Vyhořelí a radikalizovaní: Jak vyčerpání na pracovišti plodí extremistické myšlení
25. 8. 2025
Co tedy vede průměrného člověka k ospravedlňování extrémního násilí? Nedávno publikovaný výzkum v časopise Psychology of Violence hledá odpověď v jednom stále rozšířenějším jevu: vyhoření na pracovišti.
Mangioneho manifest uvádí "korupci a chamtivost" jako zdroj frustrace, což je pocit, který široce rezonuje uprostřed rostoucí nespokojenosti s moderním pracovním prostředím. Nedávný výzkum ukazuje, že s vyhořením jsou spojeny širší vzorce systémové frustrace a vnímané korupce.
Studie, která provedla denní průzkumy mezi více než 600 zaměstnanci, naznačuje, že vyhoření může v tichosti podněcovat znepokojivé postoje – konkrétně potenciální ospravedlnění násilného extremismu – vůči vnímanému zdroji jejich úzkosti.
Spojení od vyhoření k extremismu
Ve studii si zaměstnanci denně zaznamenávali své příznaky vyhoření, emocionální stavy a násilné extremistické postoje. Ve dnech, kdy se zaměstnanci cítili více vyhořelí, uváděli výrazně větší sympatie k extremistickým myšlenkám, jako je ospravedlňování násilí proti domnělým nespravedlnostem.
Každodenní dřina a vyhoření vyvolaly negativní pocity strachu, smutku, studu a viny. Aby zmírnili tyto negativní pocity – a znovu získali pocit smysluplnosti – někteří jedinci zřejmě považovali extremistické ideologie za přitažlivější.
Tento jev lze vysvětlit kombinovanou optikou tří zavedených psychologických teorií. První je obecná teorie napětí, která naznačuje, že každodenní frustrace vedou k násilnému extremismu prostřednictvím prožívání negativních emocí.
Druhou je existenciální model vyhoření, který spojuje vyhoření s neúspěšným existenciálním hledáním, kdy se vytrácí smysluplnost v práci.
Poslední je teorie hledání významnosti, která tvrdí, že když je smysl pro osobní důležitost narušen v každodenním životě lidí, mohou se lidé poohlédnout jinde, včetně radikálních přesvědčení, aby obnovili smysl.
Kombinace těchto myšlenek, zejména existenciálního modelu a modelu hledání významu, naznačuje, že vyhoření odráží neúspěšné hledání smyslu – takového, které může jednotlivce dohnat k násilnému extremismu jako prostředku obnovy. Obecná teorie deformace dále přispívá zdůrazněním emocionální cesty, která je součástí tohoto procesu.
Proč je vyhoření důležité
Studie nenaznačuje, že by se jedinci zažívající syndrom vyhoření nevyhnutelně zapojili do extremistického násilí. Spíše ukazuje, jak každodenní zkušenosti s vyhořením mohou nenápadně posunout jednotlivce směrem k násilným extremistickým postojům, a tím normalizovat akceptaci násilí.
Toto rozlišení je kriticky důležité a je zdůrazněno v modelu dvou pyramid, který rozlišuje mezi radikalizací názorů a radikalizací akcí. Zatímco vazba mezi těmito dvěma může být slabá, radikalizace názorů sama o sobě může představovat vážnou hrozbu pro demokracie a otevřené společnosti tím, že narušuje sociální soudržnost a podporuje polarizaci. Z tohoto důvodu si zaslouží cílené studium samo o sobě.
Vyhoření na pracovišti je dnes znepokojivě běžné a postihuje přibližně tři ze čtyř zaměstnanců. To znamená, že velká část pracovní síly zažívá emocionální vypětí, které je schopné podněcovat extremistické myšlenky.
Drtivá většina se sice nikdy neuchýlí k násilí, avšak společnost, která se stává stále tolerantnější k extremistickým postojům, riskuje normalizaci destruktivního chování a podkopává demokratických hodnot i soudržnosti na pracovišti. Navíc i když se do násilí nakonec zapojí jen malá menšina, důsledky mohou být stále hluboké.
Organizační podpora může pomoci
Zjištění také odhalují účinnou formu ochrany: vnímanou organizační podporu. Zaměstnanci, kteří měli pocit, že si jejich organizace skutečně váží jejich přínosu a starají se o jejich blaho, méně často tíhli k extremistickým ideologiím, a to i v případě, že měli příznaky vyhoření.
K tomu je však zásadní námitka: organizační podpora je nejúčinnější při zmírňování škodlivých účinků vyhoření dříve, než se projeví negativní emoce. Jakmile zaměstnanci překročí tento emocionální práh, další podpora sama o sobě má omezenou sílu zabránit eskalaci směrem k násilným extremistickým postojům.
Zaměstnavatelé proto drží klíč k řešení vyhoření dříve, než přeroste v něco vážnějšího. Organizace musí proaktivně investovat do prevence vyhoření, a to nejen jako zdravotní iniciativy, ale jako životně důležité strategie pro zachování stability, a to jak na pracovišti, tak ve společnosti obecně.
To znamená podporovat spravedlnost a transparentnost na pracovišti, zajistit, aby se zaměstnanci cítili uznáváni a oceňováni, školit manažery, aby identifikovali časné příznaky vyhoření a proaktivně reagovat, a vytvořit otevřené a bezpečné kanály pro zpětnou vazbu od zaměstnanců.
Obavy o spravedlnost nekončí u dveří kanceláře. Širší vnímání nespravedlnosti ve společnosti může také podněcovat sympatie k extremistům, zejména když jsou jednotlivci již duševně vyčerpaní. Například snaha prosadit trest smrti pro Mangioneho jako službu politické agendě prezidenta Trumpa může prohloubit vnímání systémové nespravedlnosti, což jen zhorší radikální názory.
Širší důsledky
Vyhoření je víc než jen vyčerpání na pracovišti nebo neangažovanost. Signalizuje hlubší a nebezpečnější existenciální zranitelnost. Pracoviště, které ignoruje vyhoření zaměstnanců, nepředstavuje riziko pouze nižší produktivity, ale vytváří živnou půdu pro ideologickou radikalizaci.
V době, kdy pracoviště i společnosti čelí vzestupu extremistických nálad, včetně podpory násilných činů rámcovaných jako odpor vůči chamtivosti korporací, je zásadní, abychom se naučili rozpoznávat základní psychologické spouštěče. Jedním z nich je vyhoření a zaměstnanci nepotřebují jen podporu, aby mohli lépe vykonávat svou práci – potřebují ji, aby si ve svém životě udrželi pocit smysluplnosti, stability a spojení.
Vyhořelá mysl bude hledat smysl všude, kde ho může nalézt. Pokud to pracoviště nedokáže nabídnout, jsou často připraveny zaplnit prázdnotu extremistické ideologie, což má důsledky, které sahají daleko za zdi kanceláří.
Zdroj v angličtině: ZDE
