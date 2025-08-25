Venezuela: Maduro vyhlásil mobilizaci
25. 8. 2025
Maduro, který je také vrchním velitelem ozbrojených sil, o víkendu oznámil odvod do národní domobrany a mobilizaci pro "všechny záložníky a všechny, kteří se chtějí naverbovat" do obranných sil. "Jako vrchní velitel jsem považoval za nezbytné a aktuální, abychom tuto sobotu a neděli uspořádali velký den náboru a odvodu všech milicí země, všech záložníků země a všech občanů, kteří si přejí vystoupit a říci imperialismu: dost bylo těchto hrozeb! Venezuela odmítá vaše hrozby, protože chce mír, a bude mír!"
Odvody budou probíhat ve vojenských jednotkách a kasárnách, na náměstích po celé zemi a také na téměř 16 tisících základnách Lidových složek integrované obrany. Na začátku týdne vyslaly Spojené státy k pobřeží Venezuely tři torpédoborce s řízenými střelami, 4 000 námořníků a námořní pěchoty, průzkumné letadlo a útočnou ponorku. Trump se rozhodl použít flotilu k boji proti latinskoamerickým drogovým kartelům, které jsou ve Spojených státech považovány za globální teroristické organizace.
Maduro jim podle americké administrativy pomáhá. Využívá "zahraniční teroristické organizace", aby zajistila dodávky smrtících drog do Spojených států, včetně kokainu a fentanylu, uvedla ministryně spravedlnosti Pam Bondi. V červenci Trumpova administrativa oznámila sankce proti drogovým kartelům a Madurově vládě. Washington také neuznává jeho dvě "vítězství" v prezidentských volbách.
Zdroj ve španělštině: ZDE
Diskuse