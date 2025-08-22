Prohlášení iniciativy SOS SOCDEM

22. 8. 2025

čas čtení 2 minuty

Milé přítelkyně, přátelé,  bývalé členky a členové, podporovatelé, všichni, kterým záleží na budoucnosti levicové politiky.

S rostoucím znepokojením sledujeme směřování vedení SOCDEM. Spojení s hnutím Stačilo vnímáme jako zásadní  odklon od hodnot sociální demokracie prosazované téměř 150 let: solidarity, demokracie a svobody.

Hodnoty které Sociální demokracie vždy hájila nejsou jenom sociálně-ekonomické principy, ale principy  svobody, demokracie a občanské společnosti. To vše je dnes opět v ohrožení a nechceme si namlouvat, že historie se nemůže opakovat. Dnešní výročí okupace 1968 připomíná také marnou snahu o obnovení sociální demokracie v pražském jaru. Sovětské tanky se podobají těm ruským a představitelé některých politických stran už zase píší zvací dopisy. A s jednou z takových stran jde dnešní sociální demokracie společně do voleb.

Iniciativa SOS SOCDEM – tedy: Svoboda, Odpovědnost, Solidarita – je alternativou  současného směru  vedení Soc Dem, je hlasem tradiční Sociální demokracie, 

vždyť:

Svoboda vytváří prostor pro rozhodování, dialog a vzájemný respekt. Bez svobody není demokracie, ani ta sociální. Bez fungování demokratických institucí se svět změní v džungli, kde vládnou jen ti silní.

Odpovědnost podmiňuje naše rozhodování, rozumné jednání zajišťuje budoucnost i možnost pochopení druhých. Kde není progresivní zdanění spojeno s odpovědným hospodařením, je ohrožena důvěra mezi lidmi, i vůči státu. Kde se nemyslí na naši planetu, zrazují se nadcházející generace.

Solidarita je základem skutečné levice – v sociální oblasti, školství, zdravotnictví, mezi pohlavími, generacemi i národy. Závist nesmí být politickou motivací, solidarita umožňuje rozvinout lidský potenciál všech. Nízké zdanění práce, vyšší zdanění obřích majetků a kapitálu je perspektivou spravedlivé společnosti.


Naše cíle: 

  • zachovat samostatnou a důvěryhodnou sociálně demokratickou politiku

  • aktivizovat členy a sympatizanty k zapojení

  • po volbách vyvolat mimořádný sjezd

  • vytvořit prostředí pro růst nových sociálně demokratických talentů a stranu otevřít světu 


Vyzýváme všechny relevantní orgány strany, místní organizace, okresní a krajská předsednictva k přijetí usnesení o konání mimořádného sjezdu.

Věříte v sociální demokracii? Připojte se, sledujte nás, sdílejte výzvu, napište nám. Budoucnost strany je i ve vašich rukou. Historie se nemusí opakovat.


Za Iniciativu SOS SOCDEM

Petr Malach - zástupce Iniciativy za Moravu

Jaroslav Čech - zástupce Iniciativy za Čechy

Zdeněk Ryšavý - zástupce Iniciativy za exčleny a nečleny

Jan Jukl - tajemník Iniciativy

0
Vytisknout
230

Diskuse

Obsah vydání | 22. 8. 2025