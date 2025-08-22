Prohlášení iniciativy SOS SOCDEM
Milé přítelkyně, přátelé, bývalé členky a členové, podporovatelé, všichni, kterým záleží na budoucnosti levicové politiky.
S rostoucím znepokojením sledujeme směřování vedení SOCDEM. Spojení s hnutím Stačilo vnímáme jako zásadní odklon od hodnot sociální demokracie prosazované téměř 150 let: solidarity, demokracie a svobody.
Hodnoty které Sociální demokracie vždy hájila nejsou jenom sociálně-ekonomické principy, ale principy svobody, demokracie a občanské společnosti. To vše je dnes opět v ohrožení a nechceme si namlouvat, že historie se nemůže opakovat. Dnešní výročí okupace 1968 připomíná také marnou snahu o obnovení sociální demokracie v pražském jaru. Sovětské tanky se podobají těm ruským a představitelé některých politických stran už zase píší zvací dopisy. A s jednou z takových stran jde dnešní sociální demokracie společně do voleb.
Iniciativa SOS SOCDEM – tedy: Svoboda, Odpovědnost, Solidarita – je alternativou současného směru vedení Soc Dem, je hlasem tradiční Sociální demokracie,
vždyť:
Svoboda vytváří
prostor pro rozhodování, dialog a vzájemný respekt. Bez svobody není
demokracie, ani ta sociální. Bez fungování demokratických institucí se
svět změní v džungli, kde vládnou jen ti silní.
Odpovědnost podmiňuje naše rozhodování, rozumné jednání zajišťuje budoucnost i možnost pochopení druhých. Kde není progresivní zdanění spojeno s odpovědným hospodařením, je ohrožena důvěra mezi lidmi, i vůči státu. Kde se nemyslí na naši planetu, zrazují se nadcházející generace.
Solidarita je základem skutečné levice – v sociální oblasti, školství, zdravotnictví, mezi pohlavími, generacemi i národy. Závist nesmí být politickou motivací, solidarita umožňuje rozvinout lidský potenciál všech. Nízké zdanění práce, vyšší zdanění obřích majetků a kapitálu je perspektivou spravedlivé společnosti.
Naše cíle:
zachovat samostatnou a důvěryhodnou sociálně demokratickou politiku
aktivizovat členy a sympatizanty k zapojení
po volbách vyvolat mimořádný sjezd
-
vytvořit prostředí pro růst nových sociálně demokratických talentů a stranu otevřít světu
Vyzýváme
všechny relevantní orgány strany, místní organizace, okresní a krajská
předsednictva k přijetí usnesení o konání mimořádného sjezdu.
Věříte
v sociální demokracii? Připojte se, sledujte nás, sdílejte výzvu,
napište nám. Budoucnost strany je i ve vašich rukou. Historie se nemusí
opakovat.
Za Iniciativu SOS SOCDEM
Petr Malach - zástupce Iniciativy za Moravu
Jaroslav Čech - zástupce Iniciativy za Čechy
Zdeněk Ryšavý - zástupce Iniciativy za exčleny a nečleny
Jan Jukl - tajemník Iniciativy
