Gaza se připravuje na bouři Byron, stovky tisíc lidí jsou v provizorních stanech
10. 12. 2025
Asi 850 000 vysídlených Palestinců čelí nejvyššímu riziku povodní v Gaze: OCHA
Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) čelí téměř 850 000 lidí, kteří jsou v současné době ubytováni v 761 vysídleneckých táborech v pásmu Gazy, nejvyššímu riziku povodní v tomto týdnu.
V aktualizaci OCHA uvedla, že mezi 7. a 8. prosincem zaznamenala více než 3 500 přesunů vysídlených osob, pravděpodobně v očekávání silných bouřek, které podle předpovědi mají od dnešního dne zasáhnout Palestinu.
Podle úřadu byly povodně zaznamenány již dříve ve více než 200 nejrizikovějších lokalitách, které postihly více než 140 000 lidí.
Palestinu do pátku zasáhnou bleskové povodně, kroupy a nárazový vítr
Palestinská meteorologická služba varovala, že od dnešního dne zasáhnou Palestinu tři dny chladných bouřek, které přinesou bleskové povodně, silný vítr a dokonce i kroupy.
Nárazy větru dosáhnou rychlosti asi 50 km/h a budou doprovázeny poklesem teplot a intenzivními dešti ve většině země – včetně občasného ledového krupobití – přičemž tyto podmínky budou pokračovat i přes noc, uvedla služba.
Nízkotlaková oblast by měla podle předpovědi zítra „prohloubit svůj dopad“, dodala služba. Teploty opět poklesnou a přinesou novou vlnu bouřlivého počasí.
Ačkoli se teploty do pátku mírně zvýší, systém by se neměl začít zmírňovat až do víkendu, kdy bude počasí i nadále chladné a převážně oblačné.
Úřady v Gaze varují před dopadem bouře Byron na vysídlené osoby
V příštích 48 hodinách by mohla nová katastrofa ohrozit stovky tisíc vysídlených Palestinců v pásmu Gazy, protože bouře Byron postupuje s intenzivními dešti a větry, varovala vládní mediální kancelář enklávy.
Bouře představuje reálné nebezpečí, uvedlo úřady ve svém prohlášení a poukázalo na to, že nespočet Palestinců již více než rok žije v zchátralých stanech, aniž by bylo vidět konec jejich tíživé situace.
„Pásmo Gazy čelí závažným dopadům počasí, které by mohly způsobit rozsáhlé škody desítkám tisíc rodin žijících ve stanech a provizorních přístřešcích, které neposkytují žádnou ochranu před zimním chladem nebo surovostí bouří,“ uvedlo úřady a označilo situaci za „opakující se tragický scénář“.
„Zdůrazňujeme, že tato povětrnostní situace zhoršuje humanitární katastrofu způsobenou genocidní válkou a nespravedlivou blokádou uvalenou na náš palestinský lid.“
