již dříve ve více než 200 nejrizikovějších lokalitách, které postihly více než 140 000 lidí.

Předchozí bouře kontaminovaly místa vysídlení odpadními vodami a pevným odpadem, smetly stany rodin a donutily je opustit provizorní přístřeší.

 

Palestinu do pátku zasáhnou bleskové povodně, kroupy a nárazový vítr

Palestinská meteorologická služba varovala, že od dnešního dne zasáhnou Palestinu tři dny chladných bouřek, které přinesou bleskové povodně, silný vítr a dokonce i kroupy.

Nárazy větru dosáhnou rychlosti asi 50 km/h  a budou doprovázeny poklesem teplot a intenzivními dešti ve většině země – včetně občasného ledového krupobití – přičemž tyto podmínky budou pokračovat i přes noc, uvedla služba.

Nízkotlaková oblast by měla podle předpovědi zítra „prohloubit svůj dopad“, dodala služba. Teploty opět poklesnou a přinesou novou vlnu bouřlivého počasí.

Ačkoli se teploty do pátku mírně zvýší, systém by se neměl začít zmírňovat až do víkendu, kdy bude počasí i nadále chladné a převážně oblačné.

Úřady v Gaze varují před dopadem bouře Byron na vysídlené osoby

V příštích 48 hodinách by mohla nová katastrofa ohrozit stovky tisíc vysídlených Palestinců v pásmu Gazy, protože bouře Byron postupuje s intenzivními dešti a větry, varovala vládní mediální kancelář enklávy.

Bouře představuje reálné nebezpečí, uvedlo úřady ve svém prohlášení a poukázalo na to, že nespočet Palestinců již více než rok žije v zchátralých stanech, aniž by bylo vidět konec jejich tíživé situace.

„Pásmo Gazy čelí závažným dopadům počasí, které by mohly způsobit rozsáhlé škody desítkám tisíc rodin žijících ve stanech a provizorních přístřešcích, které neposkytují žádnou ochranu před zimním chladem nebo surovostí bouří,“ uvedlo úřady a označilo situaci za „opakující se tragický scénář“.

„Zdůrazňujeme, že tato povětrnostní situace zhoršuje humanitární katastrofu způsobenou genocidní válkou a nespravedlivou blokádou uvalenou na náš palestinský lid.“

 

Hamas vyzývá k většímu mezinárodnímu tlaku na Izrael, aby přestal porušovat příměří a přistoupil k druhé fázi dohody. Palestinská skupina uvádí, že je ochotna „zmrazit“ své zbraně, aby bylo možné pokročit v příměří, zatímco regionální zainteresované strany volají po nasazení mezinárodních stabilizačních sil v enklávě.

Bouře Byron pravděpodobně přinese silné srážky do Gazy, kde většina rodin postižených válkou zůstává i přes příměří bez adekvátního přístřeší a základních potřeb.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku příměří 10. října izraelskou armádou zabito nejméně 337 Palestinců.

Izraelské vojenské razie a útoky násilných osadníků pokračují na okupovaném Západním břehu, kde k některým z posledních vpádů došlo v okupovaném východním Jeruzalémě, Betlémě a Tulkaremu.

Zdroj v angličtině ZDE

