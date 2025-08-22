Channel 4 News: Oficiálně potvrzený hladomor v Gaze - a proč to Izraelci nevnímají?
22. 8. 2025
"Je velmi problematické definovat Izrael jako demokracii."
Další šokující informace o hladomoru v Gaze, z dalších úhlů pohledu:
Reportér živě z Tel Avivu, pátek 22. srpna 2025, Channel 4 News, 19 hodin: Selhání lidstva, konstatuje OSN. V Gaze byl oficiálně vyhlášen hladomor. Svět to odsuzuje a Izrael popírá.
„Hladomor způsobený krutostí, ospravedlněný pomstou, umožněný lhostejností a udržovaný
spoluvinou.“
Dobrý večer z Tel Avivu, kde opět zaznívají letecké útoky. Zatím nevíme, o co se jedná, ale jakmile budeme mít nové informace, budeme vás informovat. Organizace spojených národů však dnes situaci označila za moment kolektivní hanby. V oblasti města Gaza byl vyhlášen hladomor, který podle mezinárodních expertů je zcela způsoben lidskou činností. V Izraeli není nedostatek potravin. Humanitární pomoc se hromadí a čeká na povolení k dovozu. V Gaze děti umírají hlady. Z celého světa se ozývá odsuzování, ale izraelská vláda tvrdí, že hladomor neexistuje, a trvá na tom, že má politiku prevence hladomoru. Zároveň Izrael stupňuje útoky na Gazu, kde lidé čelí každodenním bombardováním ze vzduchu, vojenské ofenzivě na zemi a vážnému nedostatku potravin, bez nichž nemohou přežít.
Podle bezpečnostních expertů OSN na potravinovou bezpečnost čelí v Gaze hladomoru, bídě a smrti více než půl milionu lidí. Varují, že situace se v příštích týdnech bude jen zhoršovat. Izraelský premiér zprávu odmítl jako naprostou lež, zatímco OSN požaduje okamžitý a neomezený přístup humanitární pomoci do Gazy, aby se zabránilo šíření katastrofálních podmínek po celém území. Upozorňuji, že moje reportáž obsahuje znepokojivé záběry a podrobnosti:
Mariam je ztělesněním hladomoru v Gaze. Je jí 9 let a váží pouhých 9 kilogramů. Její rodina je vysídlená a trpí hladem.
„Mariam začala vykazovat příznaky podvýživy, když jsme byli v Rafahu. Tehdy hlad nebyl tak silný jako teď. Kvůli extrémnímu hladu, kterému nyní čelíme, ještě více zhubla.“
V klinice pro podvyživené v Gaze měří vyhublost končetin. Dnes zde byla oficiálně překročena mezinárodně uznávaná hranice hladomoru. Jeden z pěti lidí trpí extrémním nedostatkem potravin, jedno ze tří dětí je akutně podvyživené a dva z 10 000 lidí umírají na nedostatek jídla.
Tom Fletcher, OSN: „Není pochyb o tom, že se jedná o nezvratný důkaz. Je to hladomor. Hladomor v Gaze. Je to hladomor, kterému jsme mohli zabránit, kdyby nám to bylo umožněno. Přesto se na hranicích hromadí potraviny kvůli systematickým překážkám ze strany Izraele. Je to hladomor jen pár set metrů od potravin v úrodné zemi. Je to hladomor, který nejprve zasáhne nejzranitelnější, každého z nich má jméno, každý má svůj příběh, který lidem bere důstojnost, než jim vezme život.“
Hladomor byl vyhlášen v guvernorátu Gaza, který zahrnuje město Gaza. Jen v této části Gazy čelí 280 000 lidí katastrofálnímu hladomoru, bídě a smrti. IPC se domnívá, že situace je ještě horší v severní Gaze, která je terčem intenzivních izraelských útoků, ale nemohla shromáždit potřebné údaje. Rovněž uvádí, že Deir al-Bara a Khan Yunis budou brzy také oficiálně v hladomoru, což se týká téměř celé Gazy.
V příštím roce podle něj bude trpět akutní podvýživou 132 000 dětí do 5 let, z toho více než 41 000 dětí bude v kritickém stavu s vysokým rizikem úmrtí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně tvrdí, že v Gaze není hlad ani hladomor, a jeho vláda dnes navzdory podrobné zprávě IPC založené na důkazech prohlásila, že hladomor není.
