Channel 4 News: Umírají bombardováním i hladomorem. Osmiměsíční děti vypadají jako sedmdesátiletí starci
25. 8. 2025
čas čtení 8 minut
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 24. srpna 2025: Volání po jídle v Gaze, kde zoufalé obyvatelstvo čelí smrti z dvojího zla, bombardování a hladomoru. Dobrý večer. Dosavadní izraelské bombardování Gazy zabíjí více lidí než hladomor, z něhož je Izrael obviňován. Ale protože hrozí, že Gaza bude srovnána se zemí, boj o přežití je každým dnem stále nejistější. Na severu a východě města byly hlášeny neustálé výbuchy. Ministerstvo zdravotnictví řízené hnutím Hamás uvedlo, že od úsvitu v neděli byly zabity desítky lidí. V enklávě však není žádné bezpečné místo a i ti, kteří bombardování unikli, jsou ohroženi smrtí z nedostatku potravin.
„Viděli jsme devítiměsíční nebo roční dítě. Vypadalo jako starý muž, sedmdesátiletý nebo sedmdesátidvouletý.“
Izraelská letadla a tanky bombardují východní a severní předměstí Gazy a zvyšují tlak na téměř milion lidí, kteří tam stále žijí. Zdravotnické zdroje ministerstva zdravotnictví Hamásu uvádějí, že od úsvitu v neděli izraelské útoky zabily nejméně 34 Palestinců, včetně devíti lidí, kteří hledali humanitární pomoc. Zatímco rodiče bezmocně přihlížejí, jak jejich děti chřadnou, dalších osm lidí zemřelo kvůli hladomoru a podvýživě. Jonathan Rugman připravil reportáž:
Reportér: Nad městem Gaza svítá a neustále je slyšet zvuk izraelských průzkumných dronů, které hledají to, co Izraelci označují za poslední bašty Hamásu. 401. brigáda začala postupovat a vrací se do oblastí, které údajně dobyla při předchozích operacích. Izraelci však tvrdí, že postupuje i do oblastí, které dosud nebyly napadeny.
Izraelci však tvrdí, že postupuje i do oblastí, které dosud nebyly napadeny. Tanky, stíhačky a drony bombardují předměstí Gazy před významnějším postupem vojsk. Hrozí, že zničí vše, co zde zbylo, pokud Hamás po téměř 700 dnech zajetí nepropustí všechny rukojmí. Ačkoli Izrael chce, aby odešlo asi milion Palestinců, mnozí stále odmítají.
„Situace je taková, jak vidíte, jsme pod palbou. Neodejdeme. Zůstaneme jim na očích. Bůh dá, že tu zůstaneme.“
Tisíce lidí však začaly směřovat na jih, doslova s celým svým majetkem na zádech, do táborů, do kterých uprchly během předchozích ofenziv, a to bez příměří, které by jim usnadnilo cestu válečnou zónou. Pobřežní silnice je možná bezpečnější trasou, civilisté prchají v panice před stále častějšími výbuchy kolem sluncem zalitých pláží. Mezi tímto provozem se pravděpodobně skrývají bojovníci Hamásu, což jim potenciálně umožní bojovat další den a v případě úspěchu tak Izraelcům odepřít jednoznačné vítězství, které jejich vláda prohlašuje, že může dosáhnout.
Proto může být toto nasazení tanků částečně vnitropolitickým tahem Izraele, který se snaží přesvědčit zastánce tvrdé linie, aby neopustili vládní koalici a nezpůsobili tak její pád. Povoláním 60 000 záložníků se jejich celkový počet zvýší na 120 000. Operace v Gaze se odehrává proti vojenským doporučením, velitelé varují, že vyčerpá vojáky a ohrozí asi 20 živých rukojmí. Mohla by také dále ohrozit životy těchto Palestinců. Hladomor v Gaze je nejhorší právě zde, v Gaze a na sever od ní. Podle nejnovějších odhadů OSN hladoví více než půl milionu lidí.
