Trump není idiot, idioti jsme my
26. 8. 2025 / Boris Cvek
Je Trump idiot, je dementní, hloupý? Já bych si tyto charakteristiky spojoval s někým, komu se v náročných úkolech nemůže dařit. Trump se jistě často projevuje jako hňup, mnoho věcí nechápe, ale spíše mu to pomáhá, než škodí.
Vyhrál volby, je prezidentem USA, kontroluje politickou stranu, které se tradičně říká Grand Old Party a která dala světu prezidenty jako Lincoln, Eisenhower, Reagan. Trump má většinu v Kongresu, má na své straně Nejvyšší soud, pracuje velmi inteligentně a systematicky na puči, jezdí se mu klanět lídři evropských velmocí, prezident Ukrajiny mu děkuje a děkuje, média skočí po každém nesmyslu, který řekne. Může stále dokola odmítat výsledek voleb 2020 a mluvit o pokusu o puč z 6. ledna 2021 jako o Dni lásky. Ne že mu to prochází, to je slabé slovo, on triumfuje. Může označit Ukrajinu za viníka války, může prohlásit, že jen jen na Zelenském, zda válka skončí hned. A Zelenskyj mu poděkuje.
Trumpův viceprezident může v pohodě tvrdit, že Rusko udělalo ústupek, když se vzdalo plánu na svržení ukrajinské demokracie. Je to lež? Nevadí! Je mluvit v takové souvislosti o ústupku odporné a nepřijatelné? Nevadí! Trump a Vance mohou říci cokoli a daří se jim. Média se jim sama omotají kolem prstu a veřejný prostor je jejich. Jsou v něm prakticky sami, žádná skutečná alternativa. Válka na Ukrajině stále trvá? Nevadí! Oni to opravdu umí. Ne ukončit válku, to ostatně zjevně Trump ani Vance nechce – tedy pokud by nešlo o kapitulaci Ukrajiny, to je jeho skutečným cílem – ale rozložit veřejný prostor, smysl pro realitu, demokracii.
V Evropě má Trump Maďarsko a Slovensko, Polsko a Rakousko vrávorají nad jeho náručí, možná tam brzy spadne i Česko a Německo. Nejsou idioti spíše ti, kteří by ho měli politicky porazit a vrátit demokracii šanci na přežití? Jim se přece nedaří, jejich výsledky jsou zoufalé. Není idiot ten, který pořád dokola opakuje stejnou chybu, zavírá oči před realitou, odmítá chápat, co se děje – a podle toho vypadají jeho výsledky?