Od zahájení monitorování v roce 2004 byl hladomor vyhlášen pouze čtyřikrát. V Somálsku v roce 2011, v Jižním Súdánu v letech 2017 a 2020, v Súdánu v roce 2024 a nyní v oblasti města Gaza v roce 2025, což je poprvé, kdy byl hladomor vyhlášen mimo Afriku.
IPC ve svém odsuzujícím hodnocení uvádí, že tato katastrofa je zcela způsobena člověkem. Izrael kontroluje tok humanitární pomoci. A toto je výsledek. Včera v centrální Gaze došlo k boji o balíčky s humanitární pomocí. Podle OSN bylo při čekání na jídlo v místech spravovaných izraelskou organizací Gaza Humanitarian Foundation zabito více než 1 400 lidí. Izraelský ministr obrany dnes slíbil, že pokud Hamas nesouhlasí s podmínkami příměří, srovná město Gaza se zemí.
Útoky pokračovaly přes noc i během dne a obyvatelé tohoto provizorního tábora se probudili a zjistili, že někteří sousedé jsou mrtví a jiní byli vysídleni. Do nemocnice Al-Shifa byly přivezeny mrtvé těla, včetně těl dětí. Mnoho lidí se snaží uprchnout ze severu města Gaza a po několika dnech leteckých útoků a varování Izraele o evakuaci prchají z oblastí Abu Iskandar a Jabalia. A mezitím nad životy zdejších obyvatel visí hlad, který přináší další smrt.
Před několika minutami jsme zaslechli hlasité rány Iron Dome a možná jste za mnou viděli zachycené rakety. Snažíme se ověřit a získat více informací, ale izraelská armáda před minutou nebo dvěma na sociálních sítích uvedla, že po odpálení raket Húsiů z Jemenu zazněly sirény v několika oblastech Izraele.
Před chvílí jsem mluvil s mluvčí UNICEF Tess Ingram, která je momentálně v Al-Mawasi v Gaze. Zeptal jsem se jí, co tam osobně vidí.
"Posledních 48 hodin jsem strávila v centrech pro výživu podporovaných UNICEF a byla jsem šokována tím, co jsem viděla. Je to počtvrté, co jsem v Gaze od začátku konfliktu, a je to nejhorší, co jsem kdy viděla. Matky mě držely za ruku, plakaly a říkaly, že sledují, jak jejich děti umírají. Jeden otec mi opakoval, že je v šoku, protože jeho synovi právě diagnostikovali podvýživu a ztrácí zrak na pravé oko. Potkala jsem 14měsíční holčičku, která váží polovinu toho, co by měla v jejím věku. Váží pouhých 5 kilogramů."
A proto se očekává, že hladomor se rozšíří a postihne prakticky celou Gazu, protože se právě nacházíte v oblasti, která ještě nebyla oficiálně prohlášena za oblast postiženou hladomorem.
"To je pravda. Dnešní klasifikace se týkala města Gaza na severu. Léčebná zařízení, která jsem navštívil, se nacházela v Deir Al Balah, což je jedno z míst, kde podle odborníků dojde v příštích týdnech k rozšíření hladomoru, pokud se podmínky nezmění."
Většina světa dnes tuto situaci popisuje jako hladomor způsobený člověkem. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny této situace?
"Jedná se o uměle vyvolaný nedostatek. Objem přicházející pomoci je stále jen kapkou v moři. A my máme moře potřeb, takže potřebujeme mnohem víc. Vidímejen desítky nákladních vozů, když jich potřebujeme 500 až 600. Taková je realita. Tvrzení, že do pásma Gazy přichází pomoc v dostatečném množství, tedy nejsou pravdivá."
Kolik pomoci čeká na vstup do pásma Gazy, jen pár metrů od hranic?
"UNICEF má stovky nákladních vozů připravených k vjezdu do pásma Gazy, stejně jako jiné agentury OSN. Tyto nákladní vozy by měly být na vnitřní straně hraničního přechodu. Další problém spočívá v tom, že když jsou na vnitřní straně přechodu, často máme potíže s přístupem k nim, abychom je mohli převzít. Potřebujeme povolení, abychom tam mohli jet a náklad převzít. A to ne vždy dostaneme v takovém čase a v takovém množství, jaké vzhledem k současné krizi potřebujeme. Je to tedy dvojsečná zbraň. Je to jako hra s překážkami. Pokaždé, když uděláme krok vpřed, narazíme na další překážku. A jsou to životy dětí, které to nejvíce odnášejí."