„Přišli jsme do této charitativní kuchyně, protože se nerozdává žádná pomoc. Buď to, nebo ji nedostáváme. Lidé ji kradou a prodávají na trzích. Nemáme domov, jídlo ani příjem.“
Izrael označuje svou ofenzivu za postupnou, přesnou a cílenou, ale není dost přesná ani cílená na to, aby zabránila tomu, aby dnes ráno odvezli na pohřeb tohoto devítiletého chlapce. „Domy jsou pryč, všechno je pryč a teď je pryč i můj syn,“ říká jeho otec. Tito truchlící v Gaze možná v soukromí proklínají Hamás za to, že bojuje mezi nimi, ale na veřejnosti proklínají spíše Izrael, jehož pozemní ofenziva by měla začít v plném rozsahu za několik týdnů.
Moderátorka: Hovořila jsem s doktorem Ahmadem Al-Farahem, vedoucím pediatrie v nemocnici Nasser v Khan Yunis v jižní Gaze. Zeptala jsem se ho, zda má více pacientů zraněných při bombardování nebo trpících podvýživou.
"Viděli jsme mnoho případů těžkého, velmi těžkého hladovění. Viděli jsme devítiměsíční nebo roční dítě, které vypadalo jako starý muž, sedmdesátiletý nebo sedmdesátidvouletý. Ztratilo podkožní tkáň v oblasti lícních kostí a má vystouplé tváře. Vypadá jako muž ve věku 70 nebo 75 let. Tomuto stavu říkáme senilní fáze. Viděli jsme také vypadávání vlasů, alopecii, příznaky podvýživy, mnoho případů, které svědčí o vážném stavu hladomoru v Gaze. Víte, máme ambulantní kliniku pro těžkou akutní podvýživu. Tato klinika přijímá každý den 10 případů. Funguje dva dny v týdnu. V sobotu a ve čtvrtek. Minulou sobotu přijali 120 případů těžké akutní podvýživy. To je neuvěřitelné. Navštívil jsem tu kliniku a podpořil lékaře a sestry, kteří tam pracují. Byli úplně vyčerpaní. Byli šokováni počtem případů. Všichni žádají o výživu. Všichni se bojí o svého syna, svého chlapce nebo svou dívku. Hlad není jen bolest v žaludku dítěte. Je to bolest srdce, bolest srdce matky a otce. Je to velmi, velmi, velmi bolestivý pocit, když nemůžete svému dítěti nic nabídnout. A vidíte, jak hubne, ztrácí svaly, ztrácí tuk. Je to jen kostra pokrytá kůží a vy se díváte, jak odchází, a nemůžete mu nic nabídnout."
Obyvatelé města Gaza jsou vyzýváni, aby evakuovali, odešli a odešli na jih. Cítíte se v Khan Yunis v bezpečí, nebo není v celé pásmu Gazy opravdu žádné bezpečné místo?
"V Gaze není žádné bezpečné místo, dokonce ani v děloze, v lůně své matky, nejste v bezpečí. Máme doklady, že ženy v pokročilém stadiu těhotenství byly terčem útoků a zabity, a dokonce i jejich děti v děloze byly popraveny a zemřely. V Gaze tedy není žádné bezpečné místo, ale musíte si vybrat, jak zemřete."
Jaký dopad to má na vás a vaše zaměstnance?
"Nemáme možnost odejít a musíme pracovat v nemocnicích, protože je to naše povinnost. Dokonce i hranice jsou zcela uzavřené. Musím zůstat tady, protože jsem lékař a musím léčit pacienty. Kdybych odjel, kdo by léčil tyto pacienty, kdo by se staral o děti? Chci, aby celá moje rodina odešla, protože to není bezpečné, jak jste zmínila. A myslím si, že to bude trvat dlouho, stále déle a déle, protože druhá strana nemá v úmyslu to zastavit."
Pane doktore, moc děkuji za rozhovor.
Izrael také zasáhl několik míst v Jemenu leteckými údery, dva dny poté, co povstalci z hnutí Húsiů podporovaní Íránem vystřelili balistickou raketu na jeho území. V blízkosti prezidentského paláce v Saná byly slyšet hlasité výbuchy a byly hlášeny údery na raketové základny a důležité ropné a elektrárny. Húsijská média uvádějí, že nejméně dva lidé byli zabiti a 35 dalších bylo zraněno. Izrael a húsijští rebelové si již více než rok vyměňují údery a protiútoky v důsledku války v Gaze.
