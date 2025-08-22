Všechny zraky se upírají na Gazu, zatímco zde Izrael stupňuje etnickou čistku
„Jasný cíl přeměnit největší palestinské město v pustinu není nic jiného než genocida, nemá to nic společného s rukojmími ani Hamásem,“ prohlásil jeden z kritických hlasů.
Operace Gideonovy vozy 2 – izraelský plán na dobytí, okupaci a etnickou čistku v Gaze – se ve čtvrtek zintenzivnila, když premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že izraelské síly převezmou kontrolu nad celým pásmem, i když Hamás souhlasil s příměřím. Jeden z krajně pravicových ministrů Netanjahuovy vlády slíbil pokračovat v genocidní válce i za cenu životů rukojmích, připomíná na webu Common Dreams Brett Wilkins.
„Zahájili jsme počáteční fázi ofenzívy na město Gaza a již nyní [izraelské] síly drží pozice na okraji tohoto města,“ řekl novinářům mluvčí izraelských obranných sil (IDF) Effie Defrin. „Zintenzivníme údery na Hamás ve městě Gaza."
Defrin dodal, že IDF varuje obyvatele, aby se evakuovali, aby se minimalizovaly škody na civilním obyvatelstvu. Kritici však tvrdí, že evakuace je eufemismus pro etnické čistky, což je deklarovaný cíl izraelských představitelů, včetně ministra financí Becalela Smotriče, který řekl na začátku tohoto měsíce: „Dobýváme, čistíme a zůstaneme v Gaze, dokud nebude Hamás zničen. Mezitím zničíme vše, co ještě zbývá.“
Server Arutz Sheva informoval, že operace Gideon's Chariots 2, jejímž konečným cílem je nucený přesun většiny obyvatel Gazy do koncentračních táborů, aby se uvolnilo místo pro možnou židovskou rekolonizaci pásma, se zúčastní pět divizí IDF, z toho dvě záložní. Zpravodajský server uvedl, že IDF vydá nové nouzové povolávací rozkazy pro 60 000 záložníků, kteří posílí 70 000 již aktivovaných vojáků.
Plukovník IDF (v záloze) Marco Moreno ve čtvrtek uvedl, že jediným způsobem, jak dosáhnout bezpečnosti, je „dobrovolná migrace“ všech obyvatel Gazy – což je další eufemismus pro etnické čistky, vzhledem k neochotě Palestinců dobrovolně opustit svou vlast.
„I kdyby se Hamás odzbrojil, vztyčil bílou vlajku a zmizel, netrvalo by dlouho a v Gaze by vznikla nová organizace se stejným cílem zničit stát Izrael,“ řekl Moreno v televizním rozhovoru. „Jediným způsobem, jak zajistit skutečnou bezpečnost, je dobrovolná migrace všech obyvatel Gazy.“
Izraelská ministryně pro osídlení Orit Strooková, členka krajně pravicové Strany náboženského sionismu, řekla ve středu rozhlasové stanici Kol BaRama, že je pro pokračování války, „i když je jasné, že Hamás popraví rukojmí“, z nichž 20 zůstává i nadále v zajetí.
„Samozřejmě nejsem jediná, kdo bude hlasovat pro pokračování války na úkor životů rukojmích,“ dodala Strooková, která je známá svou extrémní podporou nelegální izraelské kolonizace Palestiny a údajným natáčením sexuálního zneužívání své dcery a svého manžela pro pornografická videa.
Hamás odsoudil izraelskou operaci v prohlášení, v němž obvinil Netanjahuovu vládu z „pokračování brutální války proti nevinným civilistům, eskalace zločinných operací v Gaze s cílem zničit město a vysídlit jeho obyvatele, což je zločin proti lidskosti“.
Úřad OSN pro lidská práva ve středu uvedl, že „ohlášené rozhodnutí Izraele převzít plnou kontrolu nad městem Gaza a násilně vysídlit jeho obyvatelstvo povede k masovému zabíjení civilistů a zničení infrastruktury nezbytné pro přežití obyvatelstva“.
Mezitím americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee sdělil, že prezident Donald Trump, který prohlásil, že chce vyprázdnit Gazu od Palestinců a přeměnit pásmo na „riviéru Blízkého východu“, plně podporuje izraelskou kampaň.
Izrael čelí žalobě za genocidu u Mezinárodního soudního dvora, zatímco Netanjahu a bývalý izraelský ministr obrany Joav Gallant jsou hledáni Mezinárodním trestním soudem za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze, včetně vražd a nuceného vyhladovění.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že izraelské síly ve čtvrtek zabily nejméně 50 Palestinců, včetně devíti lidí hledajících pomoc a pěti členů rodiny, kteří byli zabiti při útoku dronů v Khan Younis. Při dvou masakrech ve čtvrti Sabra v Gaze zahynulo čtyři a osm lidí, zatímco při samostatném útoku na rodinný dům v oblasti al-Shanti byli zabiti čtyři lidé.
Další dva Palestinci údajně zemřeli hlady v Gaze, kde nejméně 271 lidí, včetně 112 dětí, zemřelo na podvýživu způsobenou úplnou blokádou Izraele.
Jak ve čtvrtek informoval server Common Dreams, společné vyšetřování izraelského novináře a filmaře Yuvala Abrahama z +972 Magazine a Local Call a seniorní korespondentky pro mezinárodní záležitosti deníku Guardian Emmy Graham-Harrison odhalilo, že navzdory izraelským tvrzením o historicky nízkém poměru zabitých civilistů k bojovníkům v Gaze bylo mezi říjnem 2023 a květnem 2024 v pásmu zabito 5 z 6 Palestinců, kteří nebyli bojovníky.