Domníváte se, že tam dochází k militarizaci pomoci a že Izrael umisťuje pomoc na místa, kam chce obyvatelstvo přinutit přesídlit, aby dosáhl svých válečných cílů?
"Organizace spojených národů jasně prohlásila, že se nebudeme podílet na distribuci pomoci mimo místa, která nejsou pod kontrolou OSN a která jsou obklopena vojenským personálem. Výsledek tohoto systému je jasný. Je to nebezpečné. Řada dětí byla zabita nebo zraněna, když se snažily dostat se na tato místa, aby získaly základní věci potřebné k přežití. Takto by se pomoc doručovat neměla, a tak ji Organizace spojených národů nedoručuje."
Myslíte si, že dnešní vyhlášení hladomoru nějak ovlivní reakci Izraele a umožní průchod pomoci?
"Myslím, že to záleží na reakci mezinárodního společenství. Jedná se o pádný důkaz od skupiny světových odborníků, kteří jsou vysoce uznávaní a používají metodiku, kterou používají i v jiných kontextech po celém světě. Pro nás je to nezvratný důkaz hladomoru a doufám, že mezinárodní společenství a světoví lídři to budou brát stejně vážně, protože dosud jsme selhali vůči dětem v Gaze. Setkal jsem se s matkami, které mi řekly, že sledují, jak jejich děti umírají. Pokud tedy existuje okamžik, kdy je třeba jednat, je to právě teď."
Izraelská vláda již na vyhlášení hladomoru reagovala. Řekla, že žádný hladomor není. Co tedy dnes řeknete izraelské vládě?
"Hladomor je. Můžeme vést válku slov. A to už téměř dva roky. Vedle války na zemi se vede i informační válka. Doufám však, že vaši posluchači a další lidé vezmou svou odpovědnost jako svědci této situace vážně. Pro nás na místě a pro lidi, kterým pomáháme, je to jasné a jednoduché. Hladomor je."
Tess Ingram, moc děkujeme za rozhovor.
Abychom vám přiblížili rostoucí krizi, které čelí obyvatelé Gazy, dostali jsme záběry z jedné z nemocnic, která stále funguje v Gaze, kde personál novorozeneckého oddělení dělá vše, co je v jeho silách, aby v otřesných podmínkách léčil podvyživené děti. Upozorňujeme, že reportáž Zary Wasami obsahuje drastické záběry.
Novorozenec by měl být důvodem k oslavě. Ale v této nemocnici v Gaze není žádná radost. Nora je jen pár týdnů stará. Její babička ji přinesla do této nemocnice, protože Norina matka je příliš podvyživená, aby mohla kojit své novorozené dítě, a příliš slabá, aby mohla sedět u jeho postýlky.
OSN varuje, že nedostatek kojenecké výživy a potravin přivede další děti k hladovění. Příbuzní v této nemocnici vědí, že pokud jejich matky nemají co jíst, nemají co jíst ani jejich děti. V Gaze, kde se nachází nemocnice Patient's Friends Benevolent Society Hospital, byl vyhlášen hladomor. Za poslední dva roky byl zdravotnický systém v Gaze zničen izraelskými bombardováními a nemocnice Benevolent nebyla ušetřena. Operační sály, kyslíkové stanice a elektrické rozvody byly opakovaně poškozeny. Omezení pomoci ze strany Izraele také vedlo k vážnému nedostatku speciálního mléka a zdravotnického materiálu. Lékaři v nemocnici Benevolent říkají, že děti umírají na podvýživu. Jenna Ayad je 8 let stará. Je vážně podvyživená. Personál říká, že musí být evakuována, aby mohla být urgentně ošetřena. Její roční sestra Zuri zemřela v této nemocnici na hlad. Její matka říká: „Nemůžu se smířit s tím, že ztratím druhou dceru.“ Izraelské úřady tvrdí, že pomoc neomezují. Ale každé desáté dítě v Gaze trpí podvýživou. Pracovníci humanitární organizace Save the Children říkají, že některé matky v severní Gaze neměly vůbec žádný přístup k jídlu.
Byly zoufalé. Zoufalé a nelidské kroky, které podnikaly, aby nakrmily své děti, protože neměly přístup k pomoci. Jedna matka mi vyprávěla, jak krmila své děti zvířecím krmivem, ze kterého se snažila udělat nějaké těsto, aby mohla upéct chléb, který nakrájela na kousky a nakrmila své čtyři děti.
