Lavrov žádá účast Ruska a Číny na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu
22. 8. 2025
Rusko nepřijme bezpečnostní záruky pro Ukrajinu vzniklé bez účasti Moskvy, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jiné přístupy nazval "cestou do nikam".
"Nemůžeme souhlasit s tím, že se nyní navrhuje řešit bezpečnostní problémy bez Ruské federace. To nebude fungovat... Jsem si jistý, že Západ, především Spojené státy, si jsou dobře vědomy toho, že seriózní diskuse o bezpečnostních otázkách bez účasti Ruské federace je utopií," řekl Lavrov.
Moskva je podle něj pro to, aby "tyto záruky byly skutečně spolehlivé", a nejschůdnější možností bude ta, která je uvedena v návrhu istanbulských dohod na jaře 2022.
Pak, podle Lavrova, Ukrajina navrhla upevnit svůj neutrální, nezúčastněný a bezjaderný status a stálí členové Rady bezpečnosti OSN, včetně Ruska a Číny, se měli stát garanty její bezpečnosti. Zmíněno bylo také Německo a Turecko. Z Lavrovova pohledu to znamenalo, že "bezpečnost všech zainteresovaných stran bude zajištěna na stejném, rovném a nedělitelném základě", takže Rusko tento přístup podporovalo.
Podle istanbulských dokumentů bylo vše opačně. Deník The New York Times, který je obdržel, napsal, že otázka bezpečnostních záruk byla důvodem ukončení jednání na jaře 2022, protože Rusko požadovalo, aby pomoc Ukrajině v případě nové agrese byla poskytnuta pouze se souhlasem všech členů Rady bezpečnosti OSN. Tímto způsobem by Moskva mohla zablokovat jakékoli snahy o podporu napadené země.
Otázka bezpečnostních záruk pro Ukrajinu byla vznesena na setkání prezidentů Ruska a Spojených států, Vladimira Putina a Donalda Trumpa, na Aljašce 15. srpna, stejně jako během rozhovorů Donalda Trumpa s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským a evropskými spojenci. Podle zdroje Axios Putin přímo poukázal na Čínu jako na jednoho z klíčových potenciálních garantů. Trump na oplátku řekl, že Evropa převezme většinu břemene zajištění bezpečnosti a Spojené státy jim "pomohou".
Mezitím 10 zemí z "koalice ochotných" bránit Ukrajinu po skončení války již oznámilo připravenost vyslat své jednotky na její území. Mezi nimi jsou Velká Británie a Francie, které stojí v čele těchto snah.
Předtím zdroje řady západních médií uvedly, že Spojené státy vyloučily vstup Ukrajiny do NATO, ale nabídly, že jí poskytnou bezpečnostní záruky podobné článku 5 Charty Severoatlantické aliance, který uvádí, že útok na jednoho člena bloku je považován za útok na všechny.
