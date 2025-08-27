Čína popřela plány vyslání mírových sil na Ukrajinu
27. 8. 2025
Komentoval tak vydání deníku Die Welt, který s odvoláním na zástupce zemí EU již dříve uvedl, že Peking vyjádřil připravenost rozmístit na Ukrajině vojenský kontingent v rámci budoucích bezpečnostních záruk. "Tato informace není pravdivá. Postoj Číny k ukrajinské otázce je jasný a konzistentní," řekl Kuo Ťia-kchun.
Evropské země začaly aktivně diskutovat o možném nasazení vojenského personálu na Ukrajině na pozadí jednání o ukončení války. Takové opatření je považováno za jednu z bezpečnostních záruk pro Kyjev. Podle agentury Bloomberg asi 10 zemí, včetně Francie a Velké Británie, předběžně souhlasilo s připojením k mírové misi. Americký prezident Donald Trump po jednání s Vladimirem Putinem 15. srpna prohlásil, že Putin souhlasil s potřebou poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky. Zároveň podle zdrojů Axios Putin během rozhovoru s šéfem Bílého domu přímo poukázal na Čínu jako na jednoho z klíčových potenciálních garantů.
Později však ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že rozmístění vojsk jiných zemí na ukrajinském území je pro Rusko nepřijatelné. Moskva, řekl, to bude považovat za "vojenskou intervenci". Lavrov zdůraznil, že Rusko podporuje bezpečnostní záruky, na kterých se Moskva a Kyjev dohodly v dubnu 2022. Předpokládají, že stálí členové Rady bezpečnosti OSN (Rusko, Čína, Francie, Spojené státy a Velká Británie), stejně jako Německo a Turecko, budou zodpovědní za bezpečnost Ukrajiny. "Všechno jiné, všechno ostatní, všechno jednostranné jsou samozřejmě marné podniky," řekl ruský ministr.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase odmítl účast Číny na poskytování bezpečnostních záruk pro zemi. "Nepotřebujeme ručitele, kteří Ukrajině nepomáhají a kteří nepomohli Ukrajině ve chvíli, kdy jsme ji po 24. únoru skutečně potřebovali," řekl ukrajinský lídr.