Kdyby tyto děti vyrůstaly jinde, smály by se a hrály si s kamarády. Místo toho však bojují o každý nádech.
Reportér: Mluvil jsem s Gideonem Levym, komentátorem izraelského deníku Haaretz. Zeptal jsem se ho, jak Izraelci reagují na bezprecedentní zprávu OSN potvrzující hladomor v Gaze.
"Jak si dokážete představit, pane, nejprve se o tom téměř nemluvilo. Problém izraelských médií v těchto dnech, od začátku války, není v jejich politických názorech nebo postojích. Je to jejich profesionální závazek. Neinformují o Gaze a neinformují o zprávách, jako je tato. Je ještě příliš brzy na to, abychom to mohli posoudit. A pokud budete sledovat izraelská média, většinu z nich, mainstreamová média, sotva se dozvíte, že v Gaze panuje hladomor. Sotva se dozvíte, že bylo zabito 20 000 dětí. Sotva uvidíte ty scény."
Ví izraelská veřejnost, že v Gaze už týdny a měsíce panuje hladomor a že umírají děti?
"Většina Izraelců žije v popření a popírá to. Vidím, že i když jim ukážu záběry, první reakce některých mých přátel bude: „Ach, to je umělá inteligence. Ach, to je podvrh. Ach, to je z Afghánistánu. To je ze Súdánu. To není z Gazy.“ Reakce je popírat, jak jen to jde."
Je tedy tento moment tím, kdy by se to mohlo změnit? Protože se jedná o mezinárodně uznávaný orgán. Je to světová organizace, která monitoruje hladomor.
"Okamžitě to bude označeno jako podvod. A vláda to již označila za antisemitské, antisemitské organizace, které šíří lži a propagandu proti Izraeli."
Proč si myslíte, že lidé zde věří premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který tvrdí, že v Gaze není hladomor, zatímco ostatní svět tvrdí opak?
"Je velmi těžké přiznat, že vaše vláda, váš stát, vaše armáda páchá genocidu. Je to velmi těžké přijmout. Synové vašich přátel a přátelé vašich synů páchají tyto zločiny proti lidskosti v Gaze. Je velmi těžké s tím žít. Co s tím uděláte? Je to váš stát a je to demokracie. Není to jako tyranie, kde rozhoduje tyran. Všichni jsme partnery v tomto projektu."
To není názor všech v Izraeli, že? Jsou lidé, kteří se ozývají. Jsou lidé, kteří protestují.
"Poslechněte si protesty, já je velmi oceňuji, stejně jako protestující. Mluví o dvou věcech. O propuštění rukojmí, o jejich návratu domů, což je samozřejmě svatá mise, a o odstranění Netanjahua, což je také velmi důležité. O genocidě, o hladomoru v Gaze se dozvíte velmi málo. Ne že byste o tom neslyšeli vůbec, ale jen okrajově."
Jestliže mezinárodní organizace říkají, že tam je hladomor, jestliže viní Izrael z genocidy? Jestliže je Benjamin Netanjahu obžalován Mezinárodním trestním soudem a přesto to Izraelci ignorují, co změní názor lidí?
"Stále existuje naděje, že se nahromadí účinky, které povedou k fázi, kdy popírání nebude relevantní, bude nemožné. A skutečným zázrakem by samozřejmě byl telefonát Donalda Trumpa, který by zastavil válku. Pokud to udělá, během několika hodin válka skončí."
To je tedy dost pesimistický odhad. Mám pocit, že si nemyslíte, že se v izraelském veřejném mínění v dohledné době něco dramaticky změní.
"Navíc si myslím, že škody z posledních dvou let, alespoň jejich část, jsou nevratné. Izraelská společnost je po těchto dvou letech jiná, a to ne k lepšímu. A nejsem si jistý, že se všechny tyto rány brzy zahojí."
Izrael je stále demokracií a vy si volíte svou vlastní vládu, a toto je vláda, kterou si izraelský lid zvolil.
"Jihoafrická republika byla také demokracií pro své bílé občany. Izrael je demokracií pro své židovské občany. Pod izraelskou vládou žije 7 milionů Palestinců, kteří nemají žádná práva nebo mají práva pouze částečná. Je velmi problematické definovat Izrael jako demokracii."
